Турпоток в Алтайский край вырос на 40%, но пока не добрался до показателей до пандемии

Алтайский край за 2021 год посетили 1,8 млн путешественников — туристический поток увеличился на 40% по сравнению с 2020 годом. Однако поскольку ковидные ограничения всё равно сохранялись, показатели допандемийного 2019-го оказались на 15-17% больше. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых.

Однако по сравнению с 2019 годом увеличился другой показатель — объём предоставленных платных услуг, превысивший 5,5 млрд рублей (+ 7% за два года). Туроператоры Алтая за 2021-й получили поддержки на 175 млн рублей. Объём частных инвестиций вырос почти в два раза в сравнении с 2019 годом и составил более 1,8 млрд рублей.

По сравнению с 2020 годом регион посетило намного меньше иностранных туристов — всего 1070 человек. Несмотря на это, в 2022 году ожидается повышение спроса на туризм в Алтайском крае. Сейчас Белокуриха в среднем загружена на 80%. Число бронирований на мартовские праздники выросло на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чиновник отметил, что все 44 запланированных на 2022 год массовых мероприятия пройдут по плану. Также Дешевых рассказал, что власти не собираются повышать курортный сбор.