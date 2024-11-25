Власти хотят привлечь внимание к проблеме и помочь пострадавшим

25 ноября 2024, 17:30, ИА Амител

Плачущая девушка / Фото: pxhere.com

С 25 ноября по 10 декабря в Алтайском крае проходит акция "16 дней против насилия в отношении женщин". Об этом рассказали в краевом Минсоцзащиты.

"Главная цель – привлечь внимание к проблеме жестокого обращения и насилия в отношении женщин, а также рассказать о доступных ресурсах помощи", – объяснили в министерстве.

Учреждения социальной защиты и социального обслуживания проведут для горожан мероприятия, направленные на повышение осведомленности о проблеме насилия, а также об организациях, которые помогают пострадавшим.

В рамках акции пройдут следующие мероприятия:

29 ноября – Краевой кризисный центр для женщин и плейбек-театр организуют совместное мероприятие, направленное на поддержку специалистов, которые помогают пострадавшим от насилия;

– Краевой кризисный центр для женщин и плейбек-театр организуют совместное мероприятие, направленное на поддержку специалистов, которые помогают пострадавшим от насилия; 2-6 декабря – на базе университета РАНХиГС откроется фотовыставка "Преображение". На ней представят 6 историй и 12 портретов героинь, которые обращались в кризисный центр для женщин и смогли преодолеть сложную жизненную ситуацию. Значимым событием станет демонстрация короткометражного фильма "Анна. Меняя реальность" о судьбе женщины, столкнувшейся с насилием, оказываемой ей и ребенку;

– на базе университета РАНХиГС откроется фотовыставка "Преображение". На ней представят 6 историй и 12 портретов героинь, которые обращались в кризисный центр для женщин и смогли преодолеть сложную жизненную ситуацию. Значимым событием станет демонстрация короткометражного фильма "Анна. Меняя реальность" о судьбе женщины, столкнувшейся с насилием, оказываемой ей и ребенку; 5 и 10 декабря – на базе Краевого кризисного центра для женщин состоятся кинопоказы и дискуссии о проблеме насилия в отношении женщин. Эти мероприятия помогут глубже понять причины и последствия насилия, показать, что у насилия нет оправдания и что пострадавшие не виноваты.

Министерство социальной защиты также рассказало, куда пострадавшие женщины могут обратиться за помощью.

Главные ресурсы:

кризисная линия для женщин – дистанционная служба экстренной психологической помощи, предназначенная для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

– дистанционная служба экстренной психологической помощи, предназначенная для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации; чат-бот "Ева" в Telegram – электронный помощник, который содержит самую важную информацию для женщин, столкнувшихся с трудной жизненной ситуацией;

в Telegram – электронный помощник, который содержит самую важную информацию для женщин, столкнувшихся с трудной жизненной ситуацией; онлайн-консультации – это возможность получить квалифицированную психологическую помощь дистанционно. Консультации проводятся опытными психологами, которые помогут разобраться в своих чувствах, найти выход из сложной ситуации;

– это возможность получить квалифицированную психологическую помощь дистанционно. Консультации проводятся опытными психологами, которые помогут разобраться в своих чувствах, найти выход из сложной ситуации; социальные гостиницы – временное убежище для беременных женщин и женщин с детьми, которым некуда пойти.

В отделениях временного пребывания проживают женщины, которые сомневаются в сохранении беременности, мамы с маленькими детьми, нуждающиеся во временном жилье, женщины – жертвы насилия.

"В Алтайском крае действует шесть социальных гостиниц: в Алейске, Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби и две в Барнауле", – отметили в министерстве.

Специалисты разрабатывают специальный план реабилитации для каждой женщины. Им помогают начать новую жизнь, оказывая всеобъемлющую поддержку, – психологическую, юридическую и социальную.