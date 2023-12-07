СМИ: в брянской гимназии, где школьница устроила стрельбу, нет металлодетектора
Сообщается также, что учреждение охраняет ЧОП
07 декабря 2023, 15:04, ИА Амител
7 декабря ученица гимназии № 5 Брянска устроила стрельбу из отцовского ружья. Как выяснил телеграм-канал Shot, девочке не составило труда пронести оружие, так как в учреждении нет рамок металлоискателя.
"Рамки металлоискателя в брянской школе при проносе дробовика не сработали, потому что их там просто нет", – рассказал источник издания.
ТАСС со ссылкой на депутата Александра Хинштейна также отмечает, что за безопасность в школе отвечает частное охранное предприятие, назначена проверка.
Ранее парламентарий сообщал, что злоумышленница пронесла ружье в тубусе.
По предварительным данным полиции, в результате стрельбы пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой. Одна из одноклассниц также скончалась от полученных ран.
В качестве приоритетной версии стрельбы рассматривается конфликт с одноклассниками.
Следком возбудил уголовное дело.
15:15:14 07-12-2023
Рамки металлоискателя в брянской школе при проносе дробовика не сработали, потому что их там просто нет --------- Зато скоро там смарт-буфетов навтыкают.
15:32:19 07-12-2023
Рамки , пронос оружия-не над тем думают. Надо работать над причиной, если травили ее-так над этим надо работать. Сейчас начнется по всей России рамки ставить, охрану усиливать все запрещать запрещать и запрещать.
16:07:24 07-12-2023
Гость (15:32:19 07-12-2023) Рамки , пронос оружия-не над тем думают. Надо работать над п... КП пишет, что "восьмиклассница устроила стрельбу из-за травли девочек из класса."
15:36:48 07-12-2023
а где он вааще есть ???
15:43:20 07-12-2023
а теперь представим, как вся школа проходит утром на первый урок, как в аэропорт или на вокзал, вываливая всё из карманов и показывая содержимое портфелей и рюкзаков охранникам
15:54:50 07-12-2023
И как мы выжили без рамок, без охранников...И не стреляли. Может просто детьми раньше как то больше занимаились? И дома и в школе, и кружки всякие. Что сейчас? дома мама с папой в телефонах, в школе тоже для галочки. А чем занят ребенок после школы? Единицы заняты, остальные предоставлены сами себе и соц сетям. Результат такого виден уже сейчас - дальше хуже будет
16:09:01 07-12-2023
Гость (15:54:50 07-12-2023) И как мы выжили без рамок, без охранников...И не стреляли. М... Так и с нами не занимались. Родители допоздна на работе, а мы - кто по дворам, стройкам шарится, а кто по кружкам/секциям ходит. Все по-разному время организовывали.
12:19:01 08-12-2023
Гость (15:54:50 07-12-2023) И как мы выжили без рамок, без охранников...И не стреляли. М... тоже поражаюсь этому факту. мы без рамок и охранников жевали гудрон, залазили в баки на Сахарова и Театр Драмы, взрывали батины патроны во дворе и катались на великах в неизвестные дали... все были живы и чаще всего, здоровы, пока в 90е не пришла демократия с наркотой и спиртом ройал. вот тут ряды живчиков подкосило конкретно.
13:09:06 08-12-2023
Гость (12:19:01 08-12-2023) Гость (15:54:50 07-12-2023) И как мы выжили без рамок,... Ну не все живы, здоровы. У нас во дворе мальчики получили травмы из-за неудачно подожженой какой-то фигни, которую они со стройки притащили. А двое погибло из-за того, что на склоне оврага вырыли лаз, который обрушился и засыпал их. А уж сколько велосипедчиков лежало в травме в горбольнице... у меня там папа работал, так что мне запрещено было в городе кататься на велосипеде, только на каникулах в деревне.
16:41:30 07-12-2023
- "Результат такого виден уже сейчас - дальше хуже будет" ============== Дальше, как предсказано в Божьем Писание, будет конец света, ибо наши руководители, как небожители сидят на высоких креслах и им не видно, что с народом происходит на их подаренную косточку - МРОТ.
16:46:45 07-12-2023
Раньше и без металлодетекторов не стреляли в классе. И в кружки не ходили, и родители на работе, и курили, поджигали всякую дрянь, прыгали по гаражам, получали и давали людей - но не стреляли, выросли людьми.
22:43:45 07-12-2023
Гость (16:46:45 07-12-2023) Раньше и без металлодетекторов не стреляли в классе. И в кру... Кто-то вырос, кто-то - нет. Кто от наркотиков умер уже, кто от алкоголизма. Кто-то и в тюрьме сидит или в наркодиспансере лечится периодически.
16:53:01 07-12-2023
Догнали и перегнали Америку .
12:37:53 08-12-2023
Человек (16:53:01 07-12-2023) Догнали и перегнали Америку .... Молодец товарищ, хорошо укусил Америку. Вот только почему дети наших рукАводителей, бывших и ныне здравствующих, не буду показывать пальцем, живут в Америке?
13:11:26 08-12-2023
Гость (12:37:53 08-12-2023) Молодец товарищ, хорошо укусил Америку. Вот только почему де... По другим причинам. Америка имеет крупнейшую экономику в мире, влияние, возможности.
17:55:44 07-12-2023
Надеюсь, нет пострадавших, из тех кто девочку не травил. С какой жестокостью травили ребёнка, что он решился на самоубийство. Любят детки толпой унизить и в сеть слить. Поставят рамку на входе, у входа встретят. Проблема не в рамке, а в школе. Директора считаю нада уволить. Заголовок статьи умиляет "В Госдуме предложили выявлять жертв травли в школах...". Обратите внимание жертв, а не предлагают выявлять тех кто травит. Уровень наших депутатов. Потом, наверное, предложат защиту жертв, сослав их в спец школу для униженных.
11:55:12 08-12-2023
По санитарным нормам через рамки можно проходить не более 20 раз в год без особых последствий для здоровья.
12:05:06 08-12-2023
Была травля ребенка в 107 школе , так у администрации предложение , перевести ребенка на надомное обучение, а не ту компанию которая издевается и отговорка, ну что с них взять, нам бы из до 9-го класса дотянуть и выпустить из школы.....
13:12:53 08-12-2023
Гость (12:05:06 08-12-2023) Была травля ребенка в 107 школе , так у администрации предло... Да, меня тоже удивляет тот факт, что перевести предлагают не проблемных детей, которые мешают учиться другим. А тех, К КОМУ они цепляются.
13:24:48 08-12-2023
Гость (13:12:53 08-12-2023) Да, меня тоже удивляет тот факт, что перевести предлагают не... Естественный отбор, побеждает сильный, наглый, изворотливый и естественно без стыда и совести, а потом по карьерной лестнице на верх, на верх, на верх....