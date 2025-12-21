Мать учительницы из Петербурга обвинила школьников в оговоре дочери из-за домогательств

Мать педагога категорически отрицает вину дочери

21 декабря 2025, 14:30, ИА Амител

Обвиненная учительница / Фото: Baza

22-летняя выпускница РГПУ им. Герцена Афина Симеонидис, преподававшая английский язык и бывшая классным руководителем в одной из петербургских гимназий, задержана и помещена в СИЗО по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух 12-летних учеников. Молодому педагогу вменяют совершение преступлений во время репетиторских занятий в ее квартире, которые, по данным следствия, проходили с апреля 2025 года.

Мать Афины Симеонидис, давшая интервью "Базе", категорически отрицает вину дочери и утверждает, что обвинения являются сфабрикованной местью. По ее словам, один из учеников, подавших заявление, открыто проявлял симпатию к учительнице, в том числе признавался ей в любви при всем классе. Когда его чувства остались без ответа, он, предположительно, договорился с другом о ложных показаниях. Мать педагога характеризует обоих мальчиков как подростков "с сомнительной репутацией", ссылаясь на контент в их социальных сетях, где размещены видео с драками, нецензурной лексикой и специфическим юмором.

«Как следует из рассказа матери, первый мальчик самостоятельно обратился в полицию около недели назад, а через несколько дней заявление подал и его друг. Афина Симеонидис была задержана сразу после поступления второго заявления. В квартире во время предполагаемых инцидентов также находился 16-летний брат учительницы, что, по мнению ее родных, опровергает версию обвинения», – отмечает издание.

Девушка, окончившая вуз с отличием и известная как активный волонтер, работала в школе около года и, по отзывам, пользовалась доверием учеников и уважением коллег. В ближайшее время суд должен рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

