Власти Барнаула рассказали, как пройдет празднование Дня России
На площади Сахарова 12 июня ограничат движение для транспорта
30 мая 2025, 11:40, ИА Амител
В Барнауле основные общегородские мероприятия, посвященные празднованию Дня России 12 июня, состоятся на площади Сахарова, сообщает мэрия. Совещание по подготовке к торжествам провел глава города Вячеслав Франк.
"Пройдет спортивная программа – ориентирование, шахматы, силовой экстрим, а также выставка макетов современного вооружения, средств индивидуальной бронезащиты, БПЛА. Представители студенческих отрядов, молодежных движений "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", "Движение Первых" организуют фотозоны и проведут мастер-классы и акции по раздаче лент триколор", – рассказал глава комитета по культуре Валерий Паршков.
Также на площади Сахарова пройдут молодежные и спортивные акции, конкурсы, выставки и состоится праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы города.
"На площади будет ограничено движение для автомобильного транспорта", – предупредили в мэрии.
В Нагорном парке пройдет торжественная церемония подъема государственного флага РФ и возложения цветов к стеле "Город трудовой доблести".
11 июня в выставочном зале музея "Город" пройдет открытие выставки известного барнаульского архитектора и художника Сергея Боженко "Сыны и дочери России".
Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, также пройдут в каждом районе города. Завершить все торжества планируется к 20:00.
"Для формирования единой визуальной среды используют цветовое сочетание государственного флага РФ, а для создания праздничной атмосферы задействуют электронные рекламные поверхности и флажные конструкции", – отметили в мэрии.
Вячеслав Франк поручил детально проработать план проведения праздничных мероприятий и особое внимание уделить вопросам безопасности.
13:08:29 30-05-2025
Нет такого праздника...
13:33:00 30-05-2025
Каждый год....никак
13:36:51 30-05-2025
День Росси́и (до 2002 года — День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации) — государственный праздник Российской Федерации[1]. Отмечается 12 июня — в день принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Установлен в 1992 году[2] (нерабочий день с 1991 года[
14:28:53 30-05-2025
Олег (13:36:51 30-05-2025) День Росси́и (до 2002 года — День принятия Декларации о госу... Какой суверенитет? Валюты своей нет, деньги в иностранных банках, часть территории не признана, только несколько лет назад приняли главенство внутреннего законодательства, но это не помешало прогибаться под ВОЗ и ВТО...Я уже не говорю о отсутствии своей промышленности и сельского хозяйства...К тому же не велика радость получить "суверенитет" от СССР...Как будто Союз был метрополией и гнобил Россию. Плакать надо, а не праздновать. К тому же развал произошел вопреки воли основной части населения, которое мнение свое выразило на Референдуме.
13:59:17 30-05-2025
Буду бухать. У супруги день рождения.
16:31:11 30-05-2025
Гость (13:59:17 30-05-2025) Буду бухать. У супруги день рождения.... Сколько лет то супруге
20:31:38 30-05-2025
Гость (13:59:17 30-05-2025) Буду бухать. У супруги день рождения.... Правильно! Поздравления половине!
14:51:44 30-05-2025
Кстати, водку то будут продавать? Есть признак праздника, если праздник реальный, то обязательно запрет на торговлю спиртным...
16:23:58 30-05-2025
Дюша (14:51:44 30-05-2025) Кстати, водку то будут продавать? Есть признак праздника, ес... Хороший признак!!!
21:16:02 30-05-2025
Дюша (14:51:44 30-05-2025) Кстати, водку то будут продавать? Есть признак праздника, ес... Андрейка, а НГ по твоей "мыслеформе" не реальный праздник да? Спиртное же продают. Сам себя в угол загоняешь в своем престарелом возрасте и с юношеским максимализмом...
16:23:10 30-05-2025
Почему в России, только один день посвящен России. А остальные дни чьи?
16:29:45 30-05-2025
Достали со своими праздниками