Тревожность растет. Кто на Алтае чувствует самые большие риски увольнения
Медики и педагоги меньше всего испытывают страх потерять работу
25 сентября 2025, 17:30, ИА Амител
Риск увольнения с текущего места трудоустройства по инициативе работодателя ощущают этой осенью 13% россиян. Среди работников Алтайского края подобные опасения встречаются чаще у 18%, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Опрос работников и соискателей в Алтайском крае показал, что у 18% из них есть опасения в стабильности своего трудоустройства, и они не исключают увольнения по инициативе работодателя (в целом по РФ такой ответ дали 13% опрошенных)», – говорится в исследовании.
При этом ситуация с начала года ухудшилась – показатели по рискам увольнения в Алтайском крае выросли на 5%.
В Сибири наиболее высокие значения по рискам увольнения (по оценке самих работников) зафиксированы в Кемеровской области (19%).
Чаще всего страх потерять работу ощущают юные соискатели (до 18 лет) – 16% из них. А также сотрудники старше 45 лет – 15%.
Среди профессий наибольшую уязвимость ощущают:
- ИТ-специалисты (каждый пятый, или 19%);
- рекрутеры, маркетологи и менеджеры по закупкам (по 17%).
«Больше половины жителей Алтайского края считают свое трудоустройство стабильным. Несмотря на тревожные тренды, подавляющее большинство (73%) респондентов из региона, опрошенных в третьем квартале 2025 года, сообщили, что не боятся увольнения по инициативе работодателя», – отметили социологи.
Среди сибирских регионов чаще всего стабильно на текущем месте трудоустройства себя чувствуют жители Омской (84%) и Новосибирской (79%) областей.
Меньше всего опасаются потерять работу представители сфер:
- "Наука, образование" (90% уверены, что потеря работы им не грозит);
- "Туризм, гостиницы, рестораны" (89%);
- "Медицина, фармацевтика" (85%).
17:45:14 25-09-2025
А чего по депутатам? Волнуются ли?
13:48:04 27-09-2025
Гость (17:45:14 25-09-2025) А чего по депутатам? Волнуются ли?... А вы давно новости смотрели? Один в окно выпал, другой в лесу со связанными руками.
Должны волноваться..
20:56:41 25-09-2025
мне до лампочки-пенс!
19:20:20 27-09-2025
Александр (20:56:41 25-09-2025) мне до лампочки-пенс!... Пенсы волнуются за детей и внуков. Куда ни кинь, всюду клин!)))
14:51:17 26-09-2025
Это ужасно жить в постоянных стрессе и тревоге