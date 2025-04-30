К вечеру 30 апреля аварийные бригады устранят все коммунальные аварии в городе

30 апреля 2025, 14:50, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле устраняют повреждения на магистральных водопроводах, из-за которых жители города остались без воды. Ориентировочно водоснабжение восстановят до конца дня. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

На пересечении улицы Молодежной с переулком Ядринцева коммунальную аварию устранили к 04:44 утра. Сейчас рабочие восстанавливают дорожное полотно. Завершить работы и открыть движение для транспорта планируют в 18:00.

По проезду Сельскому, 72, аварийная бригада устраняет повреждение водопровода диаметром 400 мм. На время ремонта холодной воды нет в домах по следующим адресам:

пер. Колхозный, 28 (административное здание);

ул. Партизанская, 243 (многоквартирный дом), 245 (частный дом), 243, 266, 266/6, 266/8, 266в, 266г (административные здания);

ул. Чернышевского, 285 (многоквартирный дом);

проезд Сельский, 53–71, 66–86 (20 частных домов).

Ориентировочно подачу воды возобновят к 17:00.

Напомним, 30 апреля в 06:00 часов специалисты зафиксировали повреждение чугунного водопровода в Центральном районе по ул. Ляпидевского, 1, к. 2, и падение давления в системе водоснабжения в нагорной части краевой столицы.

Под ограничение водоснабжения попали социально значимые объекты медицинского кластера и жилые дома в границах следующих улиц:

пос. Ерестной, Змеиногорский тракт – Горнолыжная – Вешняя – Парковая – Кузбассовская – Тачалова – Гвардейская – Выставочный взвоз – Колядо – Аванесова – Денисова – Веховского – Фомина – Конева – Заводской взвоз – Карева – Штильке – Дрокина – Мамонтова – Тихонова – Ляпидевского – 6-я Нагорная – Змеиногорский тракт.

По данным городского водоканала, водоснабжение восстановили к 07:00, оперативно переключив подачу воды на второй водовод.

В результате коммунальной аварии по улице Сельской, 72, с вечера 29 апреля без воды остаются несколько зданий. Кроме того, из-за аварии на пересечении улицы Анатолия с переулком Ядринцева были затоплены трамвайные пути в районе депо № 1. Движение электротранспорта на данном участке ограничивали.