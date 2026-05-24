Трамп сделал заявление после стрельбы у Белого дома

Президент США призвал укрепить безопасность

24 мая 2026, 15:33, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы после стрельбы у Белого дома. Он написал об этом в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что стрелок был "склонен к насилию" и, "возможно, был одержим самым ценным зданием" США. Американский лидер напомнил, что стрельба произошла спустя месяц после нападения на ужине для корреспондентов в Белом доме.

«Это событие <...> показывает, насколько важно для всех будущих президентов создать в Вашингтоне, округ Колумбия, самое безопасное и надежное помещение подобного рода», — отметил Трамп.

Американский президент назвал это требованием национальной безопасности.

Напомним, 24 мая возле Западного крыла Белого дома произошла стрельба. Вооруженный человек размахивал пистолетом и сделал около трех выстрелов в направлении Белого дома. Он был нейтрализован ответным огнем.