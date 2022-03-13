Барнаульские туристы не могут вернуться домой из Египта
Люди планируют возвращаться в Россию через Турцию, однако это будет гораздо дороже
13 марта 2022, 10:54, Илья Звягинцев
Барнаульские туристы застряли в Египте и не могут вернуться домой. Об этом они рассказали в сообществе «Barnaul22».
Даниил Шагалин написал, что он с компанией улетел в Египет самостоятельно, без использования услуг туристической компании. Обратные билеты у россиян уже были готовы, однако вернуться им не удалось из-за отмены рейсов.
«Все рейсы отменены, в консульстве ничего не могут ответить. Через Госуслуги тоже нет ответа», — написал горожанин.
Сейчас туристы планируют возвращаться домой через Турцию, но такой путь обойдется им гораздо дороже. При этом все банковские карты у россиян заблокированы и снять наличные фактически невозможно.
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