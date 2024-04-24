Алтайские военные и гражданские предприятия нарастили выпуск продукции в 2023 году

В первую очередь производство увеличили на предприятиях оборонно-промышленного комплекса

24 апреля 2024, 10:28, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко на отчете/ Фото: amic.ru

В 2023 году промышленность Алтайского края ускорила свое развитие и показала рост почти на 6%, который опережает среднероссийские значения. Стоимость отгруженной продукции достигла 668 миллиардов рублей, а прибыль предприятий обрабатывающей промышленности выросла почти в 1,5 раза – до 65 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор края Виктор Томенко 24 апреля на отчете о деятельности правительства края в 2023 году.

По словам Томенко, в первую очередь увеличились показатели на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Гособоронзаказ нарастили "Сибприбормаш", ФНПЦ "Алтай", Бийский олеумный завод и "Барнаултрансмаш".

По выпуску гражданской продукции самые большие темпы роста показали:

Алтайский завод прецизионных изделий – по производству автокомпонентов (индекс промышленного производства – 145,9 %);

Алтайвагон и Барнаульский вагоноремонтный завод – в вагоностроении (114%);

"Алтай-кокс" (112%);

Бийский котельный завод и "Сибэнергомаш-БКЗ" – в производстве готовых металлических изделий;

Алтайский геофизический завод и "Спецавтоматика" – в производстве электроники (рост более чем на 20%).

По словам Томенко, завод "Ротор" начал выпускать изделия для космической отрасли. Ранее ни одно из предприятий края не имело такого опыта, подчеркнул Томенко.

"Видов деятельности в промышленности много, и по некоторым из них отмечалось снижение. В частности, по важным для нас сельхозмашиностроению и производству резиновых и пластмассовых изделий ("Нортек", "ЯШЗ Авиа") немного снизили объемы. Причины этого нам понятны, налажено необходимое взаимодействие с предприятиями для выправления ситуации", – отметил Виктор Томенко.

Напомним, что губернатор Виктор Томенко выступил перед депутатами АКЗС с отчетом о работе правительства 24 апреля. Он рассказал о поддержке участников СВО и их семей, росте зарплат, рекордах в сельском хозяйстве, работе в социальной сфере и других итогах работы кабинета министров за год.