Учительницу, пропавшую в Алтайском крае, начали искать в соседних регионах
Волонтеры за несколько дней расклеили больше одной тысячи ориентировок, к розыску присоединились около сотни человек
13 марта 2025, 12:20, ИА Амител
В Алтайском крае продолжают искать учительницу музыки из села Зудилово Ольгу Залит, которая ушла из дома 4 марта. Географию поисков уже расширили до соседних регионов. Об этом сообщает "КП-Барнаул".
Известно, что в день своего исчезновения женщина отменила дистанционный урок и вышла из дома около 11:00, в 12:00 она должна была вести занятия в школе. Однако ни через полчаса, ни через час на работу Ольга не пришла.
Установлено, что после 12:00 по банковской карте пропавшей прошло несколько транзакций в селе Березовка. В одном из супермаркетов Ольга попала на камеры видеонаблюдения. Однако зачем ей понадобилось ехать в Березовку, неизвестно. Сын учительницы утверждает, что девять лет назад она работала в этом районе, но друзей или приятелей у нее там не осталось.
При этом все важные документы – паспорт, СНИЛС и ОМС – она оставила дома. Забрала лишь таблетки, которые принимала, и телефон. Но в момент операций по банковской карте он был выключен.
Сын Ольги Залит не исключает, что женщина могла спрятаться ото всех. По его словам, это может быть связано с усталостью и стрессами, а также приемом антидепрессантов.
За несколько дней волонтеры расклеили больше тысячи ориентировок. К розыску присоединились около сотни человек. Они опросили свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и обследовали несколько маршрутов общей длиной больше 400 километров. Однако результатов это не принесло.
Напомним, после исчезновения Ольги Залит Следком по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об убийстве.
В день исчезновения женщина была одета в черный длинный пуховик, белую шапку и белые ботинки. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят связаться с волонтерами.
01:43:04 14-03-2025
весна, вот и поехала. психиатрические больные они такие