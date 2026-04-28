В Барнауле снесут павильон Traveler’s Coffee перед строящимся ЦУМом
Как отметил Евгений Ракшин, это изначально была "временная постройка"
28 апреля 2026, 15:52, ИА Амител
В Барнауле снесут павильон Traveler’s Coffee, расположенный перед строящимся зданием нового ЦУМа, чтобы разбить сквер. Об этом руководитель компании "Первый" Евгений Ракшин рассказал в интервью altapress.ru.
Павильон находится между улицей Димитрова и проездом рядом с площадью Советов.
«Я с самого начала говорил, что это временная постройка, и когда дело дойдет до реконструкции ЦУМа, мы ее уберем», — пояснил Ракшин.
Он также надеется, что здание ЦУМа получится ввести в эксплуатацию в 2028 году. На данный момент готовы минус первый, первый и второй этажи.
Ранее amic.ru показал, как рабочие завершали возведение стен второго уровня, при этом само здание почти сравнялось с соседней пятиэтажкой.
16:10:03 28-04-2026
Молодец! Побольше бы таких Ракшиных вкладывающихся в свой город. А то собственников некоторых градообразующих предприятий никто не знает и живут они вдалеке от Родины.
18:52:26 28-04-2026
Гость (16:10:03 28-04-2026) Молодец! Побольше бы таких Ракшиных вкладывающихся в свой го... Евгений Ракшин, вы?
20:59:43 28-04-2026
Гость (16:10:03 28-04-2026) Молодец! Побольше бы таких Ракшиных вкладывающихся в свой го...
Типа племянника Кадырова, нового владельца Данон, который получил на неделе гражданство Сербии?
19:25:35 28-04-2026
Давно пора.
20:54:29 28-04-2026
Говорит так, словно это его собственность. Или уже всё скупил? Евгений Александрович, иди у себя дома распоряжайся. А мы как-нибудь сами управимся.
10:09:33 29-04-2026
Гость (20:54:29 28-04-2026) Говорит так, словно это его собственность. Или уже всё скупи... А это и есть его собственность
20:58:54 28-04-2026
Ура! Он там как бельмо на глазу
22:23:24 28-04-2026
Ракшин достаточно поживший человек. Что бы помнить. Что раньше в Советское время были такие квадратные пивные бордовые. Этот павильон идеально подходит по ту форму. Там было самое вкусное пиво. Стояли ещё в парках и по всему городу. Предлагаю возродить старую добрую историю. Как памятник. Рядом с Лениным. А сквер рядом с Краевой Администрацией и так есть....
22:29:02 28-04-2026
Это временная постройка не на своем месте совсем не на месте.
09:49:01 29-04-2026
Возле той же арены сквер тц принес бы больше пользы чем бестолковая на 50% пустующая парковка. И так много где
10:09:35 29-04-2026
Наконец-то!!! Неужели, никто не видел, что эта постройка, как бельмо в глазу. Верх безвкусицы!