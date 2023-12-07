СМИ: в брянской гимназии, где школьница устроила стрельбу, нет металлодетектора

Сообщается также, что учреждение охраняет ЧОП

07 декабря 2023, 15:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

7 декабря ученица гимназии № 5 Брянска устроила стрельбу из отцовского ружья. Как выяснил телеграм-канал Shot, девочке не составило труда пронести оружие, так как в учреждении нет рамок металлоискателя.

"Рамки металлоискателя в брянской школе при проносе дробовика не сработали, потому что их там просто нет", – рассказал источник издания.

ТАСС со ссылкой на депутата Александра Хинштейна также отмечает, что за безопасность в школе отвечает частное охранное предприятие, назначена проверка.

Ранее парламентарий сообщал, что злоумышленница пронесла ружье в тубусе.

По предварительным данным полиции, в результате стрельбы пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой. Одна из одноклассниц также скончалась от полученных ран.

В качестве приоритетной версии стрельбы рассматривается конфликт с одноклассниками.

Следком возбудил уголовное дело.