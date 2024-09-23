Трамп заявил, что не будет избираться в 2028 году в случае проигрыша на выборах
Нового президента США американцы выберут уже 5 ноября
23 сентября 2024, 09:45, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com
Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал не избираться в 2028 году в случае поражения на выборах в 2024-м.
"Нет, не буду", – сказал он в эфире программы Full Measure, выразив надежду, что он все-таки победит.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.
Нынешний глава государства Джо Байден решил не переизбираться.
Ранее Трамп обещал, что в случае победы на выборах отменит санкции против РФ и за день завершит конфликт на Украине.
09:53:01 23-09-2024
Нам тут тоже один говорил, что нельзя засиживаться во власти.
Много лет прошло с тех пор...
09:54:48 23-09-2024
На кой нам Трамп?
Щас у Путина Ын друг.
Ын с Путиным что про демократические выборы говорят?
22:03:25 23-09-2024
Трамп гудбай фореве!