Какими книгами, музыкой и онлайн-кино увлекались барнаульцы в 2025 году?

Спрос на такие развлечения вырос почти на четверть

18 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Афиша сериала "Виноград" / Иллюстрация предоставлена пресс-службой компании МТС

С каждым годом все больше жителей Алтайского края предпочитают онлайн-развлечения – чтение, музыку и фильмы. К таким выводам пришли эксперты холдинга ON Media*, входящего в группу компаний МТС.

Книги

Согласно данным исследования, в 2025 году жители региона на 22% больше времени посвящали чтению электронных книг по сравнению с прошлым годом. Особенным ростом пользовались видео и аудиоконтенты – количество просмотров фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах увеличилось на 18,4%, а прослушивание музыки на стриминговых платформах возросло на 10%.

В топе предпочтений среди книг оказались произведения Ребекки Яррос, такие как "Эмпирей" и "Ониксовый шторм", а также бизнес-роман Айн Рэнд "Атлант расправил плечи".

Кино

В области кинематографа самым популярным контентом на онлайн-кинотеатре "Кион" стали сериалы с участием Павла Прилучного, такие как "Жизнь по вызову" и "Виноград", а также драмеди "Почка", детектив "Тайга" и мультсериал "Три кота".

Музыка

В музыкальном стриминге "Кион Музыка" среди популярных треков были композиции "Худи" от Джигана, Artik & Asti*, Niletto и Homay* от башкирской группы Ay Yola*. Не менее популярной стала песня "Сияй" исполнителя Ramil*.

*ON Media ("Он Медиа"); Artik & Asti ("Артик энд Асти"); Niletto ("Ниллетто"); Homay" ("Хомей"); Ay Yola ("Ай Йола"); Ramil' ("Рамиль")