Трассу в Михайловском районе перекрыли из-за подтопления

Еще семь участков дорог в Алтайском крае также остаются закрытыми

02 апреля 2024, 07:50, ИА Амител

Паводок в Алтайском крае / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае из-за подтопления перекрыли трассу "Рубцовск - Угловское - Михайловское" в Михайловском районе на участке между. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Проезд перекрыт по участку между населенными пунктами Михайловское и Малиновое Озеро.

Также закрытыми остаются следующие участки:

- "Алейск-Безголосово" на участке от Алейска до Безголосово произошло затопление низководного моста. Альтернативный проезд осуществляется через автомобильные дороги "Алейск-Петропавловское-Смоленское" и "Подъезд к селу Безголосово";

- "Ключи-Петухи-Каип-Ащегуль-Назаровка-Михайловское" между селами Ащегуль и Каип. На участке произошло разрушение насыпи земляного полотна. Альтернативный проезд по направлению Каип – Петухи - Ключи действует через "Ащегуль – Полуямки – Назаровка – Михайловка";

- "Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка" между селами Гилевка и Завьялово произошло разрушение насыпи земляного полотна. Альтернативный проезд до села Гонохово осуществляется по направлению "Овечкино–Гонохово";

- "Калининский – Сибирячиха – Александровка" на участке между Садовым и Сибирячихой образовалось затопление участка дороги. Альтернативного проезда нет;

- "Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" между Бор-Форпост и Михайловское. Затопление участка дороги в границах Волчихинского района. Между селами Михайловское и Ракиты произошло разрушение насыпи земляного полотна;

- "Поспелиха – Новичиха – Волчиха" на участке между Селиверстово и Солоновкой образовался перелив;

- "Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловка - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области" в селе Волчиха в районе моста. И в Славгородском районе между Славгородом и Бурсолью. Есть альтернативные проезды по улично-дорожной сети в селе Волчиха, и по трассам "Бурла -Новопесчанное-Устьянка-Подсосново-Нововознесенка" и "Бурла Притыка-Орехово-Новоандреевка".

Справочную информацию о состоянии дорог можно получить по телефонам:



- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7 (3852) 507-512;

- дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": +7 (3852) 63-14-59; 8-800-222-3169;

- дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю: +7 (3852) 20-26-72;

- дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.