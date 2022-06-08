Новые раздевалки и песок. Пляжный сезон на «Бирюзовой Катуни» откроется 9 июня

Пляжный сезон на «Бирюзовой Катуни» откроется 9 июня. Как рассказал глава управления по туризму Алтайского края Евгений Дешевых, к его началу управляющая компания обновила на побережье песок и установила новые раздевалки для отдыхающих.

Кроме раздевалок, для удобства отдыхающих установлены навесы от солнечных лучей и шезлонги. Дешевых отметил, что одновременно на пляже могут отдыхать до 3,5 тысячи человек. Цена билета на день нахождения не будет превышать 600 рублей.

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Напомним, что известный скульптор Владимир Войчишин реализует свой новый проект на «Бирюзовой Катуни». В этот раз он работает над строительством небольшой деревеньки хоббитов, в одном из домов которой жильцы будут варить шоколад.