Родители не помогают. Сколько студентов на Алтае подрабатывают и прогуливают занятия

У многих успеваемость немного снизилась, но остается на приемлемом уровне

23 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Студенты подрабатывают / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Алтайские студенты подрабатывают во время учебного года, им приходится совмещать учебу с подработкой и сталкиваться с трудностями, пишет "Зарплата.ру".

«Подрабатывают 60% опрошенных студентов. При этом многие отметили, что успешно совмещают работу и учебу, не теряя в успеваемости: у 59% успеваемость не страдает, у остальных – немного снизилась, но остается на приемлемом уровне», – говорится в исследовании.

Среди причин, по которым 40% студентов не подрабатывают, чаще всего называют нехватку времени из-за учебы (78%). Также 42% отметили отсутствие подходящих предложений, 24% сообщили, что их финансово обеспечивают родители, а 8% не хотят подрабатывать.

Большинство студентов, берущих подработки, стараются грамотно организовать свое время, но 25% ответивших признались, что иногда пропускают занятия из-за работы.

На что студенты обращают внимание при выборе подработки:

  • гибкий график (90%);
  • уровень заработной платы (69%);
  • близость места работы к университету или дому (28%);
  • перспективу получения опыта и навыков для будущей карьеры (16%).

Однако при поисках предложений существуют и проблемы: многие студенты не могут найти подработку из-за несовпадения графика работы с учебой (72%), отсутствия опыта и рекомендаций (48%), низкого уровня предлагаемого заработка (45%), а также из-за предвзятого отношения работодателей к студентам (17%).

По времени, которое студенты уделяют подработке, распределение следующее:

  • 26% – до 5 часов;
  • 27% – 6–10 часов;
  • 17% – более 15 часов;
  • 30% – 11–15 часов.

Среди наиболее популярных видов подработки студенты выбрали:

  • работа курьером (18%);
  • работа официантом (15%);
  • работа в пункте выдачи товаров (11%);
  • комплектация товаров (11%);
  • работа в кол-центре (9%);
  • репетиторство (8%);
  • работа промоутером (5%);
  • работа кассиром (5%);
  • работа няней (3%);
  • работа аниматором (2%);
  • работа менеджером по продажам (2%);
  • работа догситтером или выгульщиком животных (2%).

Остальные берут любые проектные подработки, связанные с будущей специальностью или хобби.

«Большинство опрошенных заработок во время учебы устраивает, только 28% ответили, что за подработку получают очень мало, но других вариантов частичного трудоустройства с более высоким доходом не видят», – выяснили социологи.

Опрос проводился с 2 по 17 сентября среди 1870 молодых респондентов в возрасте 18–25 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

13:02:26 23-09-2025

сейчас и так образование хромает на обе ноги, так они еще и не учатся полноценно... капец, через десять лет вообще работать некому будет, одни "курьеры" по мышлению и навыкам

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:33 23-09-2025

Так вроде им запретили подрабатывать? У нас работали студенты, а потом сказали, что не могут - запрет деканата и за прогулы отчисляют.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:54 23-09-2025

Беременными можно подрабатывать
Тока надо постараться , залететь

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:22:42 23-09-2025

О Боже! уберите нейросети

  4 Нравится
Ответить
