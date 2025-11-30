Умер актер Вадим Смирнов, известный по сериалам "Убойная сила" и "Улица разбитых фонарей"

Российский киноактер скончался на 54-м году жизни

30 ноября 2025, 17:00, ИА Амител

Актер Вадим Смирнов / Фото: кадр из сериала "Чужая стая"

Российский киноактер Вадим Смирнов, известный зрителям по сериалам "Убойная сила" и "Улица разбитых фонарей", скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщает aif.ru.

Актер часто снимался вместе со своим братом-близнецом Дмитрием Смирновым. Широкая публика запомнила его по характерным ролям "братков", охранников и второстепенных персонажей в таких проектах, как "Агент национальной безопасности 2", "Антикиллер", "Тайский вояж Степаныча", "Литейный" и "Как я стал русским".

Последней работой Вадима Смирнова в кино стала картина "Волчок". За свою карьеру актер принял участие в съемках более 50 фильмов и сериалов, став одним из самых узнаваемых исполнителей эпизодических ролей в российском кинематографе.