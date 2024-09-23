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Трамп заявил, что не будет избираться в 2028 году в случае проигрыша на выборах

Нового президента США американцы выберут уже 5 ноября

23 сентября 2024, 09:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал не избираться в 2028 году в случае поражения на выборах в 2024-м.

"Нет, не буду", – сказал он в эфире программы Full Measure, выразив надежду, что он все-таки победит.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.

Нынешний глава государства Джо Байден решил не переизбираться.

Ранее Трамп обещал, что в случае победы на выборах отменит санкции против РФ и за день завершит конфликт на Украине.

США Политика

Комментарии 3

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Гость

09:53:01 23-09-2024

Нам тут тоже один говорил, что нельзя засиживаться во власти.
Много лет прошло с тех пор...

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Гость

09:54:48 23-09-2024

На кой нам Трамп?
Щас у Путина Ын друг.
Ын с Путиным что про демократические выборы говорят?

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Гость

22:03:25 23-09-2024

Трамп гудбай фореве!

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