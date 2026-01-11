Украина хочет заблокировать русскую музыку на иностранных стримингах

Власти страны активно обсуждают этот вопрос

11 января 2026, 14:05, ИА Амител

Рок-музыка / Фото: amic.ru

Офис Владимира Зеленского стремится к тому, чтобы онлайн-сервисы, такие как Spotify, Apple Music и YouTube Music, ограничили доступ к контенту более сотни российских артистов на украинской территории. Об этом сообщил Владислав Власюк, представитель администрации Зеленского, ответственный за санкции, в интервью изданию "Страна.ua".

Власюк отметил, что украинское правительство уже применило санкции более чем к сотне российских музыкантов. По его мнению, перечень будет дополнен, и "мы постараемся добиться от стриминговых платформ удаления этого контента с территории Украины".