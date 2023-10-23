Умер российский блогер Дядя Слава

Причиной смерти стало онкологическое заболевание

23 октября 2023, 09:40, ИА Амител

Кадр из видео

На 57-м году жизни скончался российский блогер Дядя Слава. Об этом сообщили в его телеграм-канале.

Станислав Андреев скончался 22 октября. В последнее время он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Авторы посмертного поста поблагодарили всех, кто помогал мужчине с лечением. Самого Дядю Славу описывают как доброго, любящего отца и мужа, а также патриота своей страны.

"Смеялся над шутками, не унывал, не расстраивался, хотя понимал, к чему все идет, и сам этого и хотел", – отмечается в сообщении.

Станислав Андреев начал вести свой YouTube-канал с 2017 года. Снимал видео и занимался стримингом. После начала СВО в телеграм-канале публиковал посты на политическую тематику, организовывал сборы средств для военных.