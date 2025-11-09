Он скончался в Волынской больнице, где находился последние две недели

09 ноября 2025, 15:30, ИА Амител

Владимир Симонов / Фото: кадр из сериала "Эти глаза напротив" (2015)

Народный артист России, актер Владимир Симонов умер от сердечной недостаточности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

Крок уточнил, что артист ушел из жизни в больнице, где провел последние две недели.

«Владимир Александрович ушел из жизни из-за сердечной недостаточности. Это произошло в Волынской больнице, где он находился последние две недели», – заявил он.

Церемония прощания пройдет в Театре Вахтангова. Дата и время станут известны позже.

Напомним, Владимир Симонов скончался на 69-м году жизни. Актер родился в 1957 году в городе Октябрьске, с 1989 года служил в Театре имени Вахтангова, где проработал до конца своих дней. Артист снялся более чем в 150 фильмах и сериалах. Среди них: "Одиноким предоставляется общежитие", "Граница. Таежный роман", "Перевал Дятлова", "Каменская", "Дети Арбата".