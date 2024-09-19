Турчак рассказал Путину, какие задачи он решит на посту главы Республики Алтай
В частности, поставлены задачи по повышению зарплат врачей и учителей и наведению порядка в земельных вопросах
19 сентября 2024, 16:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с избранным главой Республики Алтай Андреем Турчаком, сообщают "Новости Горного Алтая".
Напомним, Турчак победил на выборах главы республики, набрав 74,09% голосов избирателей. Путин в ходе видеоконференции отметил, что такой уровень поддержки говорит о высоком доверии.
"Люди связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему", – отметил Путин, подчеркнув, что народ ждет работы с полной отдачей и открытого диалога.
Турчак указал, что высокие результаты – это, в первую очередь, оценка тех программ, которые уже запущены в регионе по инициативе президента. Например, газификация, модернизация здравоохранения, строительство и ремонт школ и детских садов и многое другое.
"Мы сформировали народную программу – наши краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы. Мы взяли на себя конкретные обязательства по обновлению социальной инфраструктуры, повышению зарплат врачей и учителей, по наведению порядка в земельных вопросах", – рассказал Турчак.
Первоочередной задачей он назвал заботу об участниках СВО и членах их семей.
17:33:49 19-09-2024
Почему надо всегда кого-то выделять и делать первоочередным? А если я не врач/учитель, не многодетная мать и не участник СВО, как мне жить?
17:50:45 19-09-2024
Гость (17:33:49 19-09-2024) Почему надо всегда кого-то выделять и делать первоочередным?... выживайте
18:28:14 19-09-2024
Гость (17:33:49 19-09-2024) Почему надо всегда кого-то выделять и делать первоочередным?... Переезжайте в РА.
18:45:47 19-09-2024
Гость (17:33:49 19-09-2024) Почему надо всегда кого-то выделять и делать первоочередным?... Стань многодетной матерью-врачом и на СВО. Делов то, приедешь назад будешь преподавать.
06:18:40 20-09-2024
Гость (17:33:49 19-09-2024) Почему надо всегда кого-то выделять и делать первоочередным?... Работать
19:39:30 19-09-2024
Интересно, а реально зачем этого деятеля Путин в горы отправил, где население совсем мизерное по сравнению с соседними регионами и нет никакой промышленности, сельское хозяйство вообще зачаточное, где ресурсов ноль, а туристические деньги в основном мимо госказны? Кто нибудь может разьяснить ?
22:01:21 19-09-2024
арбуз (19:39:30 19-09-2024) Интересно, а реально зачем этого деятеля Путин в горы отпра... Вы совсем-совсем ничего не знаете про расклады в РА? Диво вы дивное...
08:49:43 20-09-2024
арбуз (19:39:30 19-09-2024) Интересно, а реально зачем этого деятеля Путин в горы отпра... Как зачем? Смотрящим. Ну или управляющим на даче. А губернаторство это так, на втором плане.
10:48:10 20-09-2024
арбуз (19:39:30 19-09-2024) Интересно, а реально зачем этого деятеля Путин в горы отпра... Грефу помогать таксистов разгонять, а то совсем охренели, видимо с ВВ тройной тариф до Урсулы запросили
22:53:23 19-09-2024
Тур операторов надо же где-то воткнуть.
Только гляньте какую ширину заняли москвиты. Одна игорная зона сколько места занимает. Гостиницы, рестораны, бары и кафе не сметное количество, а сколько ещё откроют.
Мед центр в плане. И старые больницы отремонтируют, школы и детские сады и ещё новые в плане.
Лет через 10,-15 неузнаваема станет Республика Алтай.
Но. Одно большое Но. Местные жители останутся при своих интересах,вроде бы всё есть ,а сути ничего.
06:22:04 20-09-2024
гость (22:53:23 19-09-2024) Тур операторов надо же где-то воткнуть.Только гляньте ка... Развитую инфраструктуру, рабочие места, налоговые поступления, дополнительный заработок на туристах они получат, что очень неплохо.