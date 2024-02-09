Путин рассказал о глобальной войне, которая может уничтожить все человечество
Президент отметил, что желание устроить такой конфликт противоречит здравому смыслу
09 февраля 2024, 07:13, ИА Амител
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, нужна ли России глобальная война, в которую ее стараются втянуть, сообщает РИА Новости.
"Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу – втягиваться в какую-то глобальную войну. Глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество. Это очевидно", – ответил Путин.
Он подчеркнул, что если США пошлют регулярные войска на Украину, это поставит человечество на грань глобального конфликта.
"Это нужно Соединенным Штатам? Зачем? За тысячи километров от национальной территории! Нечем заниматься – нужно воевать на Украине? А не лучше ли договориться с Россией? Договориться, уже понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца", – отметил президент России.
Также Путин прокомментировал заявления о войне России с США и Польшей.
07:33:05 09-02-2024
А зачем нам нужна Украина ?
10:14:51 09-02-2024
Думается надо встретиться всем президентам всех стран и срочно подписать какой то документ о мире во всём мире. Вот эти войны до добра не доведут и при потенциале ряда стран ядерного оружия (кто то может первым долбануть и тогда цепная реакция и всё нас нет,а может и планеты земля нет) Будет верней кому то возможно уступить,очень много жертв и на востоке и на западе и это конечно по вине не здорового понимания всей ситуации на планете наших правителей. Мы то с вами мошки конечно,а вот власти-держащим надо бы уже договариваться.-
11:07:50 09-02-2024
гость (10:14:51 09-02-2024) Думается надо встретиться всем президентам всех стран и сроч... Никто никому уступать не будет так как противоположенная сторона посчитает уступки за слабость, а слабых бьют и унижают - поэтому вариантов нет - планете кранты. Вопрос сколько времени осталось. Это уже давно было понятно если на стене висит ядерное ружье то он обязательно выстрелит. Тем более прогресс дошел до того что убивать людей можно не смотря в их глаза. Одно дело шпагой сердце проткнуть и видеть как противник мучается и издыхает другое дело сиди себе в тепле на диване и нажимай кнопочки на клавиатуре, запускай дроны, беспилотники, ракеты, ядерные боеголовки. Это может даже ребенок, может девушка хрупкая. С другой стороны в масштабах вселенной уничтожение жизни на Земли ничего не будет значить. Земля это просто пыль, космическое недоразумение, а на солнце происходят миллионы ядерных реакций
10:56:36 09-02-2024
власть держащие такие же как мы. И не факт что умнее нас.
00:36:10 10-02-2024
Европа в стагнации!!! Интервью Путина подчеркивает насколько умён он и с ним нация русская!!! Человечество в виде сателлитов и их прихлебников поймет это чуть позже!!! Даже в Испании где в политику берут даунов для того чтобы управлять народом легче всего было!!!