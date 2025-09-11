Каждый 13-й опрошенный в крае уже имеет несколько работ

11 сентября 2025, 12:50, ИА Амител

Уставший работник / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае 50% трудоустроенных жителей кроме основной работы рассматривают еще и подработку на эту осень для дополнительного заработка, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Потребность в дополнительном заработке плюсом к уже имеющейся постоянной работе есть у 50% опрошенных жителей Алтайского края (для сравнения: в целом по РФ этот показатель 47%)», – говорится в исследовании.

Другие 42,1% опрошенных в регионе пока не хотят искать подработку, у 7% на момент опроса уже было несколько работ, остальные затруднились ответить.

Больше всего хотят найти подработку для поддержания своего бюджета:

работники сферы искусства и масс-медиа (61% респондентов);

работники индустрии красоты и фитнеса (60%);

врачи и преподаватели (по 58%).

«Среди регионов Сибири чаще всего уже сейчас имеют подработку жители Томской области (11%), а реже всего об этом заявляли работники из Омской области (2%). При этом на будущее хотели бы найти дополнительный источник дохода, помимо основной работы, большинство трудящихся как раз Омской области (52%), а меньше всего этим озабочены жители Новосибирской области (42%)», – отметила директор "hh.ru Сибирь" Екатерина Дегтярева.

Рассматриваете ли вы для себя поиск подработки помимо основной работы в течение ближайших трех месяцев? Ответы респондентов в зависимости от профессиональной сферы (2025 год, в %):

Опрос проведен hh.ru в III квартале 2025 года среди экономически активных жителей Алтайского края.