Путин рассказал о глобальной войне, которая может уничтожить все человечество

Президент отметил, что желание устроить такой конфликт противоречит здравому смыслу

09 февраля 2024, 07:13, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, нужна ли России глобальная война, в которую ее стараются втянуть, сообщает РИА Новости.

"Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу – втягиваться в какую-то глобальную войну. Глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество. Это очевидно", – ответил Путин.

Он подчеркнул, что если США пошлют регулярные войска на Украину, это поставит человечество на грань глобального конфликта.

"Это нужно Соединенным Штатам? Зачем? За тысячи километров от национальной территории! Нечем заниматься – нужно воевать на Украине? А не лучше ли договориться с Россией? Договориться, уже понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца", – отметил президент России.

Также Путин прокомментировал заявления о войне России с США и Польшей.