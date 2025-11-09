Выходные в регионе выдались ветреными и снежными

09 ноября 2025, 20:40, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Барнаул 22"

На прошедших выходных, 8 и 9 ноября, жители Алтайского края столкнулись с разгулявшейся стихией и ее последствиями. Из-за снега, метелей, сильного ветра и гололеда в регионе случился ряд ДТП и других повреждений.

Так, 8 ноября в Барнауле ветер повредил крышу бывшей больницы по улице Германа Титова. Местные жители опубликовали фотографиями, на которых листы металла были опущены вниз. Кадрами поделились в Telegram-канале "Барнаул 22". На место происшествия отправили бригады коммунальных служб и спасателей.

Фото: МЧС Алтайского края

В ночь на 9 ноября недалеко от села Полковниково с трассы съехал пассажирский автобус. По данным МЧС Алтайского края, транспорт вылетел в кювет, но не опрокинулся. В салоне находились 19 пассажиров и водитель. Людей пересадили в попутный автобус и отправили далее по маршруту в Барнаул. Пострадавших нет.

Фото: "Инцидент Барнаул"

Кроме того, 9 ноября на границе Алтайского края и Кемеровской области перевернулись грузовики. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

«Дорога не очищена, скользко», – прокомментировали ситуацию участники сообщества.

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Первомайском районе с дороги слетел и перевернулся автомобиль BMW X6. Водитель получил травмы, его увезли в больницу. Кадрами поделился "Инцидент Барнаул".

Напомним, 10 ноября в Алтайском крае также ожидаются метели, снег и порывы ветра до 25 м/с. О правилах безопасности в период непогоды можно прочитать здесь.