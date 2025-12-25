Учительницу из Петербурга, обвиняемую в совращении учеников, отпустили из-под ареста
Афине Симеонидис изменили меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде
25 декабря 2025, 08:35, ИА Амител
Учительница из Санкт-Петербурга Афина Симеонидис, обвиняемая в совершении действий сексуального характера в отношении двух 12-летних учеников, была отпущена из-под стражи. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в следственных органах, ей изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
Решение было принято после того, как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить возможность смягчения меры пресечения. В своем поручении он сослался на различные мнения в медиапространстве, включая заявления о возможной невиновности фигурантки.
Ранее Выборгский районный суд Петербурга заключил Симеонидис под стражу. Следствие утверждает, что в апреле и июле 2023 года она у себя дома совершила в отношении двух мальчиков "иные действия сексуального характера", используя их беспомощное состояние.
По данным открытых источников, полная тезка обвиняемой работала учителем английского языка в одной из гимназий Выборгского района. Издание "Фонтанка" уточняет, что потерпевшие были ее несовершеннолетними учениками.
На их месте должен был быть я))
это в школах Петербурга такие классы ??
вообще случай резонансный
нужно тщательно проверить учеников на клевету
если оклеветали, пусть отвечают они и их родители
если она виновата, судить по всей строгости
тщательно проверить и телефонные звонки и соцсети
Такую милуя преступницу я бы и сам посодержал под стражей, и даже наказывал бы её регулярно.
Гость (09:16:47 25-12-2025) Такую милуя преступницу я бы и сам посодержал под стражей, и... Одни насильственные действия на уме... Гордиться таким высказыванием не стоит.
м-да-с... потрепали нервов. и еще не окончание.
Явно оговор со стороны салабонов, девушка симпатичная, проблем с парнями вообще нет наверняка никаких. А тут 2 каких-то стручка малолетних, вранье однозначно, наказывать надо обоих салабонов за такое, жестко наказывать с реальной посадкой, чтобы другим подобным даже и в голову такое прийти не могло.
Гость (09:48:04 25-12-2025) Явно оговор со стороны салабонов, девушка симпатичная, пробл... Вы не попадали в разработку к полицаям.
Они бы мелких раскусили на раз, два.
Видимо есть за что
Гость (10:53:53 25-12-2025) Вы не попадали в разработку к полицаям.Они бы мелких рас... Не верю, куча парней сидит по пустым оговорам со стороны девок, ничем не подтвержденным кроме слов самих девок. И что-то не раскусили и даже не пытались, им проще галочку себе поставить о раскрытии и премию получить
подростки когда вырастут, будут вылитый Шон Пенн из "Битва за битвой", которого однажды коварно изнасиловала враг (с которым он встречался лицом к лицу на поле боя, а так же в темных аллеях и закоулках шпионажа), что бы получить его гены, потому что он богат умом и силен телом
Ещё ровным счётом ничего неизвестно ,а человек уже пострадал?И имя прогремело по всей стране,и в СИЗО посидела.Как такое допускается?А если она окажется невиновной(что скорее всего)?Кто за это ответит?Кто компенсирует ей потери?Странная система какая то.
Акакий (10:33:20 25-12-2025) Ещё ровным счётом ничего неизвестно ,а человек уже пострадал... Объективная реальность данная Афине в ощущениях.... Вина её не доказана и не установлена !
Интересно что кажется 90 % комментаторов за нее. А мужиков кажется все 100 %. И половина сожалеют, что им в школе так не повезло. А вторая половина уверена, что и этим не повезло, просто молокососы тупо наврали
Гость (10:53:15 25-12-2025) Интересно что кажется 90 % комментаторов за нее. А мужиков к... Мы просто знаем жизнь в отличие от вас. И вдуть училке - никогда не было таких мыслей даже, с уважением относились к учителям, даже молоденьким. Да, доставали их, бесили, но без сексуального подтекста.
И тут девушка, явно симпатичная и явно не обделенная мужским вниманием ведется на двух убогих малолеток ? Да никогда не поверю
Гость (11:11:29 25-12-2025) Мы просто знаем жизнь в отличие от вас. И вдуть училке - ник... Вы правы, мы всегда относились к учителям с большим уважением, правда было это давно ещë при СССР, но вот вдуть молоденькой училке иногда хотелось, особенно когда уже учились в старших классах. 😎😳😋😍🥰😘
Гость (10:53:15 25-12-2025) Интересно что кажется 90 % комментаторов за нее. А мужиков к...
Потому что каждый "мужик" в своих мечтах видит, что его бы в школе тоже бы соблазнила молодая красавица, а не лапала завуч Галина Владиленовна, заслуженный учитель СССР, 53 лет от роду
Гость (10:53:15 25-12-2025) Интересно что кажется 90 % комментаторов за нее. А мужиков к... У мну тоже были чувства к преподавательнице инглиша. Но до этого не дошло. Школа это серьезное испытание.
Гость (10:53:15 25-12-2025) Интересно что кажется 90 % комментаторов за нее. А мужиков к... конечно наврали. а вы сомневаетесь?
Элен без ребят (15:20:22 29-12-2025) конечно наврали. а вы сомневаетесь? ...
Я даже не сомневаюсь в этом. Конечно оклевитали, а журналисты суется
.. Статьи капают..
Невиновна
полная тезка обвиняемой работала учителем английского языка в одной из гимназий Выборгского района.
Это что? Их двое что ли? Цитата какая-то дурацкая.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ОТКУДА СВЕДЕНИЯ: следствие, крайне недовольное давлением на него со стороны общества, сливают журналистам переписку учительницы со школьниками в период их отношений.
ПЕРЕПИСКА: Несколько очень известных СМИ Петербурга, сообщили, что следствие имеет откровенную переписку Афины с учениками с её рассуждениями о ЛУЧШИХ ПОЗАХ ВТРОЁМ при половом акте и о величине их мужского достоинства. СМИ Санкт-Петербурга пишут и что она не отрицала переписку, а утверждала следствию, что это просто шутливое общение со школьниками;
Fontanka.ru : "Контакт учительницы в мессенджере у школьника был записан как «жена», мужьями он называл себя и своего младшего товарища. Девушка такое общение поддерживала и не прерывала, даже когда речь заходила о позах в сексе втроём. На допросе она опять заявила, что это шутка.
Есть в деле и короткое видео, на котором, по данным следствия, обвиняемая обсуждает со «вторым мужем» - 11 летним мальчиком его половой орган. Она назвала орган "унитожительным"
По единичному сообщению одного из порталов имеется и другое видео, где она позирует обнаженной перед первым мальчиком /но чёткого - многократного подтверждения этому нет/
БЫЛА ЛИ ПОЛОВАЯ СВЯЗЬ
Следствие определенно предполагает наличие интимных отношений.
Известный портал NEWS.RU сообщает, что "По полной переписке становится ясно, что девушка вступала в половой контакт с двумя мальчиками, которые и заявили о связи с ней".
"В распоряжении питерского телеканала 78.ru имеется полная переписка, где становится ясно, что девушка вступала в половой контакт с двумя мальчиками. Один из школьников в переписке назвал её «женой». При этом, как стало известно, инициатором переписки была именно Афина."
О ВОЗМОЖНОМ НАКАЗАНИИ
Александр Иванович полностью ознакомился с обстоятельствами дела. Отсюда мнение руководства следкома - если девушка не опасна - факт насилия с её стороны не подтвердится, то можно ограничится условным сроком. Тем более ребята, раскованные, хулиганистые и факт изнасилования их Афиной - нереален/Портал Moscow Mеdia/
Примерно то же говорит портал из Петербурга (78.RU), что заявление написали родители; мальчики лишь подтвердили информацию; Ученики не слишком сердиты на учительницу т.е. можно предположить, что она не глумилась над учениками, т.е. утверждение о насилии неверно.
ДРУГИМИ СЛОВАМИ БУДЕТ УСЛОВКА - Следком, всё же побоялся идти против мнения народа, хотя по закону за половой акт с малолетками и их развращение, никакая условка не предусмотрена.
серж (05:20:13 29-12-2025) ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИОТКУДА СВЕДЕНИЯ: следствие, крайне ... такую переписку любой малолетний дебил склепает на раз два. вообще ни о чем новость.
Элен без ребят (15:22:47 29-12-2025) такую переписку любой малолетний дебил склепает на раз два. ... Я по тоже. Более чем сомнительно....
серж (05:20:13 29-12-2025) ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИОТКУДА СВЕДЕНИЯ: следствие, крайне ... так говорили о сексе тпоем или у них был сексе тпоем? А может не было? Гнобят девочку. Невиновна учительница. Оговорили
серж (05:20:13 29-12-2025) ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИОТКУДА СВЕДЕНИЯ: следствие, крайне ... Так был сексе втроём, была ли половая связь? Или снова :предположительно, может быть?! Так там разговоры, переписка была или реальные действия? Где доказательства?
Хорошую девку сгубили....
Ну и Новый год у девушки! Тебя могут посадить до 20 лет!
Как думаете :она нервничает или нет? А винаее не установлена и согласно закону она невиновна