Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 26 мая

Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла

26 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com

Утром 26 мая на дорогах Барнаула образовались четырехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Пробка на Змеиногорском тракте этим утром протянулась от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован на участке от улицы Герцена до СНТ "Сибирский садовод".

Кутузова

Водителям также придется постоять на улице Кутузова, где затор тянется до улицы Каландаришвили.

Павловский тракт

На Павловском тракте этим утром движение затруднено от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицей Попова.

Также большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог: