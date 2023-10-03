"Система захлебнулась". Психолог о том, почему дети не хотят учиться и что делать
Нейропсихолог рассказала, как родители и дети становятся жертвами школьной воронки, кто в этом виноват и как из нее выплыть
03 октября 2023, 07:25, ИА Амител
Учителя все чаще жалуются, что растет число детей, не желающих учиться. И это – даже в начальной школе, то есть в том возрасте, когда тяга к получению новых знаний и навыков в ребенке заложена природой. Причем всплеск родительских жалоб на детские протесты ходить в школу и делать домашние задания эксперты отмечают в самом начале учебного года, когда списать все на усталость пока еще невозможно. Почему осенью опадают не только листья, но и учебная мотивация и можно ли ее вернуть, amic.ru рассказала барнаульский нейропсихолог Лариса Головина.
Учебный набор
Мотивация – это сложный психический процесс, отмечает эксперт. Когда человек испытывает потребность в чем-либо, внутри него возникает психическое напряжение, мозг начинает активно искать "предмет" или мотив, с помощью которого можно было бы решить стоящую перед ним задачу.
Мотивация лежит в основе любого действия. "Нет мотива, нет и деятельности", – говорят психологи. Простой пример: чувство голода. Спектр мотивов для его удовлетворения может быть невероятно широк: отобрать пирожок у товарища (один вид деятельности), сходить в кафе (другой), заказать доставку готовых блюд (третий), взять продукты и приготовить еду самостоятельно (четвертый) и так далее.
"Если уж мотивация для удовлетворения чувства голода так непроста, что уж тогда говорить об учебном процессе?" – отмечает эксперт.
Интерес к учебе может быть обусловлен тем, что ребенку хочется получать абсолютно новые для него знания и навыки, или тем, чтобы использовать знания и навыки для повышения своего социального статуса (стать отличником, победить на олимпиаде и т.п.), или тем, чтобы получить одобрение значимого для него взрослого, – и так далее. Учебная мотивация – это всегда не один мотив, а целый их набор, и внутри него происходит постоянная борьба, какой из мотивов будет "рулить" поведением.
Не хочу! А почему?
"А теперь представьте, что будет, если мотив утратит свою побудительную силу? Например, первоклассник ожидал, что в школе будет интересно, а до этого он ходил в речевой детский сад, где базовая подготовка перекрывает минимум уровня первого класса – он все это уже знает, естественно, на уроках ему скучно, мотив угас. Или ребенок, мотивированный повышением своего социального статуса, столкнулся с ситуацией несправедливой оценки и понял, что, как ни старайся, эту предвзятую систему ему не преодолеть – мотив опять перестает работать. Или родители в глазах ребенка обесценили учительницу (значимого для него взрослого), осуждая ее педагогические подходы – ну и зачем тогда биться за одобрение такого "сомнительного" человека?" – рассуждает Лариса Головина.
Чем меньше включены механизмы непроизвольной регуляции (интерес, удовольствие), тем чаще ребенку приходится прибегать к произвольной регуляции, заставлять себя выполнять деятельность усилием воли. И вот тут, уверена эксперт, успех ждет тех, кто наиболее самостоятелен и организован в обычной жизни.
Если ребенку на протяжении всей его дошкольной жизни давали только готовые решения, не позволяя самостоятельно делать выбор даже в простых ситуациях (зачем ты взял сумку? рюкзак удобнее!), не разрешая нести ответственность за свои поступки (пролил молоко сын, а вытирает мама), не обучая его упорядочивать свою жизнь согласно внешним задачам (что еще за расписание – я не хочу делать это сейчас!), то учебная деятельность окажется для него непосильной ношей.
"Те, кого жизнь не готовила к учебному процессу, лучше всего видны среди первоклассников: чрезмерные усилия, которые нетренированная психика теперь вынуждена тратить на волевой контроль, оборачиваются истериками, нервными тиками, энурезом. Но и у старшеклассников мотивация к учебе порой становится большой проблемой – и вот в родительских чатах мамы и папы спрашивают домашние задания для своих детей", – говорит Лариса Головина.
Жертвы школьной воронки
Самое страшное последствие снижения учебной мотивации заключается не в плохих школьных баллах. Куда более важны "оценки", которые вы будете получать от самой жизни, уверена Лариса Головина:
"Когда ребенок идет в школу – неважно, в первый класс или в шестой – меняется уклад всей семьи. Но помогать, подсказывать, направлять – это одно. А когда учеба ребенка засасывает вас самих в бездонную черную воронку, когда все ваши личные дела планируются по остаточному принципу (вот сделаем домашку, а если время останется, тогда и кино посмотрю), когда приходится применять все больше усилий, уговоров, угроз, требований – это индикатор того, что семейная система захлебнулась и пора что-то менять".
И трансформацию надо начинать с родителей. Опираясь на свой опыт, Лариса Головина утверждает, что немотивированные ученики – это почти всегда дети определенных родителей: гипермотивированных или, наоборот, противоречивых в своих требованиях, занимающихся бесконечным попустительством в процессе воспитания.
"Для первых ребенок является объектом, а не субъектом. Как в детском саду они брали руку своего Петечки и в буквальном смысле сами ею выводили крючки в прописях, так и, проводив его в школу, продолжают сидеть с ним рядом во время выполнения домашнего задания. Вторые же постоянно выдвигают ребенку требования, которых не способны придерживаться сами. Кричать "убирай немедленно игрушки, иначе все повыкидываю!", а через пять минут рыдать и просить у ребенка прощения – какой в этом педагогический смысл? Чадо быстро смекнет, что родитель находится в слабой позиции и под эмоциональным давлением его можно склонить к выгодному решению", – указала эксперт.
В поисках багов
Первое и самое сложное, что необходимо сделать таким родителям, – это расширить картину собственного мира: субъектом ребенок должен стать, прежде всего, в их голове. Ну а в дальнейшем необходимо поддерживать этот статус – наделять его обязанностями, признавать за ним права, считаться с его мнением и так далее.
"Ребенок отказывается есть суп, который вы приготовили. Объектное отношение означает, что родитель так или иначе впихнет ему этот суп – через приказ, угрозу, уговор, шантаж. Если же он относится к своему ребенку как к субъекту, то спросит: "А что ты хотел бы поесть? Блинчики? Чудесно! Как ты готов поучаствовать в этом процессе? Сходишь за молоком? Просеешь муку? Заведешь тесто? Будешь смазывать их маслом и фаршировать начинкой? Как именно ты готов вложиться, чтобы получить то, что ты хочешь? Никак? Ну тогда ешь то, что доступно: суп". И так абсолютно в любой ситуации: с ребенком нужно вести диалог с позиции его активности и свободы воли", – приводит пример психолог.
Формируя мотивацию к учебе, важно научить ребенка учиться. Как в известной притче о рыбе и удочке: "Хочешь накормить человека один раз – дай ему рыбу. Хочешь, чтобы он был сыт всю жизнь, – научи его рыбачить". Когда родители каждый раз делают домашние задания со своим ребенком – они дают ему рыбу. Когда они прививают ему навыки самоорганизации, самоконтроля, учат распределять нагрузку, работать с информацией и так далее – они учат его рыбачить.
"Печаль в том, что родители могут понимать наличие проблемы, но не всегда сами владеют нужными механизмами, тогда стоит обратиться за помощью к специалистам", – говорит Лариса Головина.
В этом смысле школа напоминает процесс тестирования программного обеспечения на ошибки и дефекты – так называемые баги. Падение учебной мотивации у ребенка говорит о наличии таких "багов" в системе семейного воспитания и о трудностях у самих родителей. И мудростью со стороны взрослых в этом случае будет не свалить вину на ребенка, не бесконечно его наказывать, не загружать дополнительными занятиями, а найти истинные причины проблемы и кропотливо работать над их устранением.
08:31:35 03-10-2023
Щас набегут знатоки и объяснят что это из-за ЕГЭ. На самом деле это не проблема современных детей. Мы и в конце 80ых не хотели осенью в школу. О какой природной тяге к знаниям говорит психолог, когда на другой чаше весов прогулки с друзьями, вечерние посиделки во дворах. Единственное что раньше в школе была внеурочная жизнь, а сейчас звонок и через 15 минут возле школы учеников как ветром сдуло.
08:40:09 03-10-2023
Гость (08:31:35 03-10-2023) Щас набегут знатоки и объяснят что это из-за ЕГЭ. На самом д... Нет внеурочной работы? А как же пресловутая "Точка роста".
09:00:21 03-10-2023
Гость (08:40:09 03-10-2023) Нет внеурочной работы? А как же пресловутая "Точка роста".... Где там про "внеурочные работы"? Речь идёт видимо о внеурочном общении после уроков. А сейчас это общение перешло в телефоны.
09:24:10 03-10-2023
Гость (08:31:35 03-10-2023) Щас набегут знатоки и объяснят что это из-за ЕГЭ. На самом д... о каких прогулках во дворах вы говорите? дворы пустые, дети сидят в компьютерах и телефонах!!!! мне 40 лет - нас в детстве, действительно, было не загнать домой. сейчас детей выгонять на улицу приходится
09:35:31 03-10-2023
Гость (09:24:10 03-10-2023) о каких прогулках во дворах вы говорите? дворы пустые, дети ... Ну я это и имел ввиду. Что мы сидели во дворах и точно также не хотели идти в школу. Косноязычие....
10:50:38 03-10-2023
Гость (09:24:10 03-10-2023) о каких прогулках во дворах вы говорите? дворы пустые, дети ... Не знаю. моим 10 и 14 лет. все каникулы проводят во дворе с друзьями. Домой забегают только поесть. И двор полон детей. Может это ВАШИ только в телевоне сидят?
13:02:44 03-10-2023
Гость (09:24:10 03-10-2023) о каких прогулках во дворах вы говорите? дворы пустые, дети ... У нас под окнами на улице полно детей и подростков. Все лавочки по вечерам заняты. Визг и хохот постоянный.
14:58:42 03-10-2023
Гость (09:24:10 03-10-2023) о каких прогулках во дворах вы говорите? дворы пустые, дети ... запели свою песню...дудудудуду....гуляют они, и до поздна, просто у них сейчас иные инетресы, но в нашем дворе, к примеру, толпа каждый день собирается и гуляют
08:51:32 03-10-2023
Тут всё элементарно - дети разучились читать длинные тексты и писать от руки. А это - основа запоминания. И что с этим делать, никто не знает.
12:53:47 03-10-2023
Гость (08:51:32 03-10-2023) Тут всё элементарно - дети разучились читать длинные тексты ... Да прям. Читают побольше вашего. И пишут тоже.
15:27:04 03-10-2023
Гость (08:51:32 03-10-2023) Тут всё элементарно - дети разучились читать длинные тексты ... а вы сами читаете? Знаю по опыту, если родители постоянно читают книги , то в 90% случаях и ребенок любит читать. А вот если в семье книги не читаются , то и ребенка не засадишь за книжку. Мы с мужем очень много читаем. В итоге дочь лет 10 всегда с книгой. перед сном, в общественном транспорте, в ванной, в любую свободную минутку она берется за книжку. Причем , жанровые предпочтения с нашими не совпадают.
09:01:59 03-10-2023
Желание учится отбивает сама школа, где все обучение перекладывается на время ДЗ, все эссе, сочинения, огромное количество ДЗ по каждому предмету. Каждый день ребенок после второй смены вынужден сидеть за уроками до 11 или даже 11-30, т.к. утром секция! Не было у нас столько ДЗ НИКОГДА! Хотя я сама училась в той школе, где сейчас сын. Еще живые наши педагоги, дай Бог им здоровья, это единичные случаи, когда ребенка обучают, а на принимали молодых профурсеток, у которых на аватарках в родительских чатах губы уточкой на каждом фото, вот от них одна беда, замордовали детей, а толку 0. Снизьте нагрузку по ДЗ и мотивация учится появится сама по себе.
09:35:24 03-10-2023
Анна (09:01:59 03-10-2023) Желание учится отбивает сама школа, где все обучение перекла... Да, школа фактически оставила за собой функции контроля, а не обучения.
10:52:34 03-10-2023
Анна (09:01:59 03-10-2023) Желание учится отбивает сама школа, где все обучение перекла... Ну губы уточкой это не признак некомпетентности. А вот ВАМ стоит с ребенком пару раз уроки поделать. Может тогда вы выучите, что правильно писать НИКОГДА вместо НИ КОГДА.
09:12:00 03-10-2023
Просто много учиться, чтобы стать умным сейчас стало не круто. Новые времена, новые приоритеты. Дети это видят и понимают
12:55:19 03-10-2023
Гость (09:12:00 03-10-2023) Просто много учиться, чтобы стать умным сейчас стало не крут... Да всегда были троечники, которые считали - зачем учиться? Я лучше ноготочки делать буду, за это неплохие деньги платят.
09:47:54 03-10-2023
122 лицей. Ребенку задали домашку - сделать презентацию о Пушкине. Я думал он шутит, но нет. У меня есть подозрение, что это стало нормой во всех школах. Воспитывают детей как будущий офисный планктон - получи задание, сделай, зачем - так надо. Про Пушкина в школе рассказать не могут!!! Причем не надо на уроках рассказывать истории про няню поэта и его любовниц, можно ведь попросить ребенка написать небольшой стих в стиле Пушкина. Только сначала, на примере его произведений, объяснить в чем его отличие.
09:59:14 03-10-2023
Гость (09:47:54 03-10-2023) 122 лицей. Ребенку задали домашку - сделать презентацию о Пу... Написать стих? Вы серьезно?
10:37:48 03-10-2023
Гость (09:59:14 03-10-2023) Написать стих? Вы серьезно? ... мы писали. помню по Грибоедову нам дали задание написать не просто сочинение про бал у Фамусова, а написать в форме письма - как будто ты один из гостей, который был на этом балу, и рассказываешь, что там произошло, своему другу-помещику (или помещице-подруге). Причем, должна была быть выдержана стилистика того времени + отражено ваше личное отношение к произошедшим событиям. Я писала в стихах, прям грибоедовским слогом: Любезная подруга, Петра Лексееча супруга - Наталья Павловна, я к вам пишу, и столько ностей вам всяких расскажу, что просто жуть. Вчера был день претрудный: в заботах, хлопотах и беготне. Все новости рассказывать не буду, это нудно, а расскажу лишь важные одне .... ну и так далее. Вопрос именно в том, что многие родители реально сидят и даже не ВМЕСТЕ с детьми, а по сути, за них, делают домашку. Я была на стрижке, к парикмахерше на работу зашла дочь после школы - и та ей буквально диктовала предложения для описания картинки. А та еще сидела записывала под диктовку и ныла, что много писать. Какой в этом смысл? Психолог права: современным родителям вечно некогда. Объяснить, рассказать - на это же нужно время и силы. проще и быстрее дать готовый ответ. А потом это болото засасывает
11:23:13 03-10-2023
Гость (10:37:48 03-10-2023) Гость (09:59:14 03-10-2023) Написать стих? Вы серьезн... ваша парикмахерша - дура. Вам каждый педагог обьяснит, что делая домашку за ребенка , вы оказываете ему медвежью услугу. У меня коллега тоже за сына уроки до ночи делает , пока он дрыхнет. А сыночка потом утром просто переписывает в тетрадь и всё. И каков результат такой работы? Оценки хорошие , а в голове пусто.
09:59:19 03-10-2023
Гость (09:47:54 03-10-2023) 122 лицей. Ребенку задали домашку - сделать презентацию о Пу... А вот и нет. Ребёнок должен сам добывать знания, а учитель направлять и корректировать, а не жевать и в рот вкладывать. Вы не внимательно прочитали статью - пример с блинами
10:29:06 03-10-2023
Гость (09:59:19 03-10-2023) А вот и нет. Ребёнок должен сам добывать знания, а учите... Прежде, чем ребенок начнет сам добывать знания, надо его научить их добывать. И заинтересовать, чтобы хотел их добывать.
10:29:20 03-10-2023
Гость (09:59:19 03-10-2023) А вот и нет. Ребёнок должен сам добывать знания, а учите... Правильно! Достаточно научить ребенка составлять запрос в поисковике, а потом прото проверять, чего он там нагуглил! Удобненько... Педвузы можно закрывать...
10:33:50 03-10-2023
Гость (10:29:20 03-10-2023) Правильно! Достаточно научить ребенка составлять запрос в по... Вы понимаете всё примитивно.
10:40:36 03-10-2023
Гость (10:33:50 03-10-2023) Вы понимаете всё примитивно. ... А сделать презентацию про пушкина это не загуглить? Это съездить в Питер и поработать в архиве?
10:57:50 03-10-2023
Загуглить. Выбрать нужное. найти интересные факты. Собрать в один текст. Добавить картинки, музыку. выучить, Рассказать. Вы не так готовили в детстве рефераты и доклады? Только источник другой использовали
11:24:33 03-10-2023
Гость (10:57:50 03-10-2023) Загуглить. Выбрать нужное. найти интересные факты. Собрать в... нет, не так... в моем детстве нужно было сходить в библиотеку, почитать книжки, потом руками написать текст. И это имело смысл. Сейчас доступ к информации другой. И проверять на литературе навык пользования программами для создания презентация, ну такое себе. От литературы в таком видет там нет ничего, даже если ребенок из 2-х презентация соберет одну, а не просто скачает готовую...
14:41:38 03-10-2023
Гость (11:24:33 03-10-2023) нет, не так... в моем детстве нужно было сходить в библиотек... ну если ваш ребенок лентяй... Так и вашем детстве были дети, которые переиписывали готовые работу у старшеклассников
10:53:56 03-10-2023
а что плохого в докладе о Пушкине?
12:08:32 03-10-2023
В 70-е годы учился... Родительский ремень ооочень хорошо мотивировал... Никаких психологов и никакой этой мутотени не требовалось...
12:56:35 03-10-2023
... (12:08:32 03-10-2023) В 70-е годы учился... Родительский ремень ооочень хорошо мот... Если у вас мозгов не было от природы, то да... только ремень мог помочь.
15:53:38 03-10-2023
... (12:08:32 03-10-2023) В 70-е годы учился... Родительский ремень ооочень хорошо мот... нашел чем хвастаться
12:19:08 03-10-2023
Раньше в школе на уроках мы учились, на переменах отдыхали. Сейчас ребятишки круглосуточно в телефонах. Мозг переутомлен. На уроках тоже дергаются между учителем и телефоном, кому-то ответить, поиграть. В Китае правильно делают, на государственном уровне требование сдавать телефоны в камеры хранения на все время уроков. Дети волей-неволей вовлечены в учебный процесс.
12:56:01 03-10-2023
Гость (12:19:08 03-10-2023) Раньше в школе на уроках мы учились, на переменах отдыхали. ... Ты с себя начни. Заходя на работу - сдавай телефон в камеру хранения. Что ты к чужим детям лезешь?
12:39:24 03-10-2023
Распиарили блохеров, зачем учиться если можно в соцсетях миллионы грести. А отличники это зубрилки дурачки.... эту модную мысль давно внушали детям... А дети наше будущее. Правильной дорогой идем товарищи??? вопрос давно о воспитании молодежи ставился, но властям плевать, им бабки здесь и сейчас нужны.
12:47:33 03-10-2023
А мы учились вообще примитивно в 42й. Зададут параграф выучить хоть по истории, хоть по географии и по любому. Добросовестно вызубришь, слово в слово перескажешь - садись 5. Никакой работы мысли, ни анализа, ни дискуссии, ни развития. Именно этого и хотят нынешние родители - так проще. И много было отличников
13:06:51 03-10-2023
Гость (12:47:33 03-10-2023) А мы учились вообще примитивно в 42й. Зададут параграф выучи... А мы учились в 123-ей школе. Отличные учителя! Рассказывали темы так, что звонит звонок, а уходить с уроков не хочется. Хочется продолжения. И домашнюю работу задавали немного, основная работа была на уроках. Дома - лишь немного закрепить материал. При этом одна из самых сильных школ в городе. Школу очень любили, и учителей с благодарностью вспоминаем.
12:52:57 03-10-2023
Это полностью вина школ и современной системы образования. Формализм, бездушие, равнодушие со стороны учителей приводит к тому, что детей тошнит от их уроков. Прекрасно понимаю современных учеников.
13:18:59 03-10-2023
Гость (12:52:57 03-10-2023) Это полностью вина школ и современной системы образования. Ф... В каждой школе и в каждом классе есть дети, которые учатся, развиваются, тянутся к знаниям. Если это не Ваш ребенок - не спешите обвинять школу и систему образования, начните с себя.
13:21:35 03-10-2023
Готовились к ЕГЭ с репетиторами ,сдал поступил на бюджет, зачем школа если к ЕГЭ не готовит
14:38:28 03-10-2023
Витя (13:21:35 03-10-2023) Готовились к ЕГЭ с репетиторами ,сдал поступил на бюджет, за... Закончите вуз и встанет вопрос - зачем был нужен вуз, если он не готовит к работе? И так ли нужен был диплом вашему ребенку? Жизнь вообще сложная штука))
15:22:23 03-10-2023
5 класс. шестидневка, каждый день по 6 уроков +5 часов в неделю в школе ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ внеурочка+ 9 часов в неделю секции ( будущая профессия)+ уроки каждый день до 23 часов ( ребенок сообразительный, схватывает все на лету, а так сидели бы до 2 часов ночи). Ребенок "работает" в неделю больше чем клерк в офисе и шахтер в шахте. Задания в учебниках тупее не придумаешь.
17:50:09 03-10-2023
гость (15:22:23 03-10-2023) 5 класс. шестидневка, каждый день по 6 уроков +5 часов в нед... Ну вообще то обычная схема, мы также примерно учились в 80-е и как-то выросли и нормально. Но вам же нужно поныть как всегда про вашего замученного дитятку.