Ты не одна. На Алтае началась акция "16 дней против насилия в отношении женщин"
Власти хотят привлечь внимание к проблеме и помочь пострадавшим
25 ноября 2024, 17:30, ИА Амител
С 25 ноября по 10 декабря в Алтайском крае проходит акция "16 дней против насилия в отношении женщин". Об этом рассказали в краевом Минсоцзащиты.
"Главная цель – привлечь внимание к проблеме жестокого обращения и насилия в отношении женщин, а также рассказать о доступных ресурсах помощи", – объяснили в министерстве.
Учреждения социальной защиты и социального обслуживания проведут для горожан мероприятия, направленные на повышение осведомленности о проблеме насилия, а также об организациях, которые помогают пострадавшим.
В рамках акции пройдут следующие мероприятия:
- 29 ноября – Краевой кризисный центр для женщин и плейбек-театр организуют совместное мероприятие, направленное на поддержку специалистов, которые помогают пострадавшим от насилия;
- 2-6 декабря – на базе университета РАНХиГС откроется фотовыставка "Преображение". На ней представят 6 историй и 12 портретов героинь, которые обращались в кризисный центр для женщин и смогли преодолеть сложную жизненную ситуацию. Значимым событием станет демонстрация короткометражного фильма "Анна. Меняя реальность" о судьбе женщины, столкнувшейся с насилием, оказываемой ей и ребенку;
- 5 и 10 декабря – на базе Краевого кризисного центра для женщин состоятся кинопоказы и дискуссии о проблеме насилия в отношении женщин. Эти мероприятия помогут глубже понять причины и последствия насилия, показать, что у насилия нет оправдания и что пострадавшие не виноваты.
Министерство социальной защиты также рассказало, куда пострадавшие женщины могут обратиться за помощью.
Главные ресурсы:
- кризисная линия для женщин – дистанционная служба экстренной психологической помощи, предназначенная для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- чат-бот "Ева" в Telegram – электронный помощник, который содержит самую важную информацию для женщин, столкнувшихся с трудной жизненной ситуацией;
- онлайн-консультации – это возможность получить квалифицированную психологическую помощь дистанционно. Консультации проводятся опытными психологами, которые помогут разобраться в своих чувствах, найти выход из сложной ситуации;
- социальные гостиницы – временное убежище для беременных женщин и женщин с детьми, которым некуда пойти.
В отделениях временного пребывания проживают женщины, которые сомневаются в сохранении беременности, мамы с маленькими детьми, нуждающиеся во временном жилье, женщины – жертвы насилия.
"В Алтайском крае действует шесть социальных гостиниц: в Алейске, Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби и две в Барнауле", – отметили в министерстве.
Специалисты разрабатывают специальный план реабилитации для каждой женщины. Им помогают начать новую жизнь, оказывая всеобъемлющую поддержку, – психологическую, юридическую и социальную.
18:18:55 25-11-2024
Насилие в отношении женщин. Носит массовый характер? И кто же это делает??
23:10:01 25-11-2024
Вы что западных роликов в Ютубе насмотрелись? У нас в России уже давным давно пора мужчин защищать. Сколько мужиков бабы выкинули на улицу через суд. Только лишь потому что они им надоели.. выплатили вместе ипотеку и у жены вдруг новая любовь очередная. И что же она делает? Подаёт в суд и выкидывает мужика. Потом живёт в свое удовольствие меняя сожителей. Это схема приблизительно 99процентов всех отношений в России.. они давно уже в России более чем защищены. ПРОСТО МУЖИКИ ДЕЛАЙТЕ КОНТРАКТЫ БРАЧЫЕ ВСЕГДА. Или эти существа будут всегда сами провоцировать скандалы и конфликты а потом всем жаловаться. Что против них применяют насилие...
07:49:39 26-11-2024
Кого? (23:10:01 25-11-2024) Вы что западных роликов в Ютубе насмотрелись? У нас в России... если учитывать, сколько у нас мужчин бегает от алиментов по стране, то да, женщины виноваты оказывается в насилии. Вы еще ситуацию на Кавказе не знаете, по любви там не женятся, кого родители выберут, на той и женятся, женщин вообще никто не спрашивает. Тысячи женщин подвергаются издевательствам от такого мужа, сотни женщин исчезает без следа, там их и не ищут даже, муж то заявление не подает. А если женщина вдруг сбегает с Кавказа от издевательств мужа, то вся семья начинает искать, типа она их позорила. Некоторые случаи становятся известными и они ужасают, что в 21 веке такое еще могут быть, а сколько трагических случаев со смертельными исходами остается неизвестными.
08:02:42 26-11-2024
Харя жирная не треснет. Квартиру отсудить. Ещё и аллиментами полирнуть.
08:28:10 26-11-2024
дед рассказывал. Во время войны после отброса немцев под москвой он лечился от ранений здесь в госпитале и устроился работать участковым в раион. Не помню в какой по моему где то в усть калманке
И вот вызывают его ночью. Деревня на цырлах вся - типа вурдалаки на деревню напали мужика растерзали. Ну приезжает он видит лежит мужик у себя дома и в грудине дыра насквозь пятисантиметровая. Ну то се короче выяснилось. Жена его хрупкая невысокая но крепкая баба которую он всегда бил была забрана на завод где крутила болты у танков. А он пил. И когда ее отпустили в отпуск у нее руки стали такими крепкими что когда он ее бить стал она ему в ярости по грудине кулаком заехала а так как кулак ее маленький а силища большая то она его пробила насквозь.
Дело он не стал заводить на нее. Несчастный случай
09:23:02 26-11-2024
Уважающий себя мужчина женщину обижать не будет. Умная, уважающая себя женщина не допустит, что бы на нее поднимали руку, ногу, голос.
09:30:28 26-11-2024
Женщину которая следит за своей речью и поступками - мужчина не тронет.