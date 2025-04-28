Борьба за престол. Кто станет новым папой римским и чем это важно для России

Среди кандидатов на пост предстоятеля Римской церкви могут оказаться приятель Путина, враг Франциска и украинец

28 апреля 2025, 11:10, ИА Амител

Еженедельная аудиенция папы римского Франциска в Ватикане / Фото: Alessandra Tarantino / AP/TASS

Предстоящий майский конклав, на котором будет избран новый глава Римско-католической церкви, может преподнести неожиданности. Судя по всему, он будет отмечен очередным негласным противостоянием реформаторов (к которым принадлежал покойный папа Франциск) и консерваторов. От того, кто станет новым папой, во многом зависит политическая позиция 1,39 млрд католиков в мире (и около 600 тысяч – в России) и, следовательно, ход мировых процессов. О вероятных претендентах на вакантное место, чем определяется выбор участников конклава и будущей политике Римской католической церкви, в том числе по отношению к России, – в материале amic.ru.

Западный курс не изменится

Папа римский Франциск скончался 21 апреля 2025 года от инсульта, который привел к коме и необратимой сердечной недостаточности. Незадолго до этого он был госпитализирован с диагнозом бронхит, вызвавшим осложнения, некоторое время ему проводили неинвазивную искусственную вентиляцию легких.

К России покойный понтифик относился, с одной стороны, нейтрально-уважительно, но при этом как бывший иезуит поддерживал в нашей стране политические явления, связанные с Западом, сообщил amic.ru политолог Владимир Соловейчик:

"Не будем забывать, что Римско-католическая церковь – это западное христианство. При этом папа занимал достаточно проукраинскую позицию, поскольку на западе Украины сильна католическая церковь, а он ориентировался, прежде всего, на интересы католицизма. В той степени, в какой интересы католицизма совпадали с интересами украинских буржуазных националистов, он и занимал позицию фактической поддержки Украины в этом конфликте. Хотя формулировал все очень аккуратно".

Похороны почившего понтифика состоялись 26 апреля, затем будет выдержан девятидневный траур, после которого состоятся выборы нового обладателя папского престола. Формально им может стать любой мужчина-католик, включая мирянина без сана. Однако фактически с 1378 года папой избирается кто-либо из влиятельных кардиналов.

В художественной форме эта процедура избрания была описана в фильме немецкого режиссера Эдварда Бергера "Конклав", вышедшем на экраны в 2024 году. Несмотря на высокие рейтинги, некоторые кинокритики отметили его поверхностность и назвали "довольно тонкой и глупой загадкой, которая кажется глубже, чем есть на самом деле", написала Кэти Уолш из американской газеты The Los Angeles Times.

Одно из отличий реальности от киношного вымысла заключается в том, что "непрошеных гостей" (как это происходит в фильме) на конклаве быть не может. В процедуре участвуют не более 120 выборщиков, при этом каждый из них не может быть старше 80 лет. Все они дают клятву секретности и не могут иметь никаких контактов с внешним миром вплоть до окончания собора.

Итальянцы в фаворитах?

В свое время советский певец Владимир Высоцкий констатировал в одной из своих популярных песен: "Тем временем во всей честной Италии на папу кандидатов не нашлось". Это тоже художественный вымысел. На протяжении уже двух веков среди папабилей (соискателей папского престола) неизменно присутствовали итальянские кардиналы.

Вот и на грядущих выборах в списке претендентов минимум трое служителей из Италии, среди них Маттео Дзуппи, ему 69 лет, в настоящее время является архиепископом Болоньи, уполномоченный папы по миротворчеству в рамках российско-украинского конфликта.

Здесь стоит заметить, что папа Франциск в противостоянии Москвы и Киева поначалу был солидарен с позицией Запада, однако в феврале 2024 года заявил, что понимает беспокойство Владимира Путина за безопасность страны, и призвал мир услышать его позицию и начать диалог. Друг папы римского, председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказывал журналистам, что понтифик воспринимал боевые действия как гражданскую войну, считал, что с обеих сторон сражаются люди одной национальности, культуры, взглядов.

Другим итальянским кардиналом, который может стать новым папой, является 70-летний государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин. Как и Дзуппи, в разное время он принимал участие в миротворческих миссиях Ватикана – на Корейском полуострове, Ближнем Востоке и в других регионах мира.

Его дипломатический талант порой шел впереди служения Церкви. Так, в октябре 2013 года он стал первым госсекретарем Ватикана, не имеющим кардинальского сана, в который он был возведен только 22 февраля 2014-го.

Именно этих двух итальянцев пресса часто называет фаворитами будущего конклава. Между прочим, у обоих неплохие отношения с российским руководством: Паролин в свое время довольно тепло общался с Владимиром Путиным и, как утверждают, поддерживает с ним связь, а Дзуппи – с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Кто возглавит консерваторов?

По мнению писателя, историка церкви, доктора исторических наук Сергея Бычкова, не исключено, что после реформ, проведенных папой Франциском, следует ожидать появления понтифика-консерватора.

"Действительно, рывок, совершенный им в восприятии католической церковью ряда явлений, для многих был совершенно неприемлем – не только для кардиналов и духовенства, но и для рядовых католиков. Им кажется, что папа сдал какие-то очень важные позиции – скажем, разрешил там благословлять гомосексуалистов*, поднял вопрос об участии женщин в жизни церкви. Поэтому естественно ожидать, что на его место придет консерватор, который постарается притормозить реформы, проведенные Франциском", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Еще один кандидат из Италии – 83-летний кардинал Анджело Скола. Входит в число самых авторитетных священнослужителей, интеллектуал, автор научных работ, бывший патриарх Венеции, примас Долмации и архиепископ Милана в разные годы. Его на конклаве не будет в силу возраста, но за него смогут проголосовать другие участники. Тем более что он считается лидером католических традиционалистов, которые далеко не всегда приветствовали позицию Франциска, например в отношении ЛГБТ* (в последние годы она сильно смягчилась) и мигрантов (тоже весьма либеральную). Однако против Сколы, кстати, претендовавшего ранее на папский престол, играет его преклонный возраст.

Зато у Петра Эрде, венгерского кардинала, архиепископа Эстергома-Будапешта и примаса Венгрии, возраст вполне подходящий – 72 года. Он также считается традиционалистом, что довольно неплохо в условиях мощного запроса на консерватизм в католической церкви, при этом не вступал в конфликт с понтификом, как это делал американский кардинал Рэймонд Берк. В 2014-м Берк был смещен с поста префекта Верховного трибунала апостольской сигнатуры (верховного судьи Ватикана) на должность капеллана Мальтийского ордена, когда открыто заявил понтифику: "Из-за вас церковь стала кораблем без руля", обвинив его в излишней мягкости политики, как он считал, в отношении абортов, разводов и ЛГБТ*.

Темнокожий папа?

Впрочем, не исключен и сюрприз в виде избрания папы из Африки – уроженца Ганы, префекта Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию Питера Тарксона, или выходца из Филиппин, пропрефекта Дикастерии по евангелизации Луиса Антонио Гокима Тагле.

По мнению Сергея Бычкова, такой поворот вполне возможен:

"Вполне, конечно, потому что само появление Франциска из захолустной Аргентины в свое время никто не мог вообще предвидеть и предсказать. Поэтому появление темнокожего папы или из Филиппин исключать нельзя, Африка и Юго-Восточная Азия – динамично развивающиеся территории. При этом уроженец тех мест вполне может быть консерватором по своим взглядам".

В ряде СМИ среди возможных соискателей также упоминается уроженец Украины – 45-летний глава украинской греко-католической епархии в Австралии Николай Бычок. Он известен тем, что в 2014–2015 годах активно поддерживал ВСУ, даже развернул у себя в храме украинский флаг из зоны боевых действий в Донбассе. И сегодня в соцсетях не скрывает своей поддержки режиму Зеленского.

Сергей Бычков считает, что не стоит сбрасывать со счетов вариант его избрания новым папой:

"Могу напомнить, что духовником папы Франциска был украинский священник – как мы знаем, в Южной Америке очень большая украинская диаспора. Поэтому и здесь нельзя исключать такого неожиданного варианта".

Владимир Соловейчик, напротив, считает, что новым папой будет избран кардинал тех же взглядов, что придерживался покойный глава Римско-католической церкви:

"Сторонников Второго Латеранского собора среди кардиналов все-таки больше, чем тех, кто настроен фундаменталистски. Очевидно, что возврата к повсеместному использованию латинской мессы, как это было до 1965 года, не будет. Очевидно, что послабления, которые были приняты в 1960-е годы, сохранятся и в богословских вопросах, и в практике богослужения. Скорее всего, эта линия возобладает и сейчас".

Для справки

Второй Латеранский собор состоялся в 1139 году в Латеранском дворце Рима. На соборе было принято более 30 канонов, которые стали своего рода "кодексом поведения" для духовенства и мирян на долгие годы вперед, среди них – целибат для священников, ужесточение правил сбора церковной десятины и пр. Важным моментом стало закрепление миротворческой миссии Церкви и стремление Ватикана играть более активную политическую роль.Для России не принципиально кто станет преемником папы Франциска, убежден Владимир Соловейчик:

"Может быть более лояльное отношение к нашей стране, как у папы Бенедикта XVI баварского кардинала Ратцингера. Может быть более русофобская линия, как у предшественника Бенедикта XVI – Иоанна Павла II, польского кардинала Войтылы. Нюансы различаются, но общая линия Римской католической церкви по отношению к России в зависимости от того, кто является папой, корректироваться не будет".

*30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал "Международное движение ЛГБТ" экстремистским и запретил его деятельность на территории страны