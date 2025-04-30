Стало известно, когда в центральной части Барнаула восстановят водоснабжение
К вечеру 30 апреля аварийные бригады устранят все коммунальные аварии в городе
30 апреля 2025, 14:50, ИА Амител
В Барнауле устраняют повреждения на магистральных водопроводах, из-за которых жители города остались без воды. Ориентировочно водоснабжение восстановят до конца дня. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
На пересечении улицы Молодежной с переулком Ядринцева коммунальную аварию устранили к 04:44 утра. Сейчас рабочие восстанавливают дорожное полотно. Завершить работы и открыть движение для транспорта планируют в 18:00.
По проезду Сельскому, 72, аварийная бригада устраняет повреждение водопровода диаметром 400 мм. На время ремонта холодной воды нет в домах по следующим адресам:
- пер. Колхозный, 28 (административное здание);
- ул. Партизанская, 243 (многоквартирный дом), 245 (частный дом), 243, 266, 266/6, 266/8, 266в, 266г (административные здания);
- ул. Чернышевского, 285 (многоквартирный дом);
- проезд Сельский, 53–71, 66–86 (20 частных домов).
Ориентировочно подачу воды возобновят к 17:00.
Напомним, 30 апреля в 06:00 часов специалисты зафиксировали повреждение чугунного водопровода в Центральном районе по ул. Ляпидевского, 1, к. 2, и падение давления в системе водоснабжения в нагорной части краевой столицы.
Под ограничение водоснабжения попали социально значимые объекты медицинского кластера и жилые дома в границах следующих улиц:
- пос. Ерестной, Змеиногорский тракт – Горнолыжная – Вешняя – Парковая – Кузбассовская – Тачалова – Гвардейская – Выставочный взвоз – Колядо – Аванесова – Денисова – Веховского – Фомина – Конева – Заводской взвоз – Карева – Штильке – Дрокина – Мамонтова – Тихонова – Ляпидевского – 6-я Нагорная – Змеиногорский тракт.
По данным городского водоканала, водоснабжение восстановили к 07:00, оперативно переключив подачу воды на второй водовод.
В результате коммунальной аварии по улице Сельской, 72, с вечера 29 апреля без воды остаются несколько зданий. Кроме того, из-за аварии на пересечении улицы Анатолия с переулком Ядринцева были затоплены трамвайные пути в районе депо № 1. Движение электротранспорта на данном участке ограничивали.
Комментарии 0