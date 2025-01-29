Тысячи родителей прошли курсы по обучению первой помощи детям благодаря СМС-рассылке

МегаФон помог благотворительной организации "Мария мама" привлечь дополнительных слушателей на курсы

29 января 2025, 18:15, ИА Амител

Курсы по обучению первой помощи детям / Фото: Евгения Чернова для "Мария мама"

Благотворительная организация "Мария мама" значительно расширила охват своей программы по обучению родителей основам оказания первой помощи детям в рамках сотрудничества с оператором связи МегаФон. Использование технологий big data* позволило привлечь на бесплатные однодневные курсы более тысячи родителей из 11 регионов России.

Совместная инициатива стартовала в октябре. Организаторы, опираясь на экспертизу оператора, направили СМС-приглашения на занятия тем, чьи социально-демографические характеристики соответствовали целевой аудитории проекта (мамы в возрасте 26-40 лет, имеющие одного-двух детей). Благодаря рассылке набор участников в группы ускорился почти вдвое. Количество слушателей тоже выросло: ранее занятия посещали от 700 до 900 человек за месяц, а благодаря СМС-рассылке их число выросло до 1400.

"Мы предположили, что возможности big data можно эффективно применять в благотворительности. Результат рассылок даже превзошел наши ожидания. Конверсия в регистрацию на занятие из тех абонентов, которые перешли на сайт, составила рекордные 30%", – рассказывает директор департамента по цифровому маркетингу Екатерина Гаммель.

Благодаря поддержке оператора удалось обучить еще около 700 родителей, отмечает руководитель проекта "Школа первой помощи детям" АНО "Мария мама" Екатерина Протопопова. Участники освоили практические навыки оказания помощи, научились оперативно и грамотно действовать в экстренных ситуациях, избегая потери драгоценных минут.

Подготовку и рассылку материалов оператор проводил на безвозмездной основе.

*big data ("Биг дата")