Удаленка вызывает психические расстройства, предупреждает врач
Такой формат работы способствует развитию паранойи
29 июня 2026, 08:46, ИА Амител
Из-за удаленного формата работы сотрудники могут столкнуться с тревожными и депрессивными расстройствами, рассказал "Москве 24" психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.
«С точки зрения эволюционной биологии, человеческий мозг формировался в условиях постоянного группового взаимодействия. Наша вегетативная нервная система непрерывно сканирует пространство на предмет безопасности, и одним из главных сигналов того, что все в порядке, для нее служат мгновенные формы социального взаимодействия: короткий кивок соседу, мимолетный разговор у кофемашины, улыбка прохожего и так далее», — разъяснил врач.
Как отметил Евстигнеев, подобные события способствуют поддержанию спокойствия миндалевидного тела. Однако при переходе на удаленную работу естественные "заземлители" пропадают, что погружает мозг в состояние социальной и сенсорной изоляции. Это может запустить постоянную, хоть и слабую, выработку гормонов стресса. В результате человек ощущает беспричинный рост тревожности.
Эксперт предупредил, что без должного контроля это состояние рискует перерасти в клиническую патологию.
09:10:23 29-06-2026
Удаленка хорошо отражается на самочувствие человека: по крайней мере поспать можно хорошо. Проснулся за 15-20 минут до работы и красота. А тут на 2 часа раньше вставай, пробки и т.д. Вот интересно, из-за чего больше психических расстройств будет больше?
09:20:05 29-06-2026
Наша вегетативная нервная система непрерывно сканирует пространство на предмет безопасности, и одним из главных сигналов того, что все в порядке, для нее служат мгновенные формы социального взаимодействия////////
Большинство современных людей как раз безопаснее всего чувствуют себя на своей территории. Никто посторонний не сможет отрицательно воздействовать физически и морально. Социальные же связи легко поддерживать посредством сети.
09:25:44 29-06-2026
Удалённая работа по 3 часа в день с месячным доходом от миллиона рублей не вызывает никаких расстройств, а только делает человека счастливым. Несчастным делает человека восьмичасовой рабочий день и зарплата 35тр.
14:21:18 29-06-2026
Гость (09:25:44 29-06-2026) Удалённая работа по 3 часа в день с месячным доходом от милл... как с языка снял! )))
09:44:01 29-06-2026
Ну да, ну да. Лично у меня гораздо больше негатива вызывает необходимость восемь часов в день находиться в одном помещении с людьми, которых не я выбираю для общения и взаимодействия, а "так получилось". Плюс минимум два лишних часа в день в транспорте. Ага, просто рай для общения) Дома перед компом мне так-то гораздо лучше. А уж пообщаться я найду с кем, семью и друзей никто не отменял.
09:44:55 29-06-2026
для меня нет. дома для семьи и отдыха, офис - для работы. Нужна четкая грань. хотя все мы разные, кому - что.
12:10:40 29-06-2026
Гость (09:44:55 29-06-2026) для меня нет. дома для семьи и отдыха, офис - для работы. Ну... Да, для работы на удаленке нужен жесткий самоконтроль. Не все могут.
09:50:22 29-06-2026
В этом и раньше не было никаких сомнений. По зашкаливающей агрессивности сторонников вакцинации было прекрасно видно ...
10:11:20 29-06-2026
Чучмек (09:50:22 29-06-2026) В этом и раньше не было никаких сомнений. По зашкаливающей а...
Что-то антиваксеров стало меньше слышно. Просто мертвая тишина XDDD
12:19:34 29-06-2026
Гость (10:11:20 29-06-2026) Что-то антиваксеров стало меньше слышно. Просто мертвая ... Попередохли ? :-)
12:37:03 29-06-2026
Гость (12:19:34 29-06-2026) Попередохли ? :-)... Сначала ваксеры, остальные подождут)))
11:48:51 29-06-2026
"улыбка прохожего" - ахахахаха
13:14:31 29-06-2026
Гость (11:48:51 29-06-2026) "улыбка прохожего" - ахахахаха...
Телесная близость в общественном транспорте )))
12:18:51 29-06-2026
Бред полный, удаленка - это очень классно, была бы возможность всегда бы так работал
12:21:08 29-06-2026
Гость (12:18:51 29-06-2026) Бред полный, удаленка - это очень классно, была бы возможно... 11 лет так работаю. Только плюсы. Могу выехать из города в любое место и время. Главное чтобы интернет был.
16:16:39 29-06-2026
Гость (12:21:08 29-06-2026) 11 лет так работаю. Только плюсы. Могу выехать из города в л... Сейчас с интернетом беда, вся удалёнка без интернета вымрет
16:19:31 29-06-2026
Гость (16:16:39 29-06-2026) Сейчас с интернетом беда, вся удалёнка без интернета вымрет... Сейчас нахожусь вне дома. Интернет в наличии. 5минут назад поработал. Про 11 лет на удаленке я писал.
13:11:21 29-06-2026
Эту статью кто писал? Блогер Як.......о?А за МРОТ поработать и в пробках по 2 часа в автобусе 47 и 77?
16:18:36 29-06-2026
Сижу за компом, ветерок от кондюка спинку освежает, в автобусе с вонючими пассажирами давиться не надо и коллектив хороший. Какая уж тут паранойя?