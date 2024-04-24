"Учитывает интересы жителей". Политики оценили отчет Виктора Томенко о работе за год

24 апреля губернатор Алтайского края рассказал, как развивался и каких успехов добился регион в 2023 году

24 апреля 2024, 13:33, ИА Амител

Отчет Виктора Томенко за 2023 год / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не стал ничего скрывать и приукрашивать в своем отчете о работе правительства региона за 2023 год, рассказали местные политики.

Депутат АКЗС Максим Банных подчеркнул, что доклад Томенко был четким и обстоятельным.

"Виктор Петрович представил объективную картину, в которой нашлось место и достигнутым успехам, и имеющимся недостаткам. Я считаю, в этом сила главы края: ничего не скрывать, не приукрашивать действительность, а говорить прямо, как есть. Это касается, например, недостроенного в Барнауле ФОКа. Уверен, раз губернатор озвучил эту проблему в своем отчете, значит, она будет решена", – указал парламентарий.

Он отметил, что глава региона поднял и другой актуальный вопрос, вокруг которого сейчас нагнетаются политические страсти, – строительство в крае пяти комплексов по обработке твердых коммунальных отходов. Жителей беспокоит, где разместят эти комплексы.

"Губернатор четко сформулировал свой подход: без обсуждения с жителями и местными властями решения приниматься не будут. Но и не строить эти комплексы нельзя. Слушать людей, советоваться с ними, учитывать интересы жителей – это принцип Виктора Томенко", – подчеркнул Банных.

Сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова отметила, что в прошлом году Алтайский край, как и вся страна, жил в условиях санкционного давления. Несмотря на это, произошел рост экономических показателей региона: собственные доходы выросли на 18% и превысили 125 млрд рублей, индекс промышленного производства сложился на уровне 105,8%. Достигнуты исторические максимумы по производству продуктов питания. Серьезно выросло производство вагонов, автокомпонентов, химической и другой продукции.

"Считаю, что во многом это стало возможным благодаря эффективной управленческой команде, сформированной губернатором. Правительство края в 2023 году сохранило социальную направленность бюджета и в полном объеме выполнило социальные обязательства перед людьми", – сказала Кувшинова.

Она отметила, что в крае не прекращается и развитие инфраструктуры: ремонтируются дороги, строятся объекты социальной сферы, модернизируется коммунальное хозяйство.

Что касается работы с муниципалитетами, то в 2023 году финансовая поддержка местных бюджетов составила больше 57 млрд рублей.

"Такой же позиции в отношении муниципалитетов Виктор Петрович вместе с командой придерживаются и в текущем году", – добавила сенатор.

Кувшинова также напомнила, что огромную помощь команда губернатора оказывает участникам СВО, их семьям и жителям подшефного Славяносербского района ЛНР. Это десятки тонн гуманитарных грузов, отправленных вместе с алтайскими предприятиями, общественными и волонтерскими объединениями, депутатами, а также региональные меры поддержки.