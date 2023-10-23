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Умер российский блогер Дядя Слава

Причиной смерти стало онкологическое заболевание

23 октября 2023, 09:40, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

На 57-м году жизни скончался российский блогер Дядя Слава. Об этом сообщили в его телеграм-канале. 

Станислав Андреев скончался 22 октября. В последнее время он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. 

Авторы посмертного поста поблагодарили всех, кто помогал мужчине с лечением. Самого Дядю Славу описывают как доброго, любящего отца и мужа, а также патриота своей страны.

"Смеялся над шутками, не унывал, не расстраивался, хотя понимал, к чему все идет, и сам этого и хотел", – отмечается в сообщении.

Станислав Андреев начал вести свой YouTube-канал с 2017 года. Снимал видео и занимался стримингом. После начала СВО в телеграм-канале публиковал посты на политическую тематику, организовывал сборы средств для военных.

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Комментарии 6

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Элен без ребят

09:45:37 23-10-2023

ой как жаль... Дядь Слава, пушистых тебе облачков... хороший ты был мужик.

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Гость

10:58:08 23-10-2023

Да... действительно жаль, когда уходят такие люди...!

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Гость

11:12:27 23-10-2023

- "пушистых тебе облачков" Истина гласит - "пришел из праха, ушел в прах" Про облочка ни слова, сказано. Облочка, это придумка Дьявола.

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Элен без ребят

15:46:01 23-10-2023

Гость (11:12:27 23-10-2023) - "пушистых тебе облачков" Истина гласит - "пришел из праха,... этот человек прошел через реальный ад и чудовищную боль, пусть ему сейчас будет мягко и ничего не болит. облачка про это, а не то, что вы себе вообразили.

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Гость

12:17:10 23-10-2023

как жаль.... Сын же писал, что идет на поправку....

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Гость

15:04:43 23-10-2023

Хороший был человек.

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