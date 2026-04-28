НОВОСТИНедвижимость

В Барнауле снесут павильон Traveler’s Coffee перед строящимся ЦУМом

Как отметил Евгений Ракшин, это изначально была "временная постройка"

28 апреля 2026, 15:52, ИА Амител

Павильон Traveler’s Coffee / Фото: amic.ru
Павильон Traveler’s Coffee / Фото: amic.ru

В Барнауле снесут павильон Traveler’s Coffee, расположенный перед строящимся зданием нового ЦУМа, чтобы разбить сквер. Об этом руководитель компании "Первый" Евгений Ракшин рассказал в интервью altapress.ru.

Павильон находится между улицей Димитрова и проездом рядом с площадью Советов.

«Я с самого начала говорил, что это временная постройка, и когда дело дойдет до реконструкции ЦУМа, мы ее уберем», — пояснил Ракшин.

Он также надеется, что здание ЦУМа получится ввести в эксплуатацию в 2028 году. На данный момент готовы минус первый, первый и второй этажи.

Ранее amic.ru показал, как рабочие завершали возведение стен второго уровня, при этом само здание почти сравнялось с соседней пятиэтажкой.

Стройка ЦУМа, январь 2026 года / Фото: amic.ru

Подрядчик объяснил проблемы с фундаментом нового ЦУМа в Барнауле некачественным бетоном

По словам директора "А-СМ" Юрия Никулина, поставщика выбрали сотрудники "Центрума"
НОВОСТИБарнаул
Барнаул недвижимость общественное питание
       

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

16:10:03 28-04-2026

Молодец! Побольше бы таких Ракшиных вкладывающихся в свой город. А то собственников некоторых градообразующих предприятий никто не знает и живут они вдалеке от Родины.

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:52:26 28-04-2026

Гость (16:10:03 28-04-2026) Молодец! Побольше бы таких Ракшиных вкладывающихся в свой го... Евгений Ракшин, вы?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:59:43 28-04-2026

Гость (16:10:03 28-04-2026) Молодец! Побольше бы таких Ракшиных вкладывающихся в свой го...
Типа племянника Кадырова, нового владельца Данон, который получил на неделе гражданство Сербии?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:25:35 28-04-2026

Давно пора.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:54:29 28-04-2026

Говорит так, словно это его собственность. Или уже всё скупил? Евгений Александрович, иди у себя дома распоряжайся. А мы как-нибудь сами управимся.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Нищеброд

10:09:33 29-04-2026

Гость (20:54:29 28-04-2026) Говорит так, словно это его собственность. Или уже всё скупи... А это и есть его собственность

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:58:54 28-04-2026

Ура! Он там как бельмо на глазу

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Любитель пива.

22:23:24 28-04-2026

Ракшин достаточно поживший человек. Что бы помнить. Что раньше в Советское время были такие квадратные пивные бордовые. Этот павильон идеально подходит по ту форму. Там было самое вкусное пиво. Стояли ещё в парках и по всему городу. Предлагаю возродить старую добрую историю. Как памятник. Рядом с Лениным. А сквер рядом с Краевой Администрацией и так есть....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:29:02 28-04-2026

Это временная постройка не на своем месте совсем не на месте.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:01 29-04-2026

Возле той же арены сквер тц принес бы больше пользы чем бестолковая на 50% пустующая парковка. И так много где

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:35 29-04-2026

Наконец-то!!! Неужели, никто не видел, что эта постройка, как бельмо в глазу. Верх безвкусицы!

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Как выбрать летние шины?
6 часов назад  1

Все новости

Новости партнеров