Прописи долой! Нейропсихолог рассказала, как подготовить первоклассника к школе

Уметь читать, писать и считать для "подготовишки" – далеко не самое главное

08 августа 2024, 07:14, ИА Амител

Школьная линейка / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Осталось меньше месяца до первого звонка. Как только он прозвенит – торжественно и волнительно - вчерашние дошкольники вступят в новый, важный, этап своей жизни. Этап, в котором игры и безделье отойдут на второй план, уступив место взрослым навыкам самостоятельности и ответственности.

Что могут сделать родители, чтобы помочь ребенку успешно овладеть своим новым статусом и научить учиться? В этом amic.ru разбирался вместе с барнаульским нейропсихологом Ларисой Головиной. Прежде всего, напоминает эксперт, необходимо разделять сферу компетенций родителей и учителя:

"Родители в своей обучающей работе с ребенком не могут заменить учителя, но в этом и нет необходимости. Поверьте: гораздо проще научить "нулёвого" первоклашку навыкам начальной школы, чем переделывать за родителями то, что было сделано неправильно".

По словам Головиной, опыт семейного консультирования показывает, что многие родители считают своей обязанностью научить ребенка к школе читать, писать и считать. А это большая ошибка.

"Я не говорю, что плохо, если ребенок будет все это уметь. Просто куда важнее подготовить его психику к освоению новой для него специфической деятельности – учебного процесса. Но сосредоточившись на достижении формальных учебных компетенций, мамы и папы совершенно об этом забывают. А это - основы-основ, за которые несут ответственность именно родители, и начинать развивать эти навыки в идеале нужно задолго до школы. Но и в последний месяц лета еще многое можно успеть", - объясняет Головина.

Итак, что же поможет успешно освоить эту новую науку – науку учиться?

"Правила едины для всех". Это основа для освоения понятия "дисциплинарное требование", а дисциплина – фундамент учебного процесса. В быту достигается через введение системы правил и ограничений. Они есть в каждой семье. Но в нашем случае очень важно условие: правила должны быть четкими, понятными и распространяться на всех без исключения. Например, мы едим только на кухне, никто не ест на диване, а на того, кто это делает, накладываются определенные санкции.

Очень важно изначально вводить только те правила, которые все члены семьи будут исполнять точно и без исключений, иначе нужный навык не закрепится. Если, например, папа, нет-нет, да и безнаказанно перекусит на диване перед телевизором - просто потому, что он папа, он главный - у ребенка закрепится дурной навык: правила можно обходить.

"Внимание – на удержании". В дошкольном возрасте преобладают непроизвольные формы внимания, то есть он может легко увлечься тем предметом или явлением, что само по себе способно само удерживать внимание: громкий звук, что-то яркое, что-то новое в обстановке. Школьнику же приходится направлять внимание произвольно не туда, куда хочется, а туда, куда надо.

В быту нужно давать такие задания, на которых ребенок сможет тренировать этот навык. Например, собрать и сложить белье с сушилки – это и по силам ребенку шести-семи лет, и не требует очень длительного сосредоточения.

"Отлично помогают в освоении произвольного внимания настольные игры. Где, например, нужно следить, как фишка передвигается по игровому полю, потому что от этого зависит статус участника игры и ее исход в целом. Игры "мемори" заставляют произвольно фиксировать открывающиеся карточки, чтобы запомнить и собрать пару. Еще одна категория игр, в которых нужно произнести определенное слово или показать нужную картинку в четко оговоренный правилами момент" . – перечисляет нейропсихолог.

"Ты пролил, ты и вытираешь". Новая роль ученика предполагает появление большей условности в его жизни. За бытом дошкольника, в основном, следили родители, взрослые. У школьника зона персональной ответственности сильно расширяется.

"Взять хотя бы учебные принадлежности. В норме школьник обязан организовывать этот комплекс сам. Не мама собирает ему рюкзак, а он сам следит, чтобы все предметные учебники и тетради по расписанию были в наличии в нужный день, чтобы тетрадки были немятые и чистые (а значит, нужно вовремя попросить мамы купить потрепавшуюся обложку), чтобы карандаши были всегда заточены и так далее", - поясняет специалист.

Что делаем в быту? Учим нести ответственность за свои поступки.

"Если ты пролил молоко, то ты его и вытираешь. Не бабушка, не мама, не собачка за тобой вылизывает, а именно ты", - подчеркивает Головина.

В норме первоклашка должен сам нести ответственность за самообслуживание: чистить зубы, вытирать попу, поправлять спущенные штанишки или вылезшую из брюк рубашку. Казалось бы - элементарные вещи, но современные дети часто не умеют самого простого.

Ребенок должен понимать, что есть процессы, с которыми он может и должен справляться сам. Иначе родителям придется до 11 класса спрашивать домашку в родительских чатах. Что, кстати, в наше время совсем не редкость.

"Ставим проблемные задачи". Для человека, который вовлечен в учебный процесс (абсолютно в любом, кстати, возрасте!), важно уметь правильно ставить и анализировать образовательную задачу: что я сейчас изучаю? для чего? что я уже освоил в этом направлении? чего мне еще не хватает? какой учебник читать, а какой не нужно, потому что он не имеет отношения к решению моей задачи?

"Навык правильной постановки задачи сопровождает нас на протяжении всей жизни, и первокласснику он тоже пригодится. Например, он прочел задачу, и, чтобы ее решить, надо четко понимать, что из прочтенного важно для этого решения, а что второстепенно, и как оперировать полученными данными", - объясняет эксперт.

Что в быту? Здесь проблемные задачи на каждом шагу. Не давайте ребенку четких алгоритмов, как раньше: пойди туда-то, возьми то-то и сделай это, а, например, сделай так, чтобы в доме было чисто, приготовь себе завтрак.

"Распаковываем опыт". После того, как сформулирована проблема, начинается распаковка алгоритмов ее решения. Из всего предыдущего жизненного опыта ищутся способы, которые приведут (или не приведут – и они отметаются) к конструктивному результату.

Например, ребенок ранее уже варил пельмени, а сейчас на завтрак решил варить макароны с сыром. Основа обоих блюд - тесто, значит, время приготовления примерно одинаковое. И кстати, способ приготовления часто пишут на пачке: если малыш не умеет читать, то можно открыть тематическое видео по голосовому запросу или спросить умную колонку – сейчас они есть у многих. А если ребенок уже ел блюда с сыром, например, яичницу или пиццу, то он, наверняка, знает, что посыпают сыр на горячий продукт, иначе он не расплавится.

"Чтобы освоить и закрепить навык работы по алгоритму, нужно чтобы в быту у ребенка был частый опыт деятельности шаг за шагом. Так приходит понимание, что любая сложная деятельность не реализуется через одно действие, а состоит из нескольких последовательных этапов. Если я знаю, каков должен быть конечный результат, то мне остается только составить нужный алгоритм, и сличать от этапа к этапу насколько я к нему приближаюсь", - говорит Головина.

"Ускоряем дозревание - искореняем инфантилизм". Этот пункт про важнейший навык для школьника – зрелость его самооценки. Инфантильная, не готовая к ответственности и самостоятельности личность, склонна себя переоценивать.

"Например, дали ребенку тряпку вытереть пролитое молоко. Он чего-то там повозил, размазал. Мама спрашивает: "Ты как сам думаешь - хорошо сделал?". Ребенок с адекватной самооценкой увидит свои косяки и будет способен их признать. Инфантильный же малыш скажет: "Даааа! Я великолепно все сделал!", - поясняет тонкости воспитания нейропсихолог.

В школе дети сталкиваются с условно объективной (здесь мы не будем впадать в частные ситуации-исключения) оценкой своих знаний. А оценки для младшеклассника играют важную мотивирующую роль. В норме любой ребенок стремится получать высокие оценки. Но у современных, часто инфантильных детей, как правило, нет чувствительности к оценке как к оценке, а это очень ограничивает мотивацию к саморазвитию и овладению новыми знаниями и навыками.

Чтобы сформировать у ребенка зрелую самооценку, Лариса Головина советует в быту постоянно давать обратную связь, показывать, каким должен быть конечный результат:

"Хорошо пропылесосить - это когда нет мусора. Все остальное – это некачественно и требует переделки. Зашел с улицы - хорошо, когда куртку повесил на крючок, ботинки поставил в положенное место, а неправильно, когда все валяется где попало. Часто уставшим от вечных забот родителям проще и быстрее убрать за ребенком, чем заставить сделать его самого. Проще, но не полезнее. Человек должен видеть свои точки роста: что ему нужно делать, чтобы в следующий раз результат был удовлетворительным, и не в последнюю очередь - для него самого".

"Не решайте примеры – делите конфеты". Любой человек входит в мир любой фундаментальной науки с овладения базовыми понятиями. Рассмотрим на примере математики. Только освоив навыки понимания количества и множества, сравнения множеств, можно перейти к пониманию, что любое количество обозначается каким-то абстрактным значением – числом. Если эту последовательность изменить, то получим как раз ту самую ошибку, которую приходится учителям исправлять у детей в первом классе. Механически освоив цифры, дети совершенно не осознают, каким местом их "прикладывать" к реальной жизни.

Что делать в быту? Пусть ребенок сам учится делить еду поровну, например, пачку конфет раздать всем членам семьи по справедливости. Привлекайте его к нарезке торта на равные кусочки, к раскладыванию продуктов по тарелкам и так далее.

Настольные игры также помогут развивать этот навык. Элементарно - после окончания раунда сравнить, кто из игроков больше фишек получил в конце – не механически пересчитать, а именно сравнить! Для этого достаточно поставить в ряд друг напротив друга разные фишки, и будет сразу наглядно видно, у кого их больше.

"Лучшие подготовительные курсы - подвижные игры на свежем воздухе". Один из самых частых и больших страхов родителей, по признанию Ларисы Головиной, в том, что ребенок будет не успевать в школе:

"А значит, его нужно на все лето засадить за прописи, отдать на кучу подготовительных курсов - в общем, родители часто делают все, чтобы помешать детской психике "напитаться" за лето. Человеческая психика интуитивно часто сама себя корректирует. Я постоянно замечаю на занятиях, что дети, у которых есть сложности, например, с пространственными представлениями тяготеют к играм, которые требуют ориентации в пространстве. Проблема многих родителей в том, что они не видят развивающего потенциала детской игры. С точки зрения системы координатных пространственных представлений вписать букву в клеточку, расположить надпись или предмет на странице в нужном направлении, не выйти за пределы полей и тому подобное – структура этих действий точно того же порядка, что и попасть мячом в ворота или сбить конструкцию из кегель".

Так что – долой прописи, и вперед – играть в подвижные игры, для этого еще есть почти целый месяц. А вообще эксперт уверена, что это не будет лишним никому.

"Во-первых, потому что формированию и совершенствованию пространственных представлений нет пределов. Во-вторых, современные дети очень ограничены овладением пространства, у многих оно схлопывается до масштабов квартиры, комнаты, телефона. Не удивлюсь, что скоро подвижные игры на свежем воздухе врачи начнут официально прописывать в рецептах", - предполагает Головина.

"Нажим на режим". Август – идеальный месяц для перенастройки детской психики в сторону режимных моментов. Совсем скоро вся его жизнь будет подчинена строгому распорядку – резко и одновременно легко в эту историю заскочить не получится.

Что делать? Ложиться спать не в 12 часов ночи, а не позже 10 вечера. Вводить больше упорядоченности в жизнь, например, разграничить интервалы "утро", "обед" и "вечер" и определить конкретные дела, которые делаются в эти периоды. У ребенка должно быть понимание, что рабочие дни - это одно, а выходные – другое, и деятельность там и там совершенно разная.