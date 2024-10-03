Андрей Турчак 3 октября официально вступит в должность главы Республики Алтай

Инаугурация начнется в 14:00

03 октября 2024, 12:08, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: altai-republic.ru

Победивший на сентябрьских выборах главы Республики Алтай Андрей Турчак официально вступит в должность в четверг, 3 октября, сообщает правительство региона.

Инаугурация начнется в 14:00. Трансляцию церемонии можно посмотреть в Telegram-канале "Республика Алтай. Официально" и на странице ГТРК "Горный Алтай" во "ВКонтакте".

Как ранее сообщала "Атмосфера", после инаугурации будет завершено формирование правительства республики.

Напомним, Андрей Турчак ("Единая Россия") набрал на выборах 74,09% голосов. Ранее он рассказал президенту России Владимиру Путину, какие задачи решит на посту главы Республики Алтай.