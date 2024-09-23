Трамп заявил, что не будет избираться в 2028 году в случае проигрыша на выборах

Нового президента США американцы выберут уже 5 ноября

23 сентября 2024, 09:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал не избираться в 2028 году в случае поражения на выборах в 2024-м.

"Нет, не буду", – сказал он в эфире программы Full Measure, выразив надежду, что он все-таки победит.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.

Нынешний глава государства Джо Байден решил не переизбираться.

Ранее Трамп обещал, что в случае победы на выборах отменит санкции против РФ и за день завершит конфликт на Украине.