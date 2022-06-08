Новые раздевалки и песок. Пляжный сезон на «Бирюзовой Катуни» откроется 9 июня
Одновременно отдыхать у воды на благоустроенном пляже смогут до 3,5 тысячи посетителей
Пляжный сезон на «Бирюзовой Катуни» откроется 9 июня. Как рассказал глава управления по туризму Алтайского края Евгений Дешевых, к его началу управляющая компания обновила на побережье песок и установила новые раздевалки для отдыхающих.
Кроме раздевалок, для удобства отдыхающих установлены навесы от солнечных лучей и шезлонги. Дешевых отметил, что одновременно на пляже могут отдыхать до 3,5 тысячи человек. Цена билета на день нахождения не будет превышать 600 рублей.
Напомним, что известный скульптор Владимир Войчишин реализует свой новый проект на «Бирюзовой Катуни». В этот раз он работает над строительством небольшой деревеньки хоббитов, в одном из домов которой жильцы будут варить шоколад.