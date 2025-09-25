Тревожность растет. Кто на Алтае чувствует самые большие риски увольнения

Медики и педагоги меньше всего испытывают страх потерять работу

25 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Тревога на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Риск увольнения с текущего места трудоустройства по инициативе работодателя ощущают этой осенью 13% россиян. Среди работников Алтайского края подобные опасения встречаются чаще у 18%, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Опрос работников и соискателей в Алтайском крае показал, что у 18% из них есть опасения в стабильности своего трудоустройства, и они не исключают увольнения по инициативе работодателя (в целом по РФ такой ответ дали 13% опрошенных)», – говорится в исследовании.

При этом ситуация с начала года ухудшилась – показатели по рискам увольнения в Алтайском крае выросли на 5%.

В Сибири наиболее высокие значения по рискам увольнения (по оценке самих работников) зафиксированы в Кемеровской области (19%).

Чаще всего страх потерять работу ощущают юные соискатели (до 18 лет) – 16% из них. А также сотрудники старше 45 лет – 15%.

Среди профессий наибольшую уязвимость ощущают:

ИТ-специалисты (каждый пятый, или 19%);

рекрутеры, маркетологи и менеджеры по закупкам (по 17%).

«Больше половины жителей Алтайского края считают свое трудоустройство стабильным. Несмотря на тревожные тренды, подавляющее большинство (73%) респондентов из региона, опрошенных в третьем квартале 2025 года, сообщили, что не боятся увольнения по инициативе работодателя», – отметили социологи.

Среди сибирских регионов чаще всего стабильно на текущем месте трудоустройства себя чувствуют жители Омской (84%) и Новосибирской (79%) областей.

Меньше всего опасаются потерять работу представители сфер: