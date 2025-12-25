Учительницу из Петербурга, обвиняемую в совращении учеников, отпустили из-под ареста

Афине Симеонидис изменили меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде

Подозреваемая учительница / Фото: Shot

Учительница из Санкт-Петербурга Афина Симеонидис, обвиняемая в совершении действий сексуального характера в отношении двух 12-летних учеников, была отпущена из-под стражи. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в следственных органах, ей изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Решение было принято после того, как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить возможность смягчения меры пресечения. В своем поручении он сослался на различные мнения в медиапространстве, включая заявления о возможной невиновности фигурантки.

Ранее Выборгский районный суд Петербурга заключил Симеонидис под стражу. Следствие утверждает, что в апреле и июле 2023 года она у себя дома совершила в отношении двух мальчиков "иные действия сексуального характера", используя их беспомощное состояние.

По данным открытых источников, полная тезка обвиняемой работала учителем английского языка в одной из гимназий Выборгского района. Издание "Фонтанка" уточняет, что потерпевшие были ее несовершеннолетними учениками.