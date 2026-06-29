Удаленка вызывает психические расстройства, предупреждает врач

Такой формат работы способствует развитию паранойи

29 июня 2026, 08:46, ИА Амител

Женщина, работа, ноутбук / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Из-за удаленного формата работы сотрудники могут столкнуться с тревожными и депрессивными расстройствами, рассказал "Москве 24" психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

«С точки зрения эволюционной биологии, человеческий мозг формировался в условиях постоянного группового взаимодействия. Наша вегетативная нервная система непрерывно сканирует пространство на предмет безопасности, и одним из главных сигналов того, что все в порядке, для нее служат мгновенные формы социального взаимодействия: короткий кивок соседу, мимолетный разговор у кофемашины, улыбка прохожего и так далее», — разъяснил врач.

Как отметил Евстигнеев, подобные события способствуют поддержанию спокойствия миндалевидного тела. Однако при переходе на удаленную работу естественные "заземлители" пропадают, что погружает мозг в состояние социальной и сенсорной изоляции. Это может запустить постоянную, хоть и слабую, выработку гормонов стресса. В результате человек ощущает беспричинный рост тревожности.

Эксперт предупредил, что без должного контроля это состояние рискует перерасти в клиническую патологию.