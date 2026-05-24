Стрельба произошла возле Белого дома
Трамп в этот момент был в здании
24 мая 2026, 08:44, ИА Амител
Рядом с Западным крылом Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба, передает "Коммерсант".
Как уточняет Fox News, вооруженный человек размахивал пистолетом и сделал около трех выстрелов в направлении Белого дома. Секретная служба открыла ответный огонь. Нападавший выжил, он госпитализирован критическом состоянии.
По информации CNN, в этом районе прозвучали десятки выстрелов. После этого журналистов, которые работали у резиденции президента, срочно увели в укрытие внутри здания.
Президент США Дональд Трамп в момент стрельбы находился в Белом доме. Он не пострадал. Fox News сообщает, что был задет гражданский прохожий. Кто именно открыл огонь, пока неизвестно.
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