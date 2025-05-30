На площади Сахарова 12 июня ограничат движение для транспорта

30 мая 2025, 11:40, ИА Амител

День России в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле основные общегородские мероприятия, посвященные празднованию Дня России 12 июня, состоятся на площади Сахарова, сообщает мэрия. Совещание по подготовке к торжествам провел глава города Вячеслав Франк.

"Пройдет спортивная программа – ориентирование, шахматы, силовой экстрим, а также выставка макетов современного вооружения, средств индивидуальной бронезащиты, БПЛА. Представители студенческих отрядов, молодежных движений "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", "Движение Первых" организуют фотозоны и проведут мастер-классы и акции по раздаче лент триколор", – рассказал глава комитета по культуре Валерий Паршков.

Также на площади Сахарова пройдут молодежные и спортивные акции, конкурсы, выставки и состоится праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы города.

"На площади будет ограничено движение для автомобильного транспорта", – предупредили в мэрии.

В Нагорном парке пройдет торжественная церемония подъема государственного флага РФ и возложения цветов к стеле "Город трудовой доблести".

11 июня в выставочном зале музея "Город" пройдет открытие выставки известного барнаульского архитектора и художника Сергея Боженко "Сыны и дочери России".

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, также пройдут в каждом районе города. Завершить все торжества планируется к 20:00.

"Для формирования единой визуальной среды используют цветовое сочетание государственного флага РФ, а для создания праздничной атмосферы задействуют электронные рекламные поверхности и флажные конструкции", – отметили в мэрии.

Вячеслав Франк поручил детально проработать план проведения праздничных мероприятий и особое внимание уделить вопросам безопасности.