Мать учительницы из Петербурга обвинила школьников в оговоре дочери из-за домогательств
Мать педагога категорически отрицает вину дочери
21 декабря 2025, 14:30, ИА Амител
22-летняя выпускница РГПУ им. Герцена Афина Симеонидис, преподававшая английский язык и бывшая классным руководителем в одной из петербургских гимназий, задержана и помещена в СИЗО по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух 12-летних учеников. Молодому педагогу вменяют совершение преступлений во время репетиторских занятий в ее квартире, которые, по данным следствия, проходили с апреля 2025 года.
Мать Афины Симеонидис, давшая интервью "Базе", категорически отрицает вину дочери и утверждает, что обвинения являются сфабрикованной местью. По ее словам, один из учеников, подавших заявление, открыто проявлял симпатию к учительнице, в том числе признавался ей в любви при всем классе. Когда его чувства остались без ответа, он, предположительно, договорился с другом о ложных показаниях. Мать педагога характеризует обоих мальчиков как подростков "с сомнительной репутацией", ссылаясь на контент в их социальных сетях, где размещены видео с драками, нецензурной лексикой и специфическим юмором.
«Как следует из рассказа матери, первый мальчик самостоятельно обратился в полицию около недели назад, а через несколько дней заявление подал и его друг. Афина Симеонидис была задержана сразу после поступления второго заявления. В квартире во время предполагаемых инцидентов также находился 16-летний брат учительницы, что, по мнению ее родных, опровергает версию обвинения», – отмечает издание.
Девушка, окончившая вуз с отличием и известная как активный волонтер, работала в школе около года и, по отзывам, пользовалась доверием учеников и уважением коллег. В ближайшее время суд должен рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в учебном заведении Бурятии произошла потасовка между преподавателем и школьником. Инициатором конфликта, предположительно, стал педагог, давший ученику подзатыльник. В ответ на это школьник сбил учителя с ног в раздевалке и начал наносить удары кулаками.
14:50:12 21-12-2025
малолетние ублюдки ! не верю в обвинение !
16:29:39 21-12-2025
Как при таком отношении к учителям можно увеличивать рождаемость? Кто учить будет? Получается малолетний мерзавец, которому молоденькая учительница отказала во взаимности, оклеветал ее , а полиция арестовала и закрыла в камеру. Теперь , этот мерзавчик знает, что можно безнаказанно унизить женщину, оговорить ее и подвергнуть издевательствам в камере. Ведь ему за клевету ничего не будет. Непонятна реакция правоохранительных органов, почему неадекватному малолетке, у которого гормоны и безнаказанность, сорвали "крышу" доверия больше, чем педагогу? Как рожать детей, если им придется учиться в одном классе с подобными моральными уродами?
17:34:40 21-12-2025
Раньше в школах столько мужчин-педагогов было: трудовик, физик, НВП, математик, историк, физруки! Это я про свою школу...
А сейчас и девушкам молодым страшно в школах работать! Скоро останутся бабушки 65+(((
18:53:34 21-12-2025
Гость (17:34:40 21-12-2025) Раньше в школах столько мужчин-педагогов было: трудовик, физ...
А зачем вообще идти работать в школу в условиях создавшейся ситуации? Нормальный человек туда реально не пойдет работать. Переводить всех на дистант до лучших времен и все. Или яжмамашки пуст ь всех разбирают на домашнее обучение.
23:21:15 21-12-2025
Гость (18:53:34 21-12-2025) А зачем вообще идти работать в школу в условиях создавше... для кого- то это призвание
07:47:49 22-12-2025
Элен без ребят (23:21:15 21-12-2025) для кого- то это призвание...
Глупости! Давно уже нет! Такая же работа, как и все остальные. Вбили эту ересь в голову и уже не один десяток лет повторяют. А говорят сейчас так те, кто сам хочет сотни тысяч зарабатывать, но считает что учителя за 30 тыс из чувства призвания должны работать и нищенствовать! Хватит уже кривляться-то! Это такая же работа, которая должна оплачиваться достойно и повыше, чем некоторые другие професии.
08:47:58 22-12-2025
Элен без ребят (23:21:15 21-12-2025) для кого- то это призвание... Элен, чего в школу не пойдешь работать? Ты же языком вроде тут хорошо чешешь!
08:49:49 22-12-2025
Элен без ребят (23:21:15 21-12-2025) для кого- то это призвание... Да, народу нужно, чтобы кто-то по так называемому призванию работал. Чтобы было кого понукать и принижать. А иначе как самому возвыситься-то...
22:44:35 21-12-2025
Ещё не то будет!
Когда мужиков сажают по оговорку " деточек " - почти все хлопают в ладошки!
Теперь и женщины познают что такое " защита детской психики " - по российски ... " от извращенцев и педофилов "!!!
23:00:37 21-12-2025
И не сомневайтесь ни минуты - её посадят !!
На 12-14 лет !
Ни каких оправданий !!
Ибо - "детям нет необходимости лгать , а вам есть необходимость защищаться " !!!!
Такова судебная практика !
И вообще, это " кампания" - "борьба с извращенцами"!!!
03:00:47 22-12-2025
Отпустите девушку домой , зачем держать ее в СИЗО.Неверю в виновность.И родители тоже хороши этих детей что написали заявление , какие родители такие и дети моральные неполноценные личности.Здесь оговор чистой воды со стороны детей и родителей их.Наказать чтоб мало не показалось за оговор.Так скоро действительно некому будет в школе преподавать.
11:58:28 22-12-2025
У вас логика дебила: мол, Колька, ты сидел и я сидел. Давай Ваньку оговорим, пусть и он посидит. а то ишь.
17:41:59 22-12-2025
Посмотрел, девушка симпатичная, с ее данными найти мужика вообще не проблема, зачем ей эти малолетние стручки ? Не верю ни одному их слову. И главное никаких доказательств нет, кроме их слов по предварительному сговору и она виновна. Ппц, нет слов, наше правосудие снова отжигает как со схемой Долиной.
10:27:00 31-12-2025
Тут оговор. Анфису Ильинчну оговорили.
10:37:50 31-12-2025
Афину оговорили. Кто слышал, кто видел, обращались подростки за мед. помощью?
А все на словах подростков. Где доказательства, что их насиловали? Записи переписки? Там все может быть, предположительно, гепотетически. А объективного не видно. И вопрос никто не думал, что Афина пережила, когда сидела в камере?
Оговорили девушку и рады... 1
19:57:47 01-01-2026
Афина Ильинична невиновна. Её оговорили. Суда над ней не было! Какая же она преступница? В УПК РФ ясно сказано, что человек тогда виновен,когда его суд признает виновным. Нельзя травить Афину, обзывать её., писать о ней гадости. Её вина не установлена!