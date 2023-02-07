Число погибших при землетрясении в Турции выросло почти до трёх тысяч
Президент Турции объявил по всей стране общенациональный траур
07 февраля 2023, 09:51, ИА Амител
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921, сообщает РИА Новости со ссылкой на Anadolu.
"Число погибших в результате землетрясений на юге Турции возросло до 2921 человека, 15 834 получили ранения", – рассказали в управлении по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
Напомним, разрушительное землетрясение произошло в понедельник ночью, 6 февраля, на территории нескольких провинций Турции и Сирии.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.
Президент России Владимир Путин предложил помощь Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду из-за землетрясения в Турции и Сирии.
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