Из Барнаула теперь можно слетать в Пермь без пересадок

Цены на билеты стартуют от 4343 рублей

31 июля 2022, 22:30, Никита Черников

31 июля авиакомпания Nordwind Airlines запустила прямые авиарейсы Барнаул — Пермь и Пермь — Барнаул, сообщает «Катунь 24».

Первый самолёт, курсирующий по этому маршруту, уже сегодня приземлился в столице Алтайского края. Его встречали водяной аркой.

Улететь в Пермь из Барнаула можно по средам и воскресеньям, а обратно — по средам и четвергам.

Цены на билеты стартуют от 4343 рублей.

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