"Тряслись стены в доме". Мощные взрывы прогремели в небе над Анапой и Краснодаром
Жители сообщают о серии мощных хлопков и работе систем противовоздушной обороны
30 ноября 2025, 09:00, ИА Амител
В ночь на 30 ноября в небе над Краснодарским краем была объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, системы ПВО приступили к отражению атаки беспилотников, пишет Shot.
Как сообщают местные жители, в районе Анапы и поселка Витязево было слышно пять-семь мощных взрывов. Очевидцы отмечают, что от хлопков "тряслись стены в доме". Аналогичные сообщения о работе ПВО поступают и из Краснодара.
По предварительной информации, в небе уже сбито несколько воздушных целей. В социальных сетях распространяется видео с сиренами воздушной тревоги в Анапе. Официальной информации о возможных последствиях и повреждениях на данный момент не поступало.
12:37:46 30-11-2025
Знакомые вернулись в наш город не прижились в Краснодаре.
18:19:05 30-11-2025
Гость (12:37:46 30-11-2025) Знакомые вернулись в наш город не прижились в Краснодаре.... оттуда ОЧЕНЬ много людей уезжает
19:50:11 30-11-2025
Гость (12:37:46 30-11-2025) Знакомые вернулись в наш город не прижились в Краснодаре.... Ну да, там работать надо. Крутиться и головой кумекать. А не сиги по магазинам развозить...