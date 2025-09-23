Родители не помогают. Сколько студентов на Алтае подрабатывают и прогуливают занятия
У многих успеваемость немного снизилась, но остается на приемлемом уровне
23 сентября 2025, 12:15, ИА Амител
Алтайские студенты подрабатывают во время учебного года, им приходится совмещать учебу с подработкой и сталкиваться с трудностями, пишет "Зарплата.ру".
«Подрабатывают 60% опрошенных студентов. При этом многие отметили, что успешно совмещают работу и учебу, не теряя в успеваемости: у 59% успеваемость не страдает, у остальных – немного снизилась, но остается на приемлемом уровне», – говорится в исследовании.
Среди причин, по которым 40% студентов не подрабатывают, чаще всего называют нехватку времени из-за учебы (78%). Также 42% отметили отсутствие подходящих предложений, 24% сообщили, что их финансово обеспечивают родители, а 8% не хотят подрабатывать.
Большинство студентов, берущих подработки, стараются грамотно организовать свое время, но 25% ответивших признались, что иногда пропускают занятия из-за работы.
На что студенты обращают внимание при выборе подработки:
- гибкий график (90%);
- уровень заработной платы (69%);
- близость места работы к университету или дому (28%);
- перспективу получения опыта и навыков для будущей карьеры (16%).
Однако при поисках предложений существуют и проблемы: многие студенты не могут найти подработку из-за несовпадения графика работы с учебой (72%), отсутствия опыта и рекомендаций (48%), низкого уровня предлагаемого заработка (45%), а также из-за предвзятого отношения работодателей к студентам (17%).
По времени, которое студенты уделяют подработке, распределение следующее:
- 26% – до 5 часов;
- 27% – 6–10 часов;
- 17% – более 15 часов;
- 30% – 11–15 часов.
Среди наиболее популярных видов подработки студенты выбрали:
- работа курьером (18%);
- работа официантом (15%);
- работа в пункте выдачи товаров (11%);
- комплектация товаров (11%);
- работа в кол-центре (9%);
- репетиторство (8%);
- работа промоутером (5%);
- работа кассиром (5%);
- работа няней (3%);
- работа аниматором (2%);
- работа менеджером по продажам (2%);
- работа догситтером или выгульщиком животных (2%).
Остальные берут любые проектные подработки, связанные с будущей специальностью или хобби.
«Большинство опрошенных заработок во время учебы устраивает, только 28% ответили, что за подработку получают очень мало, но других вариантов частичного трудоустройства с более высоким доходом не видят», – выяснили социологи.
Опрос проводился с 2 по 17 сентября среди 1870 молодых респондентов в возрасте 18–25 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.
13:02:26 23-09-2025
сейчас и так образование хромает на обе ноги, так они еще и не учатся полноценно... капец, через десять лет вообще работать некому будет, одни "курьеры" по мышлению и навыкам
13:13:33 23-09-2025
Так вроде им запретили подрабатывать? У нас работали студенты, а потом сказали, что не могут - запрет деканата и за прогулы отчисляют.
16:52:54 23-09-2025
Беременными можно подрабатывать
Тока надо постараться , залететь
17:22:42 23-09-2025
О Боже! уберите нейросети