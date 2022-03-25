Турция стала самым популярным туристическим направлением для россиян на апрель-май

Россияне продолжают планировать отдых за границей. Самым популярным направлением на апрель-май для туристов из России стала Турция, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Travelata.ru.

Несмотря на рост курса доллара, а также проблемы при организации перелётов, туристы из России всё ещё планируют отдых за границей. В Турцию собирается 66% из общего числа путешественников.

После Турции в списке самых популярных направлений идут Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Абхазия.

Также аналитики отмечают, что средняя продолжительность путёвок, которые покупают люди, составляет девять дней. Средняя стоимость такого тура находится на отметке 119 тысяч рублей.