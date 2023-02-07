В сирийском Алеппо под завалами родился ребёнок

В стране из-за землетрясений погибли почти 600 человек

07 февраля 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ребёнок родился под завалами дома после землетрясения в сирийском Алеппо. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что маму новорождённого спасти не удалось. Женщина скончалась.

По последним данным, в Сирии в результате землетрясений скончалось 593 человека. Почти 1,5 тысячи пострадали.

Ранее сообщалось, что на юге Турции число погибших возросло до 2921 человека, 15 834 получили ранения. Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.