Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 26 мая
Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла
26 мая 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 26 мая на дорогах Барнаула образовались четырехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Пробка на Змеиногорском тракте этим утром протянулась от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован на участке от улицы Герцена до СНТ "Сибирский садовод".
Водителям также придется постоять на улице Кутузова, где затор тянется до улицы Каландаришвили.
На Павловском тракте этим утром движение затруднено от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицей Попова.
Также большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Орловской;
- ул. Матросова – от ул. Гущина до ул. Бехтерева;
- ул. Северо-Западная – от ул. Полярной до пр. Ленина;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов.
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