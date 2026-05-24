Стрельба произошла возле Белого дома

Трамп в этот момент был в здании

24 мая 2026, 08:44, ИА Амител

Белый дом / Фото: Tabrez Syed / Unsplash

Рядом с Западным крылом Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба, передает "Коммерсант".

Как уточняет Fox News, вооруженный человек размахивал пистолетом и сделал около трех выстрелов в направлении Белого дома. Секретная служба открыла ответный огонь. Нападавший выжил, он госпитализирован критическом состоянии.

По информации CNN, в этом районе прозвучали десятки выстрелов. После этого журналистов, которые работали у резиденции президента, срочно увели в укрытие внутри здания.

Президент США Дональд Трамп в момент стрельбы находился в Белом доме. Он не пострадал. Fox News сообщает, что был задет гражданский прохожий. Кто именно открыл огонь, пока неизвестно.