Он поблагодарил жителей и президента за поддержку, пообещав работать на благо региона

03 октября 2024, 18:12, ИА Амител

Инаугурация Андрея Турчака / Фото: Telegram-канал "Андрей Турчак Z"

Андрей Турчак официально вступил в должность главы Республики Алтай. Он принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Конституции Республики Алтай.

В своем Telegram-канале он поблагодарил жителей Алтая за оказанное доверие – каждого, кто принял участие в выборах и поддержал его. Также Турчак поблагодарил Владимира Путина за поддержку его выдвижения. Отдельные слова благодарности глава Республики Алтай выразил Герою РФ Амыру Аргамакову, который стал сенатором от региона в Совфеде.

"У нас живут замечательные люди. Гостеприимные, трудолюбивые, талантливые, глубоко любящие свою родную землю. У нас большой потенциал в развитии экономики, сельского, лесного хозяйства, туризма, транспортной и социальной инфраструктуры. И наша общая задача – ускорить положительную динамику развития республики, повысить качество жизни каждого жителя", – добавил Турчак.

Глава региона отметил, что девиз его команды – "слышать людей, держать слово, защищать Алтай". Они сделают все возможное, чтобы республика успешно развивалась.

Напомним, Андрей Турчак ("Единая Россия") набрал на выборах 74,09% голосов. Ранее он рассказал президенту России Владимиру Путину, какие задачи решит на посту главы Республики Алтай.