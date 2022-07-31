Из Барнаула теперь можно слетать в Пермь без пересадок

31 июля авиакомпания Nordwind Airlines запустила прямые авиарейсы Барнаул — Пермь и Пермь — Барнаул, сообщает «Катунь 24».

Первый самолёт, курсирующий по этому маршруту, уже сегодня приземлился в столице Алтайского края. Его встречали водяной аркой.

Улететь в Пермь из Барнаула можно по средам и воскресеньям, а обратно — по средам и четвергам.

Цены на билеты стартуют от 4343 рублей.