Участнику СВО с Алтая грозит два уголовных дела из-за неудачных попыток вернуться на фронт

Два года участнику СВО не позволяют вернуться из-за доступа к гостайне, но ему грозит статья за оставление воинской части

22 апреля 2025, 06:15, Антон Дегтярев

Российский военный / Фото из архива amic.ru

Мобилизованный участник СВО из Республики Алтай Василий Кумандин уже два года не может вернуться на СВО. После лечения в госпитале он попытался прибыть в свою часть, но обратно в новые регионы его уже не пустили из-за доступа к гостайне и запрета на выезд из России. Теперь ему грозит целых два уголовных дела – за незаконное пересечение границы и самовольное оставление воинской части, рассказал он amic.ru.

"Проехать уже не смог"

Василий Кумандин – житель Улаганского района Республики Алтай и бывший контрактник. В 2018–2021 годах он служил в пограничных войсках по контракту в Амурской области. В 2021-м мужчина уволился, и ФСБ запретила ему выезжать из России до февраля 2026-го по закону о гостайне.

В 2022 году с началом СВО Кумандина мобилизовали. Мужчина выполнял боевые задачи и даже был награжден медалью Суворова. Однако на линии спецоперации Кумандин пробыл недолго – в мае 2023 года он заболел и отправился в военный госпиталь в Воронежской области. Там он пролежал две недели, вылечился и поехал в воинскую часть в Луганской Народной Республике.

Сумка армии России / Фото: amic.ru

Чтобы попасть в зону боевых действий, Кумандину нужно было пройти через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Новошахтинск", который находится в Ростовской области. Несмотря на то, что ЛНР и другие регионы в 2022 году включили в состав России, переход через КПП считается выездом за пределы РФ. Все потому, объяснил amic.ru Кумандин, что "признанной обеими сторонами линии разграничения между Россией и Украиной нет, между странами сейчас ведутся боевые действия и официально на новые границы российские войска еще не вышли".

"У меня появился доступ к гостайне о границе, после того как я отслужил срок по контракту. А потом меня призвали по мобилизации из Улаганского района Республики Алтай. В ЛНР мы заехали военным бортом через границу, тогда никого не досматривали, колонна большая была. А после госпиталя я обратно возвращался в свою часть и проехать через КПП уже не смог. Мне говорили, мол, вдруг я уеду в Европу оттуда или попаду в украинский плен и выдам им секретную информацию", – пояснил Кумандин.

Военный рассказал о ситуации командованию. Тогда, чтобы разобраться с проблемой, Кумандина отправили в отпуск. Затем он пытался пересечь КПП еще дважды: в июле и в декабре 2023 года. И оба раза ему не разрешили это сделать по одной причине – из-за доступа к гостайне и соответствующего запрета выезжать из РФ.

В июле 2023-го Кумандина предупредили о том, что попытки выехать на новые территории могут грозить ему уголовным преследованием по ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ"). Мужчина обратился за помощью в военный комиссариат – там через некоторое время ему сказали, что "вопрос решен".

24 декабря 2023 года Кумандин прибыл на ростовский КПП, однако его снова не пропустили, посоветовав "даже не прикладывать паспорт к сканеру" – иначе попытка пересечения границы официально бы засчиталась, и тогда бы "точно завели уголовное дело", рассказал он.

Кепка российского военного / Фото: amic.ru

"Доступ к гостайне с меня не снимают"

Вернувшись домой на Алтай, мужчина пытался снять с себя ограничение на выезд, однако в ФСБ ему сказали, что оснований для этого сейчас нет, так как он располагает "секретной информацией, касающейся госграницы РФ".

"Доступ к гостайне с меня не снимают. Если слишком сильно просить снять ограничение, то его могут, наоборот, продлить на более долгий срок, такие прецеденты есть. А из войск меня тоже не могут уволить: сейчас по закону для этого только два основания – либо здоровье, либо уголовное дело. У меня пока нет ни того, ни другого", – отметил он.

И если со здоровьем у Кумандина все нормально, то вот к уголовному делу он близок. И это не только незаконное пересечение границы, но и ст. 337 УК РФ ("Самовольное оставление части или места службы"). По словам мужчины, сейчас в отношении него готовится дело как раз по второй статье, ориентировка на Кумандина уже пришла в полицию, правоохранители с ним связывались и говорили, что его могут скоро объявить в федеральный розыск.

Чтобы добиться справедливости, военный подал иск в Барнаульский гарнизонный военный суд, где 11 апреля дело было зарегистрировано. Ответчиками являются призывные комиссии Республики Алтай и Улаганского района. Кумандин намерен добиться отмены решения призывной комиссии о его мобилизации. К общественникам и депутатам мужчина не обращался, так как "не видит в этом смысла". Зато, рассчитывает он, резонанс в СМИ может помочь сдвинуть дело с мертвой точки.

Сейчас же военный находится дома в Республике Алтай. Он занимается предпринимательством и выполняет обязанности депутата совета Улаганского сельского поселения, рассказал он.