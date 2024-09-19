Турчак рассказал Путину, какие задачи он решит на посту главы Республики Алтай

В частности, поставлены задачи по повышению зарплат врачей и учителей и наведению порядка в земельных вопросах

19 сентября 2024, 16:30, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба "Единой России"

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с избранным главой Республики Алтай Андреем Турчаком, сообщают "Новости Горного Алтая".

Напомним, Турчак победил на выборах главы республики, набрав 74,09% голосов избирателей. Путин в ходе видеоконференции отметил, что такой уровень поддержки говорит о высоком доверии.

"Люди связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему", – отметил Путин, подчеркнув, что народ ждет работы с полной отдачей и открытого диалога.

Турчак указал, что высокие результаты – это, в первую очередь, оценка тех программ, которые уже запущены в регионе по инициативе президента. Например, газификация, модернизация здравоохранения, строительство и ремонт школ и детских садов и многое другое.

"Мы сформировали народную программу – наши краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы. Мы взяли на себя конкретные обязательства по обновлению социальной инфраструктуры, повышению зарплат врачей и учителей, по наведению порядка в земельных вопросах", – рассказал Турчак.

Первоочередной задачей он назвал заботу об участниках СВО и членах их семей.