Уровень воды в Оби в районе Камня-на-Оби превысил критическую отметку и растет

Сложная ситуация в ближайшие дни также сохранится на Чумыше и Бурле

17 апреля 2024, 22:35, ИА Амител

Затопленные дома / Фото: архив amic.ru

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за высокого уровня воды в реках. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Так, уровень воды в реке Бурле в районе села Хабары снижается, однако до 20-22 апреля будет превышать опасную отметку 397 см. Схожая ситуация сохраняется на реке Чумыш в районе села Ельцовка – до 18 апреля там ожидается уровень воды от 295 до 330 см при опасной отметке 320 см.

В Камне-на-Оби вплоть до 21 апреля уровень воды ожидается в пределах 685-720 см. Критическая отметка Оби там начинается от 700 см. По данным allrivers, сейчас он составляет 716 см и за последние сутки вырос на 4 см.