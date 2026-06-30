Киеву выгодно спровоцировать сложности для белорусского руководства и подтолкнуть Минск к дистанцированию от России

30 июня 2026, 19:30, ИА Амител

Россия и Белоруссия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Украина пытается усилить напряженность на границе с Белоруссией путем провокаций с беспилотниками, чтобы ослабить связи между Москвой и Минском, сообщил "Газете.ru" Богдан Безпалько, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

По его словам, Украина не готова к масштабным военным действиям, включая использование бронетехники и мотострелковых подразделений.

«Здесь прослеживается тот же замысел, что и в отношении России — сделать эту войну крайне неудобной для населения Белоруссии», — отметил Безпалько.

Политолог подчеркнул, что основная цель Украины в отношении Белоруссии — минимизировать сотрудничество между Москвой и Минском.

«Речь идет об атаках дронов со стороны Украины на Белоруссию. Если эти атаки будут особенно хаотичными и недискриминационными, это создаст значительные трудности для руководства Минска. Это своего рода давление на Минск: мы прекратим удары, если вы выйдете из войны, в которой участвуете косвенно. Вы отдалитесь от Москвы», — объяснил Безпалько.

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