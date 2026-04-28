В Барнауле снесут павильон Traveler’s Coffee перед строящимся ЦУМом

Как отметил Евгений Ракшин, это изначально была "временная постройка"

28 апреля 2026, 15:52, ИА Амител

Павильон Traveler’s Coffee / Фото: amic.ru

В Барнауле снесут павильон Traveler’s Coffee, расположенный перед строящимся зданием нового ЦУМа, чтобы разбить сквер. Об этом руководитель компании "Первый" Евгений Ракшин рассказал в интервью altapress.ru.

Павильон находится между улицей Димитрова и проездом рядом с площадью Советов.

«Я с самого начала говорил, что это временная постройка, и когда дело дойдет до реконструкции ЦУМа, мы ее уберем», — пояснил Ракшин.

Он также надеется, что здание ЦУМа получится ввести в эксплуатацию в 2028 году. На данный момент готовы минус первый, первый и второй этажи.

Ранее amic.ru показал, как рабочие завершали возведение стен второго уровня, при этом само здание почти сравнялось с соседней пятиэтажкой.