«Яндекс» назвал 11 главных достопримечательностей Алтайского края
Самый популярный объект в регионе — Денисова пещера
«Яндекс.Путешествия» составили рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поисковике за сентябрь 2020 — август 2021 года. В него вошли 11 объектов из Алтайского края.
«Самая популярная достопримечательность региона — Денисова пещера — заняла 238-е место в общероссийском топе по числу поисковых запросов», — отметили в исследовании.
По количеству достопримечательностей Алтайский край находится на 45 месте среди регионов России. Для примера: Новосибирская область оказалась на 22 месте — в регионе 24 объекта.
В Республике Алтай, по данным рейтинга, есть три главных достопримечательности — Урочище Калбак-Таш, Ининский мост и Горно-Алтайский ботанический сад.
Топ достопримечательностей Алтайского края:
Денисова пещера
Алтайский театр музыкальной комедии
Нагорный парк в Барнауле
Дом под шпилем
Горная аптека
Молодёжный театр Алтая
Театр драмы имени Шукшина
парк «Изумрудный»
Демидовский столп
Покровский собор в Барнауле
Дом Шадрина