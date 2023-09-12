Умерла актриса Мария Скуратова

Ей было 90 лет

12 сентября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: teatrarmii.ru

Советская и российская актриса Мария Скуратова умерла в возрасте 90 лет, сообщили в театре Российской Армии, где служила артистка.

Прощание с ней состоится в Николо-Архангельском крематории в Москве. О времени церемонии сообщат дополнительно. Причину смерти в учреждении не уточнили.

Скуратова родилась 10 июня 1933 года в Москве. Запомнилась зрителю по таким постановкам, как "Поднятая целина", "Деревья умирают стоя", "Хождение по мукам" и многим другим. В 2010 году получила звание заслуженной артистки.