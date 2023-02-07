Число погибших при землетрясении в Турции выросло почти до трёх тысяч

Президент Турции объявил по всей стране общенациональный траур

07 февраля 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: ТАСС

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921, сообщает РИА Новости со ссылкой на Anadolu.

"Число погибших в результате землетрясений на юге Турции возросло до 2921 человека, 15 834 получили ранения", – рассказали в управлении по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Напомним, разрушительное землетрясение произошло в понедельник ночью, 6 февраля, на территории нескольких провинций Турции и Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.

Президент России Владимир Путин предложил помощь Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду из-за землетрясения в Турции и Сирии.