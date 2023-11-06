Тяжело раненый в зоне СВО Герой России Рустам Сайфуллин вернулся на фронт

По его словам, обязанность офицеров, которые получили увечья, — передать свой опыт молодым командирам

06 ноября 2023, 15:44, ИА Амител

Герой России полковник Рустам Сайфуллин, дважды раненый во время спецоперации, вернулся на фронт. Как сообщает РИА Новости, он решил поддержать свой полк.

Сайфуллин объяснил, что "не имеет права отлеживаться где-то дома". По его словам, обязанность офицеров, которые получили увечья, – передать свой опыт молодым командирам. По приезде он высоко оценил их службу.

"Молодцы! Посмотрел – работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно", – заявил офицер.Напомним, что Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. В один из боев он продолжил командовать вверенными ему силами под огнем противника, несмотря на ранения. Благодаря его самоотверженности подразделения смогли переправиться через Северский Донец.

За мужество и героизм при выполнении боевых задач полковника удостоили звания Героя России. После восстановления Сайфуллин занял должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.