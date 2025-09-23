У многих успеваемость немного снизилась, но остается на приемлемом уровне

23 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Студенты подрабатывают / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Алтайские студенты подрабатывают во время учебного года, им приходится совмещать учебу с подработкой и сталкиваться с трудностями, пишет "Зарплата.ру".

«Подрабатывают 60% опрошенных студентов. При этом многие отметили, что успешно совмещают работу и учебу, не теряя в успеваемости: у 59% успеваемость не страдает, у остальных – немного снизилась, но остается на приемлемом уровне», – говорится в исследовании.

Среди причин, по которым 40% студентов не подрабатывают, чаще всего называют нехватку времени из-за учебы (78%). Также 42% отметили отсутствие подходящих предложений, 24% сообщили, что их финансово обеспечивают родители, а 8% не хотят подрабатывать.

Большинство студентов, берущих подработки, стараются грамотно организовать свое время, но 25% ответивших признались, что иногда пропускают занятия из-за работы.

На что студенты обращают внимание при выборе подработки:

гибкий график (90%);

уровень заработной платы (69%);

близость места работы к университету или дому (28%);

перспективу получения опыта и навыков для будущей карьеры (16%).

Однако при поисках предложений существуют и проблемы: многие студенты не могут найти подработку из-за несовпадения графика работы с учебой (72%), отсутствия опыта и рекомендаций (48%), низкого уровня предлагаемого заработка (45%), а также из-за предвзятого отношения работодателей к студентам (17%).

По времени, которое студенты уделяют подработке, распределение следующее:

26% – до 5 часов;

27% – 6–10 часов;

17% – более 15 часов;

30% – 11–15 часов.

Среди наиболее популярных видов подработки студенты выбрали:

работа курьером (18%);

работа официантом (15%);

работа в пункте выдачи товаров (11%);

комплектация товаров (11%);

работа в кол-центре (9%);

репетиторство (8%);

работа промоутером (5%);

работа кассиром (5%);

работа няней (3%);

работа аниматором (2%);

работа менеджером по продажам (2%);

работа догситтером или выгульщиком животных (2%).

Остальные берут любые проектные подработки, связанные с будущей специальностью или хобби.

«Большинство опрошенных заработок во время учебы устраивает, только 28% ответили, что за подработку получают очень мало, но других вариантов частичного трудоустройства с более высоким доходом не видят», – выяснили социологи.

Опрос проводился с 2 по 17 сентября среди 1870 молодых респондентов в возрасте 18–25 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.