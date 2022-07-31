Из Барнаула теперь можно слетать в Пермь без пересадок
Цены на билеты стартуют от 4343 рублей
31 июля 2022, 22:30, Никита Черников
31 июля авиакомпания Nordwind Airlines запустила прямые авиарейсы Барнаул — Пермь и Пермь — Барнаул, сообщает «Катунь 24».
Первый самолёт, курсирующий по этому маршруту, уже сегодня приземлился в столице Алтайского края. Его встречали водяной аркой.
Улететь в Пермь из Барнаула можно по средам и воскресеньям, а обратно — по средам и четвергам.
Цены на билеты стартуют от 4343 рублей.
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