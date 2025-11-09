Барнаульцам напомнили правила безопасности при сильном ветре

9 ноября порывы достигнут 15–20 м/с

09 ноября 2025, 09:07, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Сильный ветер, который настиг Алтайский край и его столицу 8 ноября, не собирается отступать и 9-го числа. По данным регионального Гидрометцентра, он подует в юго-западном направлении со скоростью 7–12 м/с, местами порывы достигнут 15–20 м/с. Барнаульцам напомнили, как вести себя при ухудшении погодных условий. Об этом сообщили в городской администрации.

Жителям краевой столицы настоятельно рекомендуют переждать стихию в зданиях, а находясь на улице, избегать рекламных конструкций или деревьев.

«В сильную непогоду стоит воздержаться от дальних поездок. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона 112, 101 и 01», – отметили в мэрии.

Напомним, 8 ноября ветер повредил крышу бывшей больницы по улице Германа Титова в Барнауле. Местные жители опубликовали кадры, на которых листы металла были опущены вниз. На место происшествия отправили бригады коммунальных служб и спасателей.