Украина стремится ослабить связи Москвы и Минска
Киеву выгодно спровоцировать сложности для белорусского руководства и подтолкнуть Минск к дистанцированию от России
30 июня 2026, 19:30, ИА Амител
Украина пытается усилить напряженность на границе с Белоруссией путем провокаций с беспилотниками, чтобы ослабить связи между Москвой и Минском, сообщил "Газете.ru" Богдан Безпалько, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М.В. Ломоносова.
По его словам, Украина не готова к масштабным военным действиям, включая использование бронетехники и мотострелковых подразделений.
«Здесь прослеживается тот же замысел, что и в отношении России — сделать эту войну крайне неудобной для населения Белоруссии», — отметил Безпалько.
Политолог подчеркнул, что основная цель Украины в отношении Белоруссии — минимизировать сотрудничество между Москвой и Минском.
«Речь идет об атаках дронов со стороны Украины на Белоруссию. Если эти атаки будут особенно хаотичными и недискриминационными, это создаст значительные трудности для руководства Минска. Это своего рода давление на Минск: мы прекратим удары, если вы выйдете из войны, в которой участвуете косвенно. Вы отдалитесь от Москвы», — объяснил Безпалько.
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