Учителей хотят заставить выявлять травлю в школах для предотвращения трагедий

На один случай травли в школе с тяжелыми последствиями приходится около сотни более мелких случаев

11 декабря 2023, 10:44, ИА Амител

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

В Госдуме подготовили законопроект о профилактике травли учеников в школах, который в ближайшее время планируют внести на рассмотрение, пишет "Парламентская газета".

Как отметил депутат ГД Валерий Гартунг, многих трагедий можно было бы избежать, если бы педагоги были обучены выявлять факты травли.

Также, указал парламентарий, необходимо вести работу с родителями и правоохранителями, чтобы они обращали внимание на поведение детей и реагировали на обращения, а не давали отписки, что никого же не убили.

Сейчас, по словам Гартунга, родители зачастую просто переводят ребенка в другую школу, когда видят, что он сталкивается с какими-то проблемами. Но ведь заранее никому неизвестно, приведет ли к трагедии очередной случай травли.

"На один тяжелейший случай проявления травли в школе с тяжелыми последствиями наверняка приходится около сотни других более мелких случаев. Нужно фиксировать все такие ситуации, работать с ними", – подчеркнул депутат.

Он уверен, что можно в сотни раз снизить вероятность трагедий. Это, добавил Гартунг, сейчас главная цель законотворческой деятельности депутатов.

Напомним, в Брянске утром 7 декабря девочка пронесла отцовское ружье в школу, спрятав его в тубусе. Выяснилось, что в гимназии не было металлодетектора и были проблемы с охраной.