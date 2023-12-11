Учителей хотят заставить выявлять травлю в школах для предотвращения трагедий
На один случай травли в школе с тяжелыми последствиями приходится около сотни более мелких случаев
11 декабря 2023, 10:44, ИА Амител
В Госдуме подготовили законопроект о профилактике травли учеников в школах, который в ближайшее время планируют внести на рассмотрение, пишет "Парламентская газета".
Как отметил депутат ГД Валерий Гартунг, многих трагедий можно было бы избежать, если бы педагоги были обучены выявлять факты травли.
Также, указал парламентарий, необходимо вести работу с родителями и правоохранителями, чтобы они обращали внимание на поведение детей и реагировали на обращения, а не давали отписки, что никого же не убили.
Сейчас, по словам Гартунга, родители зачастую просто переводят ребенка в другую школу, когда видят, что он сталкивается с какими-то проблемами. Но ведь заранее никому неизвестно, приведет ли к трагедии очередной случай травли.
"На один тяжелейший случай проявления травли в школе с тяжелыми последствиями наверняка приходится около сотни других более мелких случаев. Нужно фиксировать все такие ситуации, работать с ними", – подчеркнул депутат.
Он уверен, что можно в сотни раз снизить вероятность трагедий. Это, добавил Гартунг, сейчас главная цель законотворческой деятельности депутатов.
Напомним, в Брянске утром 7 декабря девочка пронесла отцовское ружье в школу, спрятав его в тубусе. Выяснилось, что в гимназии не было металлодетектора и были проблемы с охраной.
10:51:40 11-12-2023
Что значит хотят заставить??? Разве это не их профессиональная обязанность?
11:10:24 11-12-2023
А родители не в курсе как дела у ребёнка в школе.
11:15:17 11-12-2023
По опыту общения с классным руководителем и директором школы, школа дает только знания, а воспитывать и влиять на поведения учеников даже в стенах школы не могут или не хотят.
12:06:00 11-12-2023
Гость (11:15:17 11-12-2023) По опыту общения с классным руководителем и директором школы... Вот тебе моя дитятка, ты учитель - ты и воспитывай. А я родитель - пойду ещё нарожаю??? Воспитание в семье начинается, если кто не в курсе.
14:02:31 11-12-2023
Гость (12:06:00 11-12-2023) Вот тебе моя дитятка, ты учитель - ты и воспитывай. А я роди... Дети находятся в школе длительное время. Доступ родителей по правилам безопасности в учебное заведение ограничен. попросту запрещен. Родители не имеют возможности видеть, что происходит в школьных стенах. У учителей же ребята всегда перед глазами, по 6 часов ежедневно.
14:59:28 11-12-2023
Гость (14:02:31 11-12-2023) Дети находятся в школе длительное время. Доступ родителей по... Глупые люди вас минусуют. Которые не понимают, что в школе ребенок один, а в дома - другой. И понять, какой он в школе можно только находясь там.
12:20:42 11-12-2023
Гость (11:15:17 11-12-2023) По опыту общения с классным руководителем и директором школы... Школа учит, родители воспитывают.
13:14:31 11-12-2023
Гость (11:15:17 11-12-2023) По опыту общения с классным руководителем и директором школы... даже если бы они захотели то у них на это нет не каких полномочий и рычагов воздействия и куча инструкций том чего нельзя делать
11:16:18 11-12-2023
Писали же, что неделю назад в школе психолог тестировал детей, в т.ч. и на предмет склонности к суициду. У этой Алины ничего не выявили. Ну такие тесты и такой специалист.
11:33:55 11-12-2023
Да эти учителя могут так унизить ребенка. Педагоги.....
12:23:42 11-12-2023
Гость (11:33:55 11-12-2023) Да эти учителя могут так унизить ребенка. Педагоги........ А оно учителю надо? Он такой же человек, как и все мы. Со своими плюсами и минусами. Или вы признаетесь, что они нечто особенное и возвышенное, которое должно работать за идею и вам до него,как до Пекина раком?
11:34:40 11-12-2023
Пусть ещё и снег вокруг школы чистят , а то деньги лопатой гребут а обязанностей ни каких считай
11:37:58 11-12-2023
Училкам тогда жалование как операм платите, дополнительно.
13:43:35 11-12-2023
Гость (11:37:58 11-12-2023) Училкам тогда жалование как операм платите, дополнительно. ... Ага счас,может тогда им еще полномочия и льготы силовиков дать,тогда сразу возникнет вопрос-а зачем нам нужны силовики если с их обязанностями справляется простой учитель
12:13:31 11-12-2023
Да всё они видят и знают. Другой вопрос, что ввязываться не хотят. Зачем им себе нервы поднимать? Сторону какого из детей в конфликте не прими, обязательно прибежит мамашка и начнет права качать с переходом на визг и угрозы. Оно им надо? И администрации школы лишняя огласка ни к чему.
12:19:36 11-12-2023
То, что в госдуме подготовили законопроект о профилактике травли учеников в школах, это ерунда. Мало ли чего они там курят и какие деньги получают за проведение новых законов... Вопрос в другом, школа везде виновата. На учителей наезжают от бывших двоечников, до выживших из ума маразматиков. Но ведь никому в голову не приходит мысль повторить такой подвиг в отношении ВУЗов, или полиции наконец. Забавно.
12:25:19 11-12-2023
В каждой школе, конечно, нужен психолог. В то же время толка от них никакого нет, так как уровень их подготовки - никакой. Вместо беседы - одни тесты. Смешно. Конечно, учитель замечает психологическую атмосферу в классе, и контакт с психологом нужен, если отношения в классе сложные. Но все это мало поможет. Должен быть онлайн-психолог, виртуальный, и телефон его должен быть у каждого школьника. Родителям самим нужно заниматься больше воспитанием своих детей, почаще заглядывать к ним в гаджеты.
12:26:37 11-12-2023
Учителей хотят заставить выявлять -- за ту же зарплату
14:04:08 11-12-2023
Гость (12:26:37 11-12-2023) Учителей хотят заставить выявлять -- за ту же зарплату... Что тут выявлять, если не верхоглядничать? Они, как на ладони, забияк их немного, сразу видно - родителей в студию....
12:53:26 11-12-2023
Что значить заставить?! Это прямая забота классного руководителя - климат во вверенном ему коллективе. А вот меры принимать должны родители. Учитель выявил зачинщиков беспредела, вызвал их родителей, предупредил письменно, а уж они пусть принимают меры к своим моральным уродцам. А нет - будут отвечать за них, если что. И пока родители отвечать не будут за своих детей, ничего тут не изменится.
13:30:22 11-12-2023
Гость (12:53:26 11-12-2023) Что значить заставить?! Это прямая забота классного руководи... мысль конечно хорошая и дельная,но не воплотимая в жизнь,на первом этапе движение будут,не кто не спорит,но все остановиться на этапе вызвать родителей их родителей и предупредить письменно,придет яжемать и тупо покажет своим примером кто в доме хозяин и если с первого раза учитель не поймет то придется еще за свое поведение извинятся,нельзя трогать дитятку
13:36:10 11-12-2023
Учителей уже заставили - работать с двойной нагрузкой, участвовать в куче дебильных конкурсов, писать кучу никому не нужных отчетов и справок, вести высосанную из пальца внеурочку, разрабатывать собственные программы и методики и без конца писать ученые статьи. Использовать в обяз всякие смарт-, интер- и прочие технологии, отнимающие кучу времени... Делать какие-то проекты. И много чего еще. И если учитель откажется хоть от чего-то из этого списка, то - ату его! Ату! Загрызут и не поморщатся! И где учителю банально взять время и силы, чтобы вникать в тонкости взаимоотношений в классе? Он что - киборг?! А как учителю разруливать эти самые отношения, если он сам бесправен и беззащитен и боится слово ученику сказать, чтобы не попасть под административное преследование и суд? Почему этот умный депутат об этом не думает? Может, ему оставить депутатское уресло-то да влезть хотя бы на годик в шкуру простого учителя - с его реальной зарплатой, нагрузками и тотальным бесправием? И да - отправить депутатишку в школу, где половина класса - мигранты, а треть - инклюзия (по простому - дебилы). Вот тогда посмотрим, что он запоет!
13:39:17 11-12-2023
Учился в школе в 70-е, воспитания в школе не было, никто не слушал учителей и родителей, воспитывала улица. Все проблемы от взрослых скрывали, делиться и обсуждать было принято только с друзьями. Читали книги, ходили в кино, занимались спортом, тренера слушали больше, чем родных или учителей, ходили в походы в Горный, ездили в пионерские и спортивные лагеря. Курить, пить по желанию, кто спортом занимался не пили не курили, авторитет от этого не падал. Ценилась справедливость, смелость. Из родительского воспитания лучшее - слова мамы в 6 лет на вопрос, можно залезть на дерево? - рассчитывай на свои силы. Из спортивного - слова тренера - мужчина должен биться. Из учительского - ничего.
14:21:26 11-12-2023
Все видят учителя. Иногда сами включаются в эту увлекательную игру. Меня травили. ну или "подшучивали", иногда ооочень больно. Хотелось убить всех. 59 великая школа. Психика и жизнь с тех пор сломаны (людей, простите, ненавижу. И не верю никому). Если замечу хотя бы намек на подобное с моими детьми - держись и школа, и "травильщики". Правда, дети увезены подальше от 59 клоаки в центр. В приличную школу
15:04:28 11-12-2023
Надо же! Реально общество больно! бОльшая часть комментаторов согласны с тем, что это обязанность учителя - тем более, чего там сложного-то, ведь дети "все как на ладони!" Всех подобных приматов надо прям заставлять один год отработать в школе. С той же нагрузкой, зарплатой, и мозгоклюйством от начальства, как у школьных учителей.
17:14:07 11-12-2023
Гость (15:04:28 11-12-2023) Надо же! Реально общество больно! бОльшая часть комментаторо... Вот ты, как главный примат и подай всем пример :-)
15:44:12 11-12-2023
Да это истинная ипостась классного учителя!!! раньше и расследования проводить не надо было, потому что настоящий классный педагог всё про всех знал! Только сейчас везде грузят бумажной работой - отчетами , в ущерб насущной деятельности!
16:25:04 11-12-2023
Есть замечательный фильм 2007 г., основанный на реальных событиях, с Хилари Суэнк. Там показан высший пилотаж работы с трудными детьми. По моему скромному мнению, именно такие люди должны идти в эту нелегкую профессию и их труд должен быть оплачен по достоинству, как минимум уровень зарплаты как у наших депутатов. Тоже самое воспитатели, врачи, мчс. Должна быть финансовая мотивация и призвание. Плюс, считаю что в старших классах (10-11), или на первых курсах в колледжах и университетах, пора вводить уроки по подготовке к родительству, проходить базовые курсы о психологии и воспитании малышей, здоровье и подготовке к беременности обоих родителей, о важности роли родителя в жизни ребенка. Элементарно, о том как правильно гигиену малыша соблюдать в первые дни жизни знает наверное 10% родителей, остальные, кто во что горазд) по советам бабушек в +40 в одеяла кутают и т.д. А сколько в реанимации детей умирает от нерадивости таких горе родителей, потому что в больницу не везут, тянут до последнего, думая что парацетамол справиться с лихорадкой. На мой взгляд пока не будут подтягивать в знаниях и просвещать будущих родителей об важности и ответственности их будущей роли, так и будут страдать и дети и окружающие. А то что предлагает госдура, да ничего путевого от них и не ожидаю уже давно, плевать им на все и всех...
19:16:42 11-12-2023
Нечего псярить учителей. Это не их обязанность .Их прочитал часы лекции провел семинары по изучаемым темам тесты по знаниям зачеты и все.Остальное должно быть на воспитателях класса и зама директора по воспитательной работе.
20:03:20 11-12-2023
Просто удивляет просто учителей к детям. Бумажки какие-то придумали. У вас не отчеты и загруженность, у вас стеклянные глаза и жестокость. Любой человек, обладающий эмпатией, если не вступится сам за обижаемого на его глазах, то, хотя бы, сообщит родителям, в полицию..куда там еще? Но ведь они же заняты! их уши залеплены глиной, они ничего не слышат, они не видят слез на глазах детей, они не чувствуют атмосферу в классе... Так было всегда. Учителя самые странные, мягко скажем, персонажи нашего социума. И это не только по этой теме. Вы все понимаете о чем я. Песня есть такая, например: "Выборы-выборы, депутаты..." Можете орать и обзывать меня любыми словами. Все это уже пройдено в школе. Но теперь сразу в челюсть, теперь я это могу
00:30:42 12-12-2023
Меня удивляет тот момент, что в образовании - "что не суслик, то агроном" ... Эй, вы, правдорубы и распределители обязанностей на других! Приходите в школу и отработайте хотя бы неделю за учителя за его зарплату и при его обязанностях, в т.ч. навешенных "от кого ни попадё" и не имеющих ничего общего с образованием и воспитанием! Интересно, а Чем и Когда вы занимаетесь со своим собственным ребёнком (или двумя)? А не тЫкайте ли вы пальцАми в телефон/планшет/ноут и т.д. вместо выполнения родительских обязанностей. Диванодавы хреновы, видите-ли умничают тут, рассуждают ...
22:55:15 12-12-2023
гость (13:30:22 11-12-2023) мысль конечно хорошая и дельная,но не воплотимая в жизнь,на ... Нужно ещё постараться, чтобы родители пришли в школу. Или просто на телефонный звонок от учителя ответили.