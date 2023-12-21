Почему дело о пожаре на складе "Мартики" в Барнауле затянулось и кто в нем виноват

Сейчас стороны конфликта – компании "Мартика" и "Энергия Маркет" – ждут результатов повторной экспертизы

21 декабря 2023, 07:15, ИА Амител

Последствия пожара на складе "Энергии Маркет"/ Фото: предоставлено "Мартикой"

Уже более двух лет прошло с крупного пожара на складе на ул. Власихинской, 177, который запомнился всему Барнаулу. Огонь 9 апреля 2021 года уничтожил более 40 тысяч квадратных метров логистического центра, принадлежавшего компании "Энергия Маркет". Реальный владелец фирмы Сергей Мажаев решил взыскать ущерб в размере 1,3 млрд рублей со своего главного арендатора – компании "Мартика", на территории которой начался пожар. Однако "Мартика" не считает себя ответственной за возгорание и настаивает на своей невиновности. Уже два года компании обвиняют друг друга в ЧП, и с мертвой точки процесс так и не сдвинулся. Amic.ru разобрался в ситуации.

Претензии до пожара

Пожар в логистическом центре MSV Logistic случился в апреле 2021 года. Его площадь составила более 40 тысяч квадратных метров. Площади здания (принадлежало компании "Энергия Маркет") арендовали четыре фирмы: "Пакетон", "Эль-Трейд", Региональная торговая компания и крупный алтайский производитель пластмассовых изделий – предприятие "Мартика".

По словам генерального директора "Мартики" Виталия Смокотина, на склад его компания въехала только в марте 2021 года, то есть всего за месяц до пожара. Но даже за этот короткий срок пользования помещением "Мартика" столкнулась с рядом проблем.

"Когда мы въехали, дали тепло, и начало течь с крыш, заливало камеры фото- и видеофиксации, лампы освещения, сам товар. Постоянно то крыша бежит, то систему пожаротушения затопило. Бывало, электричество вырубало. И вот 9 апреля, в пятницу вечером, случился пожар, когда рабочий день закончился. Сразу было очевидно, что система пожаротушения не сработала. Охранник, поставленный собственником склада, по телефону общался с главным инженером, говорил, что тут все горит, что воду надо привозить. То есть пожарной воды в системе не наблюдали", – поделился Смокотин.

Обрезанные трубы системы пожаротушения до пожара / Фото: предоставлено "Мартикой"

Смокотин вспоминает: насторожила "Мартику" и ситуация с регистрацией сделки. Ее оформление в Росреестре (что было обязательным условием сотрудничества) "Энергия Маркет" постоянно отсрочивала. Как потом стало понятно, владелец здания не мог ее зарегистрировать из-за статуса строения.

"Они затягивали регистрацию сделки ежемесячно. Как потом стало понятно (после пожара и вскрывшихся недостатков объекта), они просто не могли ее зарегистрировать, потому что у них строение носит незаконный характер. Мы говорили, что в таком случае не будем акт приемки-передачи подписывать. Они тогда обещали перекрыть дорогу, шантажировали, обещали не допускать нас. Мы акт подписали, но с дополнением, что мы все недостатки отразим, и они обязались, что устранят их", – рассказал Смокотин.

Впрочем, ликвидировать недочеты "Энергия Маркет" так и не успела – случился пожар.

"Более того, никто не думал, что есть столь значимые нарушения требований пожарной безопасности, что с крыши вода течет на провода, которые идут от трансформаторной подстанции в сторону офисной части склада. Уже в ходе рассмотрения дела мы узнали, что ООО "Эль-Трейд", которое до нас арендовало третий бокс в складе (один из тех, что стали занимать мы), сталкивалось с теми же проблемами", – пояснил Смокотин.

Последствия пожара / Фото предоставлено "Мартикой"

"У нас ничего не могло загореться"

Возгорание на складе 9 апреля 2021 года произошло на территории, которую арендовала "Мартика". Именно ее "Энергия Маркет" и обвинила в пожаре. В июне 2021 года хозяин площадей обратился в суд и предъявил "Мартике" иск на 1,3 млрд рублей. С тех пор между "Энергией Маркет" и "Мартикой" тянется судебный процесс.

Справка: Пожар на складе на ул. Власихинской, 177, случился 9 апреля в 21:14. В пресс-службе МЧС ТАСС сообщали, что загорелась кровля одноэтажного складского здания. Пострадавших при пожаре не было. Локализовать возгорание удалось в 22:50 на площади 1,2 тысячи кв. м. "Алтайская правда" писала, что тушили пожар около 150 пожарных, МЧС привлекло 49 единиц техники.Собственник помещений считает, что загорелись погрузчики компании "Мартика", которые стояли на зарядке ночью. "Энергия Маркет" посчитала, что электроштабелер Toyota RRE140H является пожароопасным, потому что при заряде аккумулятора образуется взрывоопасная газовоздушная смесь водорода в объеме до 150 литров. Однако руководство "Мартики" с этим несогласно. Оно своей вины в пожаре не видит и уверено, что в возгорании виновна как раз "Энергия Маркет".

"Рядом с местом возгорания находилась большая трансформаторная подстанция, которая питает целый склад и его офисную часть. И рядом с ней случился пожар. Через наши помещения шли всякие кабели, проложены они были плохо, были скрутки, не было всяких кабель-каналов, не говоря о том, что противопожарные требования по прокладке кабелей в принципе не соблюдались собственником. У нас ничего не могло загореться, а вот у них вполне могло и загорелось", – отметил Виталий Смокотин.

По его словам, компания действительно использовала пять погрузчиков фирмы Toyota. И специалисты при осмотре места пожара обнаружили признаки короткого замыкания на проводах погрузчиков. Однако в "Мартике" уверены, что это вторичное замыкание, произошедшее уже во время пожара. Этот факт им подтверждают эксперты.

"Короткое замыкание бывает разное – первичное и вторичное. Когда оно первичное, то может являться причиной пожара. А вторичное замыкание возникает при пожаре. Нам подготовили в Институте теплофизики Российской академии наук заключение, что на проводах содержатся признаки вторичного короткого замыкания, причем вывод сделан на основании учебного пособия Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России", – пояснили в "Мартике".

Ответ компании "Тойота" / Фото: предоставлено "Мартикой"

Виталий Смокотин также отметил, что представители "Мартики" обращались и в компанию Toyota (официальному дилеру в РФ) с вопросом, случались ли когда-либо возгорания их погрузчиков. Там ответили отрицательно. Также в компании указали, что специального помещения для зарядки этих аккумуляторов не требуется.

"Случаи возгорания аккумуляторной батареи электроштабелера Toyota RRE140H (для аналогов данной батареи), как и самих электроштабелеров, при осуществлении их зарядки отсутствуют", – резюмировал официальный дилер компании Toyota в РФ.

"Они сами разрушили систему пожаротушения"

Однако выводы экспертов "Энергию Маркет" не убедили – представители фирмы обвинили "Мартику" в несоблюдении требований пожарной безопасности, продолжил Смокотин.

"Они стали говорить, что на погрузчиках были установлены батареи, которые при зарядке выделяют водород. Пытались развивать такую мысль, что они заряжались, у нас водород выделился, он взрывоопасен, и поэтому все загорелось. Мы взяли учебник физики, посчитали, сколько должно быть аккумуляторов, чтобы все загорелось. Получилось, что в помещении, в котором стояли погрузчики, требуется одновременно заряжать 24 млн таких аккумуляторов. Версия "вылетела". Последние разы они пытались зацепить свидетелей, спрашивали, были ли у нас таблички "Эвакуационный выход", – пояснил руководитель "Мартики".

В компании также подчеркнули: по заключенному договору они отвечали за "соблюдение части пожарных требований по текущей эксплуатации здания" – то есть там нельзя было курить, что-либо жечь и так далее. "Глобальные" вопросы по устройству системы пожаротушения и пожарной сигнализации без согласия собственника решить было нельзя, отметил Смокотин.

Справка: Арендатор, как правило, отвечает за соблюдение требований пожарной безопасности в арендуемых помещениях, а за обеспечение пожарной безопасности мест общего пользования, в которых выявлены нарушения, отвечает контрагент.

То есть, согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", за соблюдение требований пожарной безопасности отвечают как собственник имущества, так и тот, кто им пользуется. Обе стороны могут сами урегулировать обязанности обеспечения правил пожарной безопасности. Если в договоре вопрос не урегулирован, то за нарушение требований отвечает тот, по чьей вине произошел пожар. Пожар на складе "Энергии Маркет"/ Фото предоставлено "Мартикой"

Кроме того, "Мартика" попросила суд вызвать в качестве свидетеля пожарного, который первым прибыл к горящему складу. На суде он рассказал, что видел верховой огонь на кровле, при этом погрузчики не горели.

"Я увидел, что горит кровля, – получается, рядом с подстанцией, между третьим и четвертым боксом. Погрузчики не горели. Они стояли слева, я видел. Горение происходило примерно в центре. Потом, когда кровля обрушилась, началось интенсивное горение в сторону", – рассказывал пожарный на судебном процессе (расшифровка заседания есть в распоряжении amic.ru).

О верховом пожаре говорит и то, что на камерах наружного наблюдения в отблесках стекла видно: огонь пошел от верхней части здания, заверили в "Мартике".

Со слов Смокотина, пожарный утверждал, что автоматическая система вызова пожарных на складе не сработала, как и система пожаротушения, ведь бригаду вызвали по телефону, и пожарный "вошел и вышел со склада сухим". Эти слова подтверждает и расшифровка заседания.

"С водой проблема произошла. Мы заходили там, где должна была быть вода, а я не видел ни воды, ничего. То есть я как зашел сухой, так и вышел. Из-за этого, возможно, огонь распространялся очень быстро. Громкоговоритель, не помню, работал или нет, потому что больше слышно было огонь", – пояснял пожарный на суде.

По словам Смокотина, эксперты Испытательной пожарной лаборатории из другого региона (государственное судебно-экспертное учреждение) установили, что автоматическая система пожаротушения смогла бы потушить возгорание. О том же сказал и пожарный.

"Если бы система сработала, то было бы намного проще потушить пожар. Если бы раньше вызвали пожарных, получили бы нужную информацию от охранников, тогда, думаю, могло бы не произойти такой утраты", – отметил он.

Отметил пожарный так же и то, что он с коллегами минут 20 наблюдал столб черного дыма от здания склада до того момента, как им поступил вызов, то есть система оповещения о пожаре также не сработала.

Место пожара / Фото предоставлено "Мартикой"

Поэтому в "Мартике" считают, что система пожаротушения в здании была спроектирована неправильно, неправильно установлена и не была работоспособна.

"У нас было фото трубы системы пожаротушения – что она вырезана и у нее дырка внутри. Труба идет отрезанная. Когда мы заехали, они ("Энергия Маркет". – Прим. ред.) проводили опрессовки, давали туда 18 атмосфер. А по нормам нужно 2 атмосферы. Вот и получается, что они сами разрушили систему пожаротушения. Спрашиваем у испытателя: "Какое образование?" Он ответил, что менеджер по туризму. Сказал, ролики на "Ютубе" смотрел. Почитал, насмотрелся, как надо испытывать, и говорит, что они пускали давление в 5-6 раз выше нормы. А система испытывается при рабочем давлении", – возмутился Смокотин.

Виталий Смокотин также пояснил: на суде опрашивали тех, кто монтировал систему пожаротушения. И по этим показаниям становится ясно: систему монтировали "без проектно-сметной документации, на глазок", утверждает руководитель "Мартики".

Как идет суд?

Когда начался процесс по делу о пожаре, продолжает Смокотин, "Энергия Маркет" не предоставила схемы проекта здания – их при заезде арендаторы обычно не требуют. Документы понадобились после пожара, и их у собственника не нашлось, отметил Смокотин.

"Документы нужны для выяснения того, как все было устроено в здании с точки зрения требований пожарной и иной безопасности. В XXI веке "Энергия Маркет" утверждает, что у них вся документация сгорела, а в электронном виде ничего нет. Кто делал документацию, они тоже не знают. Мы при заключении договора аренды полагались на заверения собственника, что здание соответствует требованиям к складу категории А, эта информация была у них на сайте. Никто, заключая договор аренды, не предполагает, что в здании что-то сделано не так, что здание самовольно реконструировано и так далее. А сейчас мы считаем, что здание было самовольно реконструировано, без разрешения устроили внутренний второй этаж, не учитывая, что это существенно нагружает фундаменты, требует изменения системы пожарной сигнализации и пожаротушения", – объяснил Смокотин.

Видеозапись с камер, по словам Смокотина, эксперты при доследственной проверке тоже толком не изучали, убежден он. Конверт с флешками, на которых зафиксировано начало пожара, в рамках доследственной проверки (при проведении экспертиз) даже не распечатали, считает руководитель "Мартики".

"С нашей стороны неоднократно заявлялось об истребовании документов об устройстве этого здания от "Энергии Маркет". Как оно было устроено – непонятно, но они ничего нам не дали. Все, что у нас сейчас есть, – это устройство системы пожаротушения на 2010 год. Здание было поделено на отсеки. Когда система разрабатывалась, стен не было, не было отдельных выездов и проходов, конфигурация изменилась с тех пор, а проект никто не перерабатывал", – отметил он.

Изучить место пожара еще раз уже нельзя, отметили в "Мартике", ведь "Энергия Маркет" расчистила территорию сразу после того, как эксперты при доследственной проверке собрали информацию (то есть еще до суда).

Пожар на складе "Энергии маркет"/ Фото предоставлено "Мартикой"

В ноябре 2021 года Арбитражный суд Алтайского края назначил пожарно-техническую и строительно-техническую экспертизы. В ходе первой эксперты должны были определить, где, почему и как начался пожар, а вторая должна была помочь понять, были ли у здания недостатки, которые могли привести к пожару. Результаты обоих проверок пришли только осенью 2022 года.

После этого суд пригласил свидетелей на допрос, которых ранее опрашивали на доследственной проверке.

"Опрашивали наших сотрудников и пытались от них получить ответ о нарушениях, пусть даже и формальных. Есть серьезные требования и есть нормы по наклейкам, указателям. За неимением лучшего они пытались регистрировать формальные требования по проверке огнетушителей. Какое огнетушители имеют отношение к делу, если пожар был за пределами рабочего дня, когда там никого не было? Но они настаивали, говорили: "Смотрите, сколько пунктов нарушено", – рассказал Смокотин.

В августе 2023 года Арбитражный суд решил провести повторные экспертизы. В итоге пожарно-техничную экспертизу теперь проводит Испытательная пожарная лаборатория по Иркутской области и Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России. А строительно-техническую экспертизу – центр судебной экспертизы "Специалист" из Москвы и эксперт ООО "СК Альфа" (последний уже отказался от проведения экспертизы).

В "Мартике" подчеркивают: сроки обеих экспертиз вышли 31 октября, однако такая задержка – частое явление, и в ближайшее время результаты все же должны быть представлены участникам процесса. Актуальный срок, установленный судом, – середина декабря, но опять же он может быть продлен.

Сейчас проходят заседания по вопросу возобновления судебного производства, пояснил Смокотин. Следующее состоится 22 января, отметил он.

Пожар на складе "Энергии маркет" / Фото предоставлено "Мартикой"

Будет ли "Мартика" подавать ответный иск?

Ущерб "Мартики" от пожара составил 300-400 млн рублей. В компании приняли решение не торопиться, чтобы не усложнять процесс на текущей стадии, и определиться после получения повторных экспертиз.

Но даже если удастся выиграть суд, "Энергия Маркет" вряд ли отдаст деньги, считает Виталий Смокотин.

"По встречным требованиям реальной возможности получить деньги мы не видим. Они стали просуживать через аффилированные компании долги по договорам займа на сотни миллионов рублей, мы считаем, что деньги водили по кругу. Если суд определяет нашу правоту, то все арендаторы встают в очередь после этих ребят (аффилированных предприятий. – Прим. ред.), которые уже имеют вступившее в силу решение о взыскании задолженности", – объяснил он.

Кроме того, сама компания не сможет оплатить потери "Мартики", уверен гендиректор фирмы. Ведь там работает всего два человека, а какой-то реальной деятельностью компания, судя по всему, не занимается.

Поэтому "Мартика" сейчас в первую очередь нацелена на то, чтобы выиграть текущий суд и не платить "Энергии Маркет" 1,3 млрд рублей.

Amic.ru пытался связаться с представителями "Энергии Маркет", однако дозвониться до них не смогли. Также мы написали на электронную почту компании, но ответа не получили. Издание готово опубликовать комментарий представителей "Энергии Маркет".

Заключение первой экспертизы/ Фото: предоставлено "Мартикой"

Что показали обследования?

Обследование Негосударственного экспертно-криминалистического центра Екатеринбурга (документ есть в распоряжении amic.ru), подготовленное высококвалифицированным специалистом (доктор технических наук, кандидат химических наук, профессор, почетный работник науки и техники РФ, эксперт научно-технической сферы ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ Минобрнауки РФ, эксперт РАН), показало, что собственник здания нарушил около 40 пунктов правил.

"Перечисленные выше нарушения обязательных требований являются существенными, непосредственно оказавшими влияние на возникновение пожара, его развитие и невозможность его тушения (или хотя бы локализации) средствами автоматического пожаротушения, которые подлежали установке в здании склада на ул. Власихинской, 177", – написано в итогах этого обследования (есть в распоряжении amic.ru).

В судебно-экспертном учреждении федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория по Свердловской области" (документ есть в распоряжении amic.ru) ответили, что между развитием горения и выявленными нарушениями требований пожарной безопасности имеется "прямая причинно-следственная связь".

А именно были нарушены требования пожарной безопасности:

п. 6.2.1 СП 1.3130.2010 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (с Изменением № 1);

ч. 1 ст. 57; п.п. 1 ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

При этом на научно-внедренческом предприятии "Болид", разрабатывающем системы обнаружения пожара и пожаротушения, в том числе установленные на сгоревшем объекте (документ есть в распоряжении amic.ru), в ответ на запрос сообщили, что если бы система пожаротушения была спроектирована в соответствии со всеми нормами, оборудование эксплуатировалось без нарушений и системы проходили ежеквартальные проверки работоспособности, то возникший пожар система смогла бы потушить.

Ответ компании "Болид"/ Фото: предоставлено "Мартикой"

Виталий Смокотин отметил, что, по его ощущениям, ситуацией решили просто воспользоваться и попытаться захватить действующее предприятие, созданное с нуля, дающее рабочие места более 600 сотрудникам, включенное Минпромторгом России в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли (в соответствии с приказом № 798), а также включенное Минэкономразвития в перечень системообразующих предприятий. "Вероятно, некоторым важнее не признать свою вину и ответственность – а мы проанализировали другие объекты этого же собственника, по данным реестра проверок МЧС, там куча нарушений была в схожий период времени, – а разорить действующее крупное предприятие", – предполагает гендиректор "Мартики".

Он отмечает, что сложно не начать в это верить, когда в судебное заседание по одному из споров приходит представитель другой стороны и говорит, что он судимый за взятки судьям, что он "решала", что ему вопросы задают в ФСБ о финансировании судебной системы (речь об Алексее Долгове, а об описываемых событиях писали СМИ. – Прим. ред.). "Мы с попыткой нас захватить не согласны и будем доказывать свою правоту", – сказал генеральный директор "Мартики".

Редакция продолжит следить за ходом разбирательства.