"Тряслись стены в доме". Мощные взрывы прогремели в небе над Анапой и Краснодаром

Жители сообщают о серии мощных хлопков и работе систем противовоздушной обороны

30 ноября 2025, 09:00, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ночь на 30 ноября в небе над Краснодарским краем была объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, системы ПВО приступили к отражению атаки беспилотников, пишет Shot.

Как сообщают местные жители, в районе Анапы и поселка Витязево было слышно пять-семь мощных взрывов. Очевидцы отмечают, что от хлопков "тряслись стены в доме". Аналогичные сообщения о работе ПВО поступают и из Краснодара.

По предварительной информации, в небе уже сбито несколько воздушных целей. В социальных сетях распространяется видео с сиренами воздушной тревоги в Анапе. Официальной информации о возможных последствиях и повреждениях на данный момент не поступало.