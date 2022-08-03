«Яндекс» назвал 11 главных достопримечательностей Алтайского края

Самый популярный объект в регионе — Денисова пещера

3 августа 2022, 13:55

«Яндекс.Путешествия» составили рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поисковике за сентябрь 2020 — август 2021 года. В него вошли 11 объектов из Алтайского края.

«Самая популярная достопримечательность региона — Денисова пещера — заняла 238-е место в общероссийском топе по числу поисковых запросов», — отметили в исследовании.

По количеству достопримечательностей Алтайский край находится на 45 месте среди регионов России. Для примера: Новосибирская область оказалась на 22 месте — в регионе 24 объекта.

В Республике Алтай, по данным рейтинга, есть три главных достопримечательности — Урочище Калбак-Таш, Ининский мост и Горно-Алтайский ботанический сад.

Топ достопримечательностей Алтайского края:

  1. Денисова пещера

  2. Алтайский театр музыкальной комедии

  3. Нагорный парк в Барнауле

  4. Дом под шпилем

  5. Горная аптека

  6. Молодёжный театр Алтая

  7. Театр драмы имени Шукшина

  8. парк «Изумрудный»

  9. Демидовский столп

  10. Покровский собор в Барнауле

  11. Дом Шадрина

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